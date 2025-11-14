Vilniuje užsidegė butas: smarkiai nukentėjo moteris, evakuota dešimtys žmonių

Pranešimas apie gaisą daugiabutyje Gerosios Vilties g. gautas 18.18 val.
Buvo pranešta, kad pirmame aukšte atviromis liepsnomis dega butas. Atvyko gausios ugniagesių pajėgos.
Gelbėtojams pavyko iš degančio buto išvesti smarkiai nudegusią moterį. Ji perduota medikams.
Dėl gaisro iš daugiabučio evakuota daugiau kaip 10 žmonių.
Pranešama, kad gaisras jau užgesintas.
