Ruošiasi metus tam, kad neliktų nieko neparodyto ir neaptarto: Kunigėlis ir Vyšniauskas neria į 2 savaičių sporto nuotykį

Nuo šiandienos olimpinių žaidynių atidarymo iki pat rugpjūčio 8-osios, kai įvyks uždarymo ceremonija, sporto sirgaliai kiekvieną dieną bus kviečiami stebėti ir transliacijas iš specialios, olimpinėms žaidynėms skirtos studijos, kurioje kasdien su žiūrovais sveikinsis bei svarbiausias jau įvykusias ar dar tik įvyksiančias akimirkas nušvies puikiai žinomi veidai, sporto komentatoriai Linas Kunigėlis ir Rytis Vyšniauskas.

„Kiekvienos olimpinės dienos metu turėsime po 3-4 tiesioginius pasijungimus į studiją, kurių metu aptarsime svarbiausius lietuvių startus bei kitus įvykius. Taip pat transliacijų metu padėsime žiūrovui susigaudyti, kokios varžybos vyksta bei kas jų laukia. Iš esmės, tai – gana intensyvus darbas žinant tai, kad prie viso to dar atliksiu ir sau įprastą sporto komentatoriaus darbą“, – apie šią rolę sako R. Vyšniauskas, kuris ją laiko didžiuliu iššūkiu, nepaisant to, kad jau yra dirbęs ir ties praėjusiomis olimpinėmis žaidynėmis.

Tuo tarpu L. Kunigėliui šios vasaros olimpinės žaidynės karjeroje bus jau 7-osios. Komentatorius itin didelį dėmesį laidos metu taip pat žada skirti Lietuvos olimpiečiams. „Su Ryčiu stengsimės kaip įmanoma greičiau pateikti visą informaciją žiūrovams šalia to, ką jie jau bus matę tiesioginių transliacijų metu. Kalbinsime ekspertus, kurie aiškiau papasakos, kodėl kažkas pavyko ar ne, o taip pat turėsime komandą ir Tokijuje, kur Mindaugas Rainys turės galimybę pasikalbinti ir gauti šviežiausius įspūdžius iš mūsų olimpiečių. Norėtųsi tikėti, kad nelabai kas liks neparodyto ir neaptarto – tai pagrindinis mūsų tikslas“, – sako jis.

Be viso to, abu komentatoriai kiekvieną dieną taps ir olimpinėms žaidynėms skirtos laidos „Misija Tokijas“, kurią žiūrovai bus kviečiami stebėti naujienų portale tv3.lt, vedėjais. Čia jie kalbins buvusius olimpiečius, savo srities profesionalus ir ekspertus – vos per pusvalandį Rytis ir Linas žada pateikti išsamiausią informaciją visiems sirgaliams.

Anot R. Vyšniausko, olimpinės žaidynės – kalno viršūnė sportininkams, tačiau komentatoriams tai taip pat ne ką mažesnę reikšmę turintis įvykis. Su juo vienbalsiai sutinka ir L. Kunigėlis: „Kaip sporto fanui, man tai yra didžiulė šventė, festivalis, kuriame randi visko – ir gražių istorijų, emocijų, ir nusivylimo, žmogiško triumfo – visą pilną gamą. Šiais metais olimpinė dvasia bus kiek kitokia, kaip ir visas mūsų gyvenimas per paskutinius metus, tačiau džiugu, kad nepaisant visų iššūkių, šiai dienai sakome, kad žaidynės tikrai įvyks.“

Tokijo vasaros olimpinių žaidynių metu žiūrovai galės išvysti net 33 skirtingas sporto rūšis, tad abu komentatoriai neslepia, kad toks iššūkis reikalauja didžiulio ir ypatingo pasiruošimo.

