TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas

2025-09-20 03:46
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-09-20 03:46

Naktį į šeštadienį per policijos reidą Vilniuje įkliuvo girtas žinomas komikas Markas Žukauskas. Jaunas vyras vairavo BMW – automobilis gali būti konfiskuotas, nes paaiškėjo, kad žvaigždė prarado teisę vairuoti dar anksčiau, naktį girtas sėdo prie vairo neturėdamas teisės vairuoti.

Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
23

Kiek prieš vidurnaktį policija tikrino automobilius V. Kudirkos gatvėje. Policija tikrino visus abiem kryptimis važiuojančius automobilius. Sustabdžius kylantį į Tauro kalną BMW paaiškėjo, kad vairuotojas veikiausiai vartojo alkoholio – suveikė momentinis  alkoholio matuoklis. Patikrinus vairuotoją promiles rodančiu alkoholio matuokliu nustatytas lengvas girtumas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per reidą įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas
(23 nuotr.)
(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Per reidą įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas

Pirmu bandymu alkoholio matuoklis parodė 1,16 prom. Markas Žukauskas prieš antrą pūtimą bandė sumažinti alkoholio kiekį judėdamas: ėmė šokinėti, nutaikęs momentą, kai nemato žurnalistai, darė ir atsispaudimus. Tai nepadėjo, antru bandymu žvaigždė įpūtė dar daugiau 1,31 prom. Greičiausiai daug kam lengvai atpažįstamas komikas  alkoholio vartojo ir prieš vairavimą, nes alkoholio kiekis tik didėjo.

Už lengvą girtumą gali būti skirta maždaug 1 tūkst. eurų bauda, mažiausiai metams atima teisė vairuoti. Tačiau paaiškėjo, kad teisė vairuoti komikas jau praradęs už greičio viršijimą. Nustačius net lengvą girtumą, jei vairuotojas neturi teisės vairuoti, gresia automobilio konfiskavimas. Marko Žukausko vairuotas BMW išgabentas į policijos saugomų automobilių aikštelę.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Girtas 20-metis vos nepartrenkė Kelių policijos valdybos pareigūno (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje: girtas „Audi“ vairuotojas sprukdamas nuo policijos vos nepartrenkė pareigūno (11)

