Šilutės rajone sužalota moteris ir padegta daržinė: pradėtas tyrima

Kaip pranešė Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 9.30 val. Suvernų kaime vyras (gim. 1957 m.) sukėlė fizinį skausmą moteriai (gim. 1949 m.) ir padegė jos daržinę.
Įtariamasis sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo, turto sunaikinimo ar sugadinimo, grasinimų.
