Vilniuje nepilnametis su keturračiu rėžėsi į medį

Vilniuje penktadienį į medį atsitrenkus keturračiui, nukentėjo jį vairavęs nepilnametis.
Vilniaus apskrities policijos duomenimis, penktadienį popiet sostinės Gulbinų gatvėje keturratis „Sia OVK“, kurį vairavo 2008 metais gimęs nepilnametis, atsitrenkė į medį.
Eismo įvykio metu nukentėjo vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Policija surinko medžiagą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, kai dėl to kilus avarijai nesunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata.
