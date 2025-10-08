Skaudi žinia – mirė lietuvis: „Jis buvo rastas namuose be gyvybės ženklų“

Bylos duomenimis, šių metų rugpjūčio 21 d. į namus Chester Street gatvėje atvykę medikai konstatavo 42 metų Aivaro Kazicko mirtį. Vyro tapatybę patvirtino jo teta, skelbia vietos spauda.
Ketvirtadienį, spalio 2 d., Prestono koronerių teisme prasidėjusio teismo proceso metu buvo pranešta, kad vyras buvo rastas be gyvybės ženklų.
„Jis buvo rastas namuose be gyvybės ženklų“, – sakė koronerio padėjėjas Richardas Tayloras.
Toksikologiniai tyrimai rodo, kad mirtis gali būti susijusi su narkotikais.
Galutinis teismo posėdis šioje byloje vyks Accringtono rotušėje gruodžio 18 d.