„Neužtenka vien tik patogiai atsisėsti prieš TV ir ramiai laukti, kokios dramos ims dėliotis. Turime susirinkti kur kas daugiau žinių, kadangi šiaip gyvenime nėra galimybės sekti tiek sporto šakų. Tačiau kai dirbi su olimpinėmis žaidynėmis, likus geriems metams iki starto, jau imi domėtis tam tikromis sporto šakomis, kurių šiaip gal ir nežiūrėtum, atidžiau seki ir lietuvius“, – sako Linas.

O štai Rytis stengiasi nepamiršti ir dar vieno svarbaus niuanso – galimybė prieš visą šalį atsidurti olimpinių įvykių sūkuryje nepasitaiko taip dažnai. „Prieš tiesioginį eterį stengiuosi išlikti atsipalaidavęs ir linksmas – toks bandau būti ir įsijungus kameroms. Tai, be abejo, reikalauja pasiruošimo, bet reikia mokėti ir pasidžiaugti tokiomis galimybėmis, tad stengiuosi neapkrauti savęs įtampa“, – prideda jis.

Tiek R. Vyšniauskas, tiek ir L. Kunigėlis, puikiai žinomi krepšinio pasaulyje, kur komentatoriais pradirbo ne vienerius metus – būtent tai juos kadaise ir suvedė. Tad ir dabar abu vienbalsiai pripažįsta, kad laukiamiausi šiais metais ne tik Lietuvos olimpiečių startai, bet ir krepšinis, nė nepaisant to, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidynėse šįkart neišvysime.

„Visada lengviau dirbti, kai šalia yra puikiai pažįstamas kolega, su kuriuo vienas kitą puikiai suprantame. Esame nemažai kartu komentavę, todėl tikrai galiu pasakyti, kad Linas yra profesionalas, kuris į savo darbą visada ateina pasiruošęs. Man didelė garbė dalintis eterį su žmogumi, kuris 2004 metais Atėnuose komentavo olimpines žaidynes. Šalia patyrusio kolegos visada jaučiuosi ramus“, – pagyrų L. Kunigėliui negaili R. Vyšniauskas.

Ir nors šįkart į olimpines žaidynes išvyko kaip niekad maža Lietuvos olimpiečių rinktinė – vos 37 sportininkai – abu komentatoriai žvelgia į tai pozityviai bei pabrėžia, kad svarbiausi čia ne medaliai ir kartu su tuo einantis spaudimas, o mūsų sportininkų pastangos parodyti geriausia, ką turi.

„Mes, lietuviai sporto sirgaliai, esame pripratę prie pergalių, tad jų norisi visuomet – lygiai taip pat ir sportininkams. Tačiau olimpinės žaidynės yra kitoks dalykas – vien patekimas į jas reiškia, kad esi tos sporto šakos elite. Norėtųsi, kad pandeminiame fone visi sportininkai galėtų startuoti, ir kad jiems jų rezultatų nepaveiktų jokie pašaliniai trikdžiai“, – šypteli L. Kunigėlis.

Tokiją jau pasiekė didžiulė TV3 komanda, kuri nuolat dalinsis karščiausiomis naujienomis iš įvykio vietos, o visas sporto transliacijas – atidarymo ir uždarymo ceremonijas taip pat – kartu su L. Kunigėliu ir R. Vyšniausku žiūrovai bus kviečiami stebėti ir grupės valdomose platformose. Vos per dvi savaites, žiūrovai išvys net 250 valandų sporto, kurį tiek dieną, tiek ir naktį transliuos TV3 ir TV6, o internetu – ir naujienų portalas tv3.lt.

Net dvi savaites truksiantis pirmasis L. Kunigėlio ir R. Vyšniausko pasirodymas specialioje Tokijo vasaros olimpinėms žaidynėms skirtoje studijoje – jau šiandien. Stebėkite Tokijo vasaros olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijos transliaciją šiandien, penktadienį, nuo 14 val. per TV3 ir internetu per tv3.lt, o ceremonijos pakartojimą – penktadienį vakare, nuo 22 val. per TV6 – https://bit.ly/3wWkxcn.