Ne viskas žėri aukso medaliais: pasakoja, kokius vargus teko patirti olimpinėse žaidynėse

Mintyse olimpinių žiemos žaidynių darbuotoja Cathy Chen tarsi įsivaizduoja filmų sceną, kai ji, grįžusi iš Pekino, krinta į savo vyro glėbį, o vėliau stipriai apkabina ir savo dvi mažas dukras, rašoma portale apnews.com.

„Tiesiog įsivaizduoju, kai vėl būsime kartu“, – sako olimpinių žaidynių darbuotoja.

Tokie apmąstymai susiklosto dėl COVID-19 pandemijos, mat sportininkai, atvykę į Pekiną, gali būti užsikrėtę infekcija, todėl olimpinių žaidynių darbuotojams tai kelia tikrą galvos skausmą, kadangi jie turi laikytis griežtų reikalavimų, nepalikti olimpinio burbulo teritorijos.

Griežti COVID-19 nustatymai Pekine tarsi atskyrė apie 50 tūkst. darbuotojų nuo pasaulio, mat visi iš jų visų žaidynių pasiruošimo metu bent keliems mėnesiams yra uždaromi atskirame burbule.

REKLAMA

Būtent vietos darbuotojų pasiruošimas olimpinių žaidynių startui sutapo ir su Naujųjų metų švente Kinijoje.

Kai Pekino olimpinėse žiemos žaidynėse dirbančiųjų artimieji džiaugėsi naujais Tigro metais, jie tuo metu tegalėjo bendrauti vaizdo skambučių pagalba iš uždaro rato.

Kinijos valdžia, griebdamasi griežtų COVID-19 saugumo reikalavimų, tikrų tikriausiai pastatė atskirą sieną, įdarbino policijos pareigūnus, įrengė apsaugos kameras, įpareigojo atlikti kasdienius koronaviruso testus ir tokiu būdu atskyrė olimpinių žaidynių dvasią nuo likusio pasaulio dalies.

Darbuotoja C. Chen yra medicinos srities atstovė. Nors iš pradžių ji dvejojo dėl perspektyvos išvykti dirbti žaidynėse ir taip atsiskirti nuo šeimos bent keliems mėnesiams, Chen nusprendė, kad sukurta galimybė atvykėliams reklamuoti farmacijos įmonę, kurioje ji dirba, yra itin patraukli, todėl gruodžio 26 d. išskirdo į Pekiną.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, darbuotis olimpinėse žiemos žaidynėse ją paskatino ir galimybė uždirbti trigubai didesnį atlyginimą, mat jai teko dirbti ir per šventinį laikotarpį. „Mano įmonės vadovas laimingas, kadangi tai tikrai yra sunkus darbas“, – sakė ji.

Kamuoja sekinantis darbas, prarandama laiko nuovoka

Olimpinėms žaidynėms pasibaigus, Chen, kaip ir kiti personalo darbuotojai, galės keliauti namo.

Tiesa, prieš išvykimą, visiems darbuotojams teks dar dvi savaites karantinuotis, o vėliau jie galės susitikti su savo šeimos nariais. „Negaliu laukti dar vienos dienos. Labiausiai pasiilgau savo mažamečio vaiko“, – kalbėjo ji.

Kinijos darbuotojai patiria išties nemenkus išbandymus, mat rašyti skundų dėl darbo sąlygų jie neturi galimybių – atskirų, nepriklausomų orgnizacijų, ginančių jų teises, nėra.

Pasakojama, kad daugeliui personalo darbuotojų neretai tenka dirbti ištisas savaites be poilsio dienų, tačiau įdėtos milžiniškos žmonių pastangos olimpinių žaidynių pasiruošimo metu taip ir lieka užmarštyje, o už tai atsakinga Kinijos komunistų partija, demonstruojanti griežtos rankos perspektyvą šalyje.

REKLAMA

REKLAMA

Darbuotojai, nuo sausio 4 d. patekę į atskirą olimpinių žaidynių burbulą, po penkių darbo savaičių tarsi praranda laiko nuovoką, kadangi kiekviena diena tampa įkyria rutina.

Visgi kai kas tikina, kad toks olimpinių darbuotojų atsidavimas yra maža auka, siekiant užtikrinti savo šeimos narių, draugų ar aplinkinių saugumą.