TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Solidus sukčių laimikis: iš penkių sostinės gyventojų apgaule išviliojo arti 130 tūkst. eurų

2025-09-20 09:18 / šaltinis: ELTA
2025-09-20 09:18

Vilniuje sukčiai, siūlę neva investuoti, pristatę policijos pareigūnais, banko darbuotojais, iš žmonių išviliojo apie 129,3 tūkst. eurų, pranešė policija.

Solidus sukčių laimikis: iš penkių sostinės gyventojų apgaule išviliojo apie 129,3 tūkst. eurų BNS Foto

3

Anot Policijos departamento, penktadienį, 19 val., gautas vyro (gim. 1966 m.) pranešimas, kuriame jis nurodė, kad nuo sausio 22 d. iki vasario 21 d., siekdamas įsigyti patalpas Vilniuje, į įvairias banko sąskaitas pervedė 72 525 eurus. Visgi, anot vyro, minėtų patalpų asmenys jam neperdavė ir sumokėtų pinigų negražino.

Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl sukčiavimo. 

Kitas sukčiavimo atvejis sostinėje buvo susijęs su apgaule, siūlant investuoti pinigus.

Policijos duomenimis, penktadienį, 12 val. 46 min., gautas moters (gim. 1942 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 15-20 d. Vilniuje, savo namuose, interneto platformoje užsiregistravo pagal skelbimą tariamai investuoti pinigus.

Moteris nurodė, kad bendraudama su nepažįstamais asmenimis iki rugsėjo 15 d. atliko grynųjų pinigų perdavimą atvykstantiems kurjeriams. Tokiu būdu nukentėjusiai apgaulės būdu padarytas 20 500 eurų nuostolis. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Sukčius paėmė paskolą kito žmogaus vardu

Anot policijos, penktadienį, 13 val. 23 min., gautas moters (gim. 1960 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 18 d. Vilniuje, namuose, jai į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys. 

Pasak moters, pastarieji, prisistatę policijos ir banko darbuotojais, apgaulės būdu iš jos išviliojo 14 020 eurų. 

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, penktadienį į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1945 m.), kuri pareiškė, kad ketvirtadienį, apie 13 val., Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys. Anot moters, minėti asmenys apgaule iš jos išviliojo 9 500 eurų. 

Taip pat, anot Vilniaus policijos, penktadienį, apie 14 val., sostinėje iš vyro (gim. 1956 m.) banko sąskaitos buvo pasisavinta 7 800 eurų bei paimta 5 000 eurų paskola. 

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.

