Valdas Benkunskas: nacionalinio stadiono statybų kaina augs 38 mln. eurų

Tuo metu bendri valstybės ir savivaldybės įsipareigojimai, 20-čia metų – iki dvejų metų – sutrumpinus jo išpirkimo iš privataus koncesininko laiką, pasak mero, išaugs 2,3 mln. eurų – iki 158,3 mln. eurų.

„94 mln. eurų mes indeksuojame 27 procentais (28,7 proc. – BNS) ir tai sudaro 122 mln. eurų su PVM – tiek ponas Avulis („Hanner“ savininkas Arvydas Avulis – BNS) gaus iš savivaldybės, kai pastatys ir išvystys visą kompleksą“, – TV3 televizijos laidoje „Dėmesio centre“ pirmadienį sakė V. Benkunskas.

Dar apie 10 mln. eurų pabrangusio projekto kaštų padengs pati „Hanner“.

„Visa mūsų įsipareigojimų suma yra 156 milijonai, kurie niekada nebuvo keisti, su valdymo mokesčiu. Galiu pasakyti – teiksime tarybai pakeitimą, kuris bus fiksuotas sutarties pakeitimu, ir visa mūsų, tai yra savivaldybės ir ministerijos (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos – BNS), įsipareigojimų kaina augs 2,3 mln. eurų, – iki 158,3 mln. eurų“, – aiškino meras.

REKLAMA

REKLAMA

Projektą perima „Hanner“

Praėjusį penktadienį pranešta, kad projektą iš ligšiolinės jo koncesininkės ir statytojos – investicijų bendrovės „BaltCap“ – perima A. Avulio valdoma nekilnojamojo turto bendrovė „Hanner“.

REKLAMA

V. Benkunskas penktadienį pranešė, kad stadiono statybos kaina indeksuojama 40,4 proc. (be finansavimo ir operavimo kaštų), iš jų savivaldybė ir Vyriausybė padengtų 28,7 proc., o likusią dalį – 11,6 proc. (apie 10 mln. eurų) – koncesininkė, kuri ją dengtų iš apyvartinių lėšų ir pelno. Galutinės indeksavimo sumos jis nepranešė.

Pasak Vilniaus mero, 10 mln. eurų suma, kurią per 22 metus koncesininkui už valdymo paslaugas sumokės savivaldybė, pagal naują sutartį su „Hanner“ nesikeis, tuo metu atsiskaityti su koncesininke numatoma per dvejus, o ne per 22 metus, taip sutaupant apie 35 mln. eurų palūkanų.

REKLAMA

REKLAMA

„Čia mūsų taupymas pagrindinis, kad mes naikiname tą 22 metų išsimokėjimo terminą, 8 procentų metines palūkanas ir sumokėsime (...) koncesininkui daug greičiau. Tai leis mums sutaupyti 35 mln. eurų (...). Mes atsiskaitysime per du metus nuo statybų pabaigos“, – tvirtino jis.

Meras pirmadienį priminė, kad bendra projekto kaina iki indeksavimo buvo 156 mln. eurų, iš jų 94 mln. eurų – statybos kaina, komplekso valdymo kaštai per 22 metus – dar beveik 10 mln. eurų, o finansavimo kaštai, arba palūkanos – dar 51 mln. eurų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sostinės savivaldybės tarybai komplekso koncesijos sutarties pakeitimo projektą ketinama pristatyti vasario 28 dieną.

Penktadienį V. Benkunskas minėjo, kad siekiant sumažinti indeksavimui skirtą sumą ir papildomų darbų kaštus, keleriais metais bus sutrumpintas komplekso išsimokėjimo grafikas, o sutaupytos skolinimosi palūkanos bus skirtos indeksuoti statybų kainą.

Projektas ėmė strigti paaiškėjus, kad jis gerokai pabrango ir „BaltCap“ kreipėsi į partnerius prašydamas indeksuoti statybų kainą. Fondas ne kartą tikino, kad buvęs „BaltCap Infrastructure Fund“ partneris Šarūnas Stepukonis, kuris įtariamas pralošęs milijonus eurų fondo lėšų, nepadarė žalos stadiono projektą įgyvendinančiai įmonei „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“.

REKLAMA

Vilniaus savivaldybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija su įmone „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“ yra pasirašę 280 mln. eurų bendros vertės 25 metų trukmės koncesijos sutartį, o statybas pernai rudenį jau pradėjo bendrovė „Naresta“.

V. Benkunskas akcentuoja, kad įvardijama bendra 280 mln. eurų projekto suma apima koncesininko pajamas išdaugiafunkcio komplekso veiklos per visus sutarties trukmės metus.

Daugiafunkcis kompleksas Šeškinėje, greta „Akropolio“ užims daugiau nei 228 tūkst. kv. metrų teritoriją.

Pasak V. Benkunsko, pagal naują sutartį projekto partneriai – miesto savivaldybė bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – įsigyja papildomų darbų: stadiono vietų skaičius didinamas nuo 15 tūkst. iki 18 tūkst., sporto centras bus pertvarkytas įrengiant universalią areną, tinkamą kultūros ir sporto renginiams.