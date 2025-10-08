Tiesiogiai: Ingos Ruginienės komentaras po susitikimo su Gitanu Nausėda

Komentarus stebėkite tiesiogiai naujienų portale tv3.lt.
Dalis kultūrininkų jau kelias savaites protestuoja dėl valdančiųjų sprendimo kultūros ministro portfelį perduoti „Nemuno aušrai“.
Dabar pareigas laikinai eina švietimo ministrė socialdemokratė Raminta Popovienė, nes „aušrietis“ Ignotas Adomavičius praėjusią savaitę paliko postą.
Tuo metu kitų metų valstybės biudžetas Seimui turėtų būti pateiktas spalio viduryje.
Jame turėtų būti numatytas asignavimų gynybai augimas – sudėjus visus finansavimo šaltinius, krašto apsaugai kitąmet turėtų būti skiriama daugiau nei 5 proc. BVP.
2026 metais apie 12 proc. turėtų augti senatvės pensijos, didės ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai.
Ruginienės žodžiai užminė mįslę: ar neliks vieno koalicijos partnerio?
Prakalbus apie galimus pasikeitimus koalicijos sudėtyje, I. Ruginienė sako, kad diskusijų apie tai kol kas nėra.
„Kol kas rimtų diskusijų apie tai nėra, bet tokia galimybė visada gali būti, nes tai priklauso ir nuo aplinkybių, ir nuo pačių partnerių tarpusavio sąveikos ir noro“, – trečiadienį ryte žurnalistams sakė ji.
Paklausus, ar perdėliojant koaliciją joje gali nebelikti „Nemuno aušros“, premjerė patikina, kad šiuo metu apie tai nėra kalbama.
„Nėra dabar tos diskusijos. Mes net partijos viduje nesame apie tai diskutavę, bet visi suprantame, kad mes dabar esame susikoncentravę į darbus ir jeigu bent vienas partneris iš mūsų koalicijos mano kitaip (ar jam yra sunku vykdyti Vyriausybės programą, arba jis deda kitur prioritetus), tada, be abejo, neatmetame galimybės svarstyti“, – komentavo I. Ruginienė.
I. Ruginienė sako dar nesulaukusi iš „aušriečių“ kandidato į kultūros ministrus pavardės.
„Nesu sulaukusi ir tikrai man pavardė nebuvo pateikta“, – teigė ji.
Premjerė taip pat teigia, kad kol kas nėra kalbama ir apie ministerijų mainus.
„Situacija yra tokia, kokia yra. Šiai dienai Kultūros ministeriją kuruoja socialdemokratai. Turime puikią ministrę Ramintą Popovienę. Aš manau, kad ji save užrekomendavo kaip švietimo ministrę, tai tikrai turi kompetencijų ir šituo sunkiu laiku dirbti ir kultūros srityje“, – kalbėjo I. Ruginienė.
