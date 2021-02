Tiesiogiai – apie nepageidaujamas reakcijas į vakcinas nuo COVID-19

Kaip praneša VVKT, jau sulaukta apie šimtas lietuvių skundų dėl vakcinų šalutinių reiškinių.

Šiuo metu Europos Sąjungoje registruotos trijų gamintojų – „Pfizer-BioNTech“, „Moderna“ ir „AstraZeneca“ – vakcinos. Pastarosios kompanijos skiepai Lietuvą turėtų pasiekti šios savaitės pabaigoje.

Praėjusią parą pirmąja vakcinos doze paskiepyti 1491, antrąja doze – 4291 žmogus.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyti 75 tūkst. 804 žmonės, abiem dozėmis – 30 tūkst. 241 žmogus.

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatytas 721 naujas COVID-19 ligos atvejis, mirė 12 žmonių, ketvirtadienį informavo Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką įtrauktos dar šešios mirtys nuo koronaviruso, kai faktinė mirties data yra ankstesnė.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 1442 asmenys.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 184 tūkst. 948 žmonės, 133 tūkst. 994 asmenys pasveiko, 45 tūkst. 753 – tebeserga.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 1324 COVID-19 pacientai, 153 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 1009 ligoniams, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 84 žmonėms.

Per praėjusią parą dėl COVID-19 į ligonines paguldyta 114 pacientų.

Nuo koronaviruso šalyje mirė 2885 žmonės.

Praėjusią parą šalyje atlikti 8855 tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 1 mln. 957 tūkst. 327.