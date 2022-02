Ukrainoje išaušo neramus rytas: didžiausiuose miestuose aidi sprogimai – raketa pataikė į gyvenamąjį namą

Svarbiausios naujienos apie karą Ukrainoje:

05:52 | Bidenas su sąjungininkais aptars vieningą atsaką į Rusijos ataką prieš Ukrainą

JAV prezidentas Joe Bidenas pirmadienį surengs pokalbį su sąjungininkais ir partneriais, kad aptartų Rusijos atakos prieš Ukrainą „įvykių raidą“ ir „koordinuotų mūsų vieningą atsaką“, pranešė Baltieji rūmai.

Administracija nedetalizavo, kas dalyvaus pokalbyje, kuris įvyks Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai diskutuojant dėl rezoliucijos, smerkiančios Rusijos invaziją į savo kaimynę.

05:41 | Užsiliepsnojus pastatui nukentėjo moteris

Viena moteris buvo sužeista, kuomet Rusijos karinių pajėgų paleista raketa pataikė į gyvenamąjį pastatą Černigovo centre. Moteris buvo sužalota pastate kilus gaisrui, praneša „Kyiv Independent“. Gaisras, kaip pranešama, buvo užgesintas.

05:20 | Ateinančios 24 valandos – lemiamos

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukrainai bus lemiamos ateinančios 24 valandos. Taip jis pareiškė po pokalbio su Didžiosios Britanijos ministru pirmininku Borisu Johnsonu.

Talked to 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson and 🇵🇱 President @AndrzejDuda about the current security situation. Agreed on further joint steps to counter the aggressor. Anti-war coalition in action!

