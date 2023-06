Vilniuje bus atliekama legioneliozės prevencija: įvardijo, ką svarbu žinoti

Legionella bakterijos dauginasi +20-50 °C temperatūros vandenyje, o žūsta, kai vandens temperatūra pakyla virš 65 °C. Siekiant užkirsti kelią pavojingos bakterijos plitimui, kuri sukelia ūminę infekciją, du kartus per šildymo sezoną namų administratoriai privalo pastatuose atlikti terminę dezinfekciją, kitaip dar vadinamą termošoku. Tokios dezinfekcijos metu karšto vandens sistemose temperatūra pakeliama mažiausiai iki 66 °C.

„Rūpinamės savo klientais ir jų sveikata, todėl namų administratoriams ir bendrijoms, patiems gyventojams nuolat primename apie legioneliozės prevencijos svarbą. Šios priemonės efektyvumas priklauso ir nuo gyventojų pareigingumo – per terminę dezinfekciją bent 5 minutėms būtina atsukti visus karšto vandens čiaupus, įskaitant ir dušą“, – sako VŠT Klientų komandos vadovas Laurynas Jakubauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Atsakomybė ir namų administratoriams, ir gyventojams

Per terminę dezinfekciją namų administratorių paskirtas daugiabučio namo vidaus inžinerinių ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas turi ne tik sistemoje pakelti karšto vandens temperatūrą, bet ir dalyje butų pamatuoti vandens temperatūrą.

REKLAMA

Ypač svarbu, kad gavę namų administratorių pranešimą apie konkrečiame daugiabutyje atliekamą dezinfekciją, gyventojai pareigingai 5 minutėms atsuktų karšto vandens čiaupus ir leistų vandeniui nubėgti.

„Žinome, kad kai kurie gyventojai galvoja, jog 5 minutes tekantis karštas vanduo gerokai patuštins kišenes. Toks požiūris klaidingas. Vandens tekėjimo greitis iš čiaupo priklauso nuo įvairių aplinkybių, pavyzdžiui, vandens slėgis konkrečiame name, čiaupo skersmuo ir t.t. Tačiau apibendrintai ir skaičiuojant vidurkį galima būtų teigti, kad vandens tekėjimo greitis yra maždaug 8-12 litrų per minutę. Vadinasi, per 5 minutes iš čiaupo ištekės apie 40-60 litrų karšto vandens arba 0,04-0,06 kubo. Jei karšto vandens kubinio metro kaina yra 5,88 Eur, tai gyventojas išleis vos 0,26-0,38 Eur“, – sako L. Jakubauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat po terminės dezinfekcijos gyventojams rekomenduojama nuimti dušų, čiaupų galvutes, mechaniškai nuvalyti nuosėdas ir pamerkti į specialią dušo galvutėms dezinfekuoti skirtą priemonę.

Rekomendacijos atostogoms

Anot bendrovės, svarbu suprasti, kad visiems pastatams tiekiamas vienodos temperatūros termofikacinis vanduo, kuris sušildo vandentiekio vandenį. Karšto vandens temperatūrą daugiabučių viduje reguliuoja namų administratorių paskirti šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gyvenamųjų ir kitų pastatų savininkai, valdytojai, namų administratoriai turi užtikrinti, kad karštas vanduo visose pastatų karšto vandens sistemose būtų ne mažesnė kaip +50 °C.

Artėjant atostogų metui, bendrovė gyventojams rekomenduoja neleisti vandeniui užsistovėti, jei jis buvo nenaudojamas ilgesnį laiką, pavyzdžiui, ilgiau nei savaitę. Prieš pradedant naudoti karštą vandenį, pravartu leisti vandeniui nubėgti keletą minučių.