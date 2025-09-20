Kiek prieš vidurnaktį policija tikrino automobilius V. Kudirkos gatvėje. Policija tikrino visus abiem kryptimis važiuojančius automobilius. Sustabdžius kylantį į Tauro kalną BMW paaiškėjo, kad vairuotojas veikiausiai vartojo alkoholio – suveikė momentinis alkoholio matuoklis. Patikrinus vairuotoją promiles rodančiu alkoholio matuokliu nustatytas lengvas girtumas.
Per reidą įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas(23 nuotr.)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Pirmu bandymu alkoholio matuoklis parodė 1,16 prom. Markas Žukauskas prieš antrą pūtimą bandė sumažinti alkoholio kiekį judėdamas: ėmė šokinėti, nutaikęs momentą, kai nemato žurnalistai, darė ir atsispaudimus. Tai nepadėjo, antru bandymu žvaigždė įpūtė dar daugiau 1,31 prom. Greičiausiai daug kam lengvai atpažįstamas komikas alkoholio vartojo ir prieš vairavimą, nes alkoholio kiekis tik didėjo.
Už lengvą girtumą gali būti skirta maždaug 1 tūkst. eurų bauda, mažiausiai metams atima teisė vairuoti. Tačiau paaiškėjo, kad teisė vairuoti komikas jau praradęs už greičio viršijimą. Nustačius net lengvą girtumą, jei vairuotojas neturi teisės vairuoti, gresia automobilio konfiskavimas. Marko Žukausko vairuotas BMW išgabentas į policijos saugomų automobilių aikštelę.
