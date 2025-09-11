SKAITYK Prancūzijoje sąmyšis: „Tas pats šūdas. Tai Macronas problema, ne ministrai“

Prancūzijos deficitas jau viršijo 3 procentus bendrojo vidaus produkto, o tai yra daugiau nei Italijos valstybinė skola.
Paryžiaus centre, šalia Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos, protestuotojai į policijos pareigūnus mėto šiukšliadėžes, akmenis ir viską, kas pasitaiko po ranka. Prancūzijoje vyksta „Užblokuok viską“ prieš valdžią nukreipti protestai.
Chaosas ir kituose šalies miestuose. Minios aktyvistų blokuoja kelius, degina šiukšliadėžes. Visoje šalyje protestams suvaldyti dislokuota per 80 tūkst. pareigūnų. Policija aktyvistus vaiko ašarinėmis dujomis, o agresyvius sulaiko. Labiausiai prancūzus pykdo valdžios bandymas taupyti. Protestuojantys asmenys reikalauja nustoti švaistyti pinigus viršijant šalies išgales.
„Mes nenorime karo ir taupymo biudžeto. Mes norime pinigų viešosioms reikmėms, mokykloms, ligoninėms“, – teigia mokytojų profsąjungos atstovas Christophe Lalande.
Net 44 mlrd. eurų ateinančių metų biudžete sutaupyti siūlęs, vos devynis mėnesius dirbęs premjeras Francois Bayrou pralaimėjo balsavimą parlamente dėl pasitikėjimo ir atsistatydino.
„Tikimės geriausio, nes visa tai lyg vienas didelis pokštas“, – dalijasi grafikos dizaineris Loup Lopez.
Prezidentas Emmanuelis Macronas paskelbė naują – jau 5 premjerą per mažiau nei 2 metus – 39-erių Sebastienas Lecornu. Tačiau ir šis premjeras protestuojančių prancūzų nedžiugina. Apklausa rodo, kad 64 proc. prancūzų nori E. Macrono atsistatydinimo, o ne naujo premjero.
„Tas pats šūdas. Tai Macronas problema, ne ministrai“, – teigia profsąjungos atstovas, aktyvistas Fred.
Prancūzijos vyriausybė turi patvirtinti ateinančių metų biudžetą, kai šalies deficitas siekia net 3 procentus nuo BVP. Prancūzijos skola jau pranoko Italijos deficitą, o Italija laikoma viena labiausiai prasiskolinusių Europos šalių.
