Drama Tokijuje: trys olimpiečiai išreiškė protestą prieš savo rinktinės narį

Tad trys JAV sportininkai – Yeisseras Ramirezas, Jacobas Hoyle'as ir Curtisas McDowaldas prieš komandinių fechtavimosi varžybų pradžią į olimpinę salę įžengė devėdami rožines kaukes. Ši spalva simbolizuoja paramą moterų teisėms.

A. Hadzičius prieš olimpiadą sulaukė trijų moterų kaltinimų seksualiniu priekabiavimu. Buvo pasakojamos istorijos, patirtos 2013-2015 metais.

Iš pradžių altletas buvo suspenduotas, bet, po apeliacijos, jam buvo leista dalyvauti žaidynėse rinktinės sudėtyje. Jis savo kaltę neigia.

#TeamUSA men’s epee team wore pink masks for their opening match at the Olympics as a show of support for sexual assault victims. Alen Hadzic— their teammate accused of rape and sexual assault— is on the left. Kudos to the team for taking a stand. #BelieveWomen pic.twitter.com/yRI4azelKN