Tiesiogiai: Seimas balsuoja dėl Ruginienės kandidatūros į premjero postą

Liepą iš premjero posto pasitraukus Gintautui Paluckui, valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) pretendente užimti jo vietą pasirinko I. Ruginienę, kuri dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministre.
Jos kandidatūrą praėjusią savaitę patvirtino prezidentas Gitanas Nausėda, todėl dabar galutinį žodį turi tarti Seimas.
Jei Seimas patvirtins I. Ruginienės kandidatūrą, ji turės sudaryti Ministrų kabinetą ir pateikti jį prezidentui patvirtinti.
Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo į premjerus I. Ruginienė turės pristatyti Seimui jau patvirtiną Ministrų kabinetą ir teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Kasčiūnas: „Socialdemokratai nėra pasiruošę atsakingai vadovauti valstybei“
Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas Seimo tribūnoje atnešė partiečių poziciją – politiko žodžiais, socialdemokratai nėra tinkami vaodvauti valstybei, o I. Ruginienė neturi patirties būti premjere.
„Visų pirma, turime konstatuoti, kad didžiausią frakciją Seime turinti partija yra krizėje. Tie, kurie galėtų ir turėtų užimti ministro pirmininko pareigas, kaip ir prieš devynis mėnesius, taip ir dabar to nedaro. O tie, kuriems trūksta patirties, arba nėra tinkami, braunasi į visus įmanomus postus“, – antradienį Seime aklbėjo L. Kasčiūnas.
„Socialdemokratai nėra pasiruošę atsakingai vadovauti valstybei. Daugeliui jų lyderių asmeninė gerovė rūpi labiau nei valstybės interesai“, – sakė jis.
L. Kasčiūnas priminė, esą konservatoriai dar teikiant Gintauto Palucko kandidatūrą perspėjo, „kad tai baigsis blogai: vėl kils nauji korupcijos skandalai ir rimtos eeputacijos problemos“.
„Nereikėjo laukti nė metų, kad šie įspėjimai pasiteisintų su kaupu“, – kalbėjo konservatorių lyderis.
„Šiandien socialdemokratai siūlo naują kandidatę į premjeres: ambicingą, draugišką ir šilta šypsena aplinkinius nuginkluojančią socialinės apsaugos ir darbo ministrę. Tačiau nepaisant šių gerų žmogiškų savybių, negalima neatkreipti dėmesio į kandidatės politinės patirties, valstybės darbo ryškią stoką. Ir tai yra esminiai trūkumai kandidatei asmeniškai, nes esminiai valstybės reikalai visų pirma laikosi ant ministro pirmininko pečių
Todėl turime konstatuoti, kad socialdemokratai mažiau nei per metus neatsakingai stumia Lietuvą į dar vieną, jau antrą, politinį eksperimentą, visiems siūlydami galvoti – o gal šį kartą pavyks?“ – klausė L. Kasčiūnas.
Jis neatmetė, kad kandidatei vis dėlto reikia suteikti galimybę. Politiko teigimu, premjerais negimstama.
„Deja, tam egzistuoja labai rimta kliūtis ir ji yra politinio pobūdžio. Net ir norint, ministrės pirmininkės kandidatūros negalime atsieti nuo jos koalicijos partnerių“, – sakė L. Kasčiūnas, toliau kalbėdamas apie „Nemuno aušrą“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungą.
„Gerbiami Seimo nariai, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai negali paremti I. Ruginienės kandidatūros į ministres pirmininkes ir balsuos prieš“, – apibendrino jis, čia pat pažadėdamas, kad konservatoriai išliks „principinga ir konstruktyvia“ opozicija, kuri bus pasirengusi padėti socialdemokratams.
Ruginienės kandidatūros ketino nepalaikyti ne tik konservatoriai
Neeiliniame Seimo posėdyje G. Nausėda oficialiai pristatė I. Ruginienės kandidatūrą į ministro pirmininko postą. Šalies vadovas pabrėžė laukiantį sunkų darbą, o kad jis toks bus, iš karto I. Ruginienei leido pajusti opozicija. Dar ryte konservatoriai prisipažino, kad nors ir nespėjo jai užduoti klausimų ir išgirsti atsakymų, balsuos „prieš“.
