Skelbia nepilnametės paiešką – paskutinį kartą matyta Vilniaus centre: policija kreipiasi į gyventojus

Lapkričio 10 d. apie 7 val. 20 min. nepilnametė išėjo iš namų, Vilniuje, ir į juos negrįžo. Paskutinė žinoma jos buvimo vieta – Gedimino pr., Vilniuje.
Dingusios nepilnametės požymiai: 170 cm, liekno kūno sudėjimo, tamsių tiesių vidutinio ilgio plaukų, mėlynų akių.
Išeidama vilkėjo juodą rudeninę striukę su atšvaitu nugarinėje dalyje, mūvėjo šviesias kelnes, avėjo juodus sportinius batelius „Adidas“. Su savimi turėjo juodą rankinę.
Asmenis, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, prašytume apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Gražiną Sinkevič, tel. +370 700 56408, mob. +370 602 63127 arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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