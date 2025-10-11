Skaudi avarija prie Šilutės: žuvo dvi moterys, tarp nukentėjusių – vaikai

Kaip vėliau informavo policija, avarijos metu žuvo abiejų automobilių vairuotojai bei sužeisti aštuoni keleiviai.
Pasak pareigūnų, nelaimė įvyko 15.55 val. Rudynų kaimo ribose, kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda.
Per avariją susidūrė automobilis „BMW 3ER REIHE“ ir automobilis „Toyota Prius“.
Teisėsauga nustatinėja įvykio aplinkybes.