I. Ruginienė į neeilinį Seimo posėdį atėjo su šypsena, nors visi susirinko būtent dėl jos. Nors su nedidele politine patirtimi, o premjero darbas vienas sunkiausių valstybėje, bet jai pavyko praeiti prezidento filtrą. Todėl Gitanas Nausėda atvyko jos kandidatūrą oficialiai pristatyti Seimui.
I. Ruginienė šią kadenciją dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministre, G. Nausėda, kadaise ją pavadinęs „ponia Gerovės valstybe“, išskyrė ir sukauptą patirtį dirbant profesinėse sąjungose.
„Patirtis, sukaupta vadovaujant profesinėms sąjungoms ir atstovaujant darbuotojų interesams Trišalėje taryboje leido jai atsiskleisti kaip ministerijos vadovei ir konstruktyviai bei kompromisų ieškančiai derybininkei“, – teigė G. Nausėda.
Dėmesį skirs gynybai
Nors I. Ruginienė visą laiką akcentuodavo, kad prioritetą reikia skirti sunkiausiai besiverčiantiems gyventojams, bet dabar žada, kad saugumo ir gynybos finansavimas nenukentės.
„Taigi pristatau Vyriausybės programos tikslus, kuriems skirsiu didžiausią savo dėmesį. Tai Lietuvos saugumas, ekonomikos augimas ir socialinė gerovė“, – sakė I. Ruginienė.
Tiesa, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) atkreipia dėmesį, kad ji palaiko ryšius su kairiaisiais radikalais ir primena jos priešrinkimines kalbas.
„Jūs deklaruojate šiandien 5–6 proc. gynybai, bet jūs buvote vienintelė kandidatė vienmandatėje apygardoje, sakiusi „ne“, kai buvote paklausta, ar pritariate bent 4 procentams, būtų didinamas šis finansavimas“, – kandidatės į premjerus klausė konservatorių frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė.
„Mano pasiryžimas stiprinti gynybą yra labai, labai aiškus. Kitos deklaracijos tikrai nebus“, – atsakė I. Ruginienė.
Opozicija balsuos „prieš“
Tiesa, kai Lietuvą valdė konservatoriai, jie gynybai skyrė perpus mažiau, nei dabar įsipareigojo daryti socdemai. Nesugebėję savo kadencijos metu priimti partnerystės ir Stambulo konvencijos, konservatoriai prašė pažado, kad šiuos klausimus išspręs socdemai.
„Bus priimti partnerystės, Stambulo konvencija... reprodukcinė sveikata. Ar tie klausimai bus jūsų darbotvarkėje, atsižvelgiant į jūsų koalicijos partnerius, ir mes galėsime čia dėl jų balsuoti?“ – klausė TS-LKD frakcijos narys Matas Maldeikis.
I. Ruginienė pareiškė, kad šie klausimai turės kažkada pasiekti Seimo salę. Vis tik opozicija jau iš ryto kalbėjo, kad I. Ruginienės kandidatūros nepalaikys – dar net nespėjus jai užduoti klausimų.
„Tai vien tas principinis apsisprendimas koalicijoje išlaikyti „Nemuno aušrą“ tikrai nežada mūsų palaikymo, bet mes norime turėti motyvuotą, visapusišką vertinimą kandidatės į premjeres“, – komentavo M. Lingė.
„Tai yra kairioji premjerė, kairioji Vyriausybė, dar labiau radikaliai kairioji, nei buvo iki tol, ir mūsų pažiūros į daugelį esminių klausimų, suprantama, susijusių su ekonomika, su mokesčiais iš esmės skiriasi“, – teigė Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Į visišką opoziciją pereina ir demokratai „Vardan Lietuvos“ – jie I. Ruginienės taip pat nepalaikys.
„Jau kažkada buvo, kada tauta balsavo už Viliją Blinkevičiūtę, iš juodos dėžės ištraukė triušį Gintautą Palucką. Tai dabar mums siūlo pirkti katę maiše. Mes nežinome, kas ten per turinys, galbūt ten yra kolegės Agnės Širinskienės nuodėgulis“, – sakė „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis.
Galutinis balsavimas dėl I. Ruginienės Seime numatytas antradienį.
