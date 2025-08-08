Vilniuje girtas BMW vairuotojas sudaužė 7 automobilius

Atvažiavę policijos pareigūnai rado 7 apgadintus automobilius. BMW atsitrenkė į MAN, „Volvo“, „Mazda“, „Škoda“ ir du VW.
Policijos pareigūnai nuvyko prie BMW savininko namų, tačiau namuose jo nebuvo. Netrukus lauke prie laiptinės buvo pastebėti du girti vyrai, vienas jų pamatęs policiją pradėjo bėgti. Policija sulaikė 22-ejų ir 19-os metų vyriškius, abudu buvo nuvežti į avarijos vietą.
Paaiškėjo, kad BMW vairavo 19-metis, jam nustatytas 1,96 prom. girtumas, jaunuolis tikino, kad alkoholį vartojo jau po avarijos.Tačiau po avarijos buvo praėjusi tik valanda, greičiausiai vairuotojas jau buvo girtas, kai įvyko avarija. Vien už vidutinį girtumą gresia baudžiamoji byla.
Pas 22-ejų metų jaunuolį pareigūnai aptiko dėžutę ir paketėlį su narkotinėmis medžiagomis, įtariama, taip vadinamu „kristalu“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!