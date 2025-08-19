Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Skubiai įspėja gyventojus: Šiaulių rajone užsidegė vagonas su cheminėmis medžiagomis

atnaujinta 08:54 val.
2025-08-19 08:03
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-08-19 08:03

Antradienio rytą Šiaulių rajone kilo gaisras traukinio vagone. Jame smilko cheminės medžiagos.

Traukinio vagonas (nuotr. asociatyvi) BNS Foto

Dėl incidento sutelktos gausios ugniagesių pajėgos. 

„Įvykio vietoje yra sudarytas gelbėjimo darbų koordinavimo štabas, jį sudaro ugniagesiai gelbėtojai, aplinkosaugininkai, policija.

Organizuojamas vagono atitraukimas į saugią vietą įvykio lokalizavimui. Galimai bus traukiamas iki papildomos atšakos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Veiksmai derinami su Lietuvos geležinkeliais. Ugniagesiai nuolat aušina vagoną”, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.

Pasak jos, atvykus ugniagesiams rūko dūmai, atviro degimo nebuvo.

Perspėjami ir gyventojai

Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, ties Geruogių kaimu, esančiame traukinio vagone apie 6.30 val. užsidegė cheminės medžiagos.

Į įvykio vietą išvyko aplinkosaugininkai, Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija.

Gyventojai perspėjami, kad įvykio vietoje galimas oro užterštumas, jiems rekomenduojama laikytis 1 km saugos zonos aplink incidento vietą. Gyventojams išsiųstas trumpasis pranešimas dėl galimos taršos – neatidarinėti langų, išjungti namuose ventiliaciją, nesirartinti prie įvykio vietos.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai įspėja, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai.

Degdamos cheminės medžiagos išskiria nuodingas, kvėpavimo takus dirginančias dujas.

Rekomendacijos gyventojams:

  • 1 km atstumu gyventojams privaloma nedelsiant evakuotis – jei yra galimybė, kuo greičiau palikti užterštą teritoriją, judėti prieš vėjo kryptį arba į šoną nuo dūmų debesies.
  • Didesniu atstumu (2-10 km) ir jeigu nėra galimybės evakuotis – užsidaryti patalpose, sandariai uždaryti langus, duris, ventiliacijos angas,  išjungti rekuperaciją.
  • vėpavimo apsauga – naudoti respiratorių su rūgščių dujų filtrais (pvz., ABEK tipo) arba bent jau drėgną audinį / rankšluostį ant burnos ir nosies.
  • Nepalikite lauke gyvūnų.
  • Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
  • Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.

Primenama – teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.

