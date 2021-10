Rusija – COVID-19 sergamumo ir mirštamumo antirekordai

Nuo praeitos savaitės pabaigos Rusijoje beveik kiekvieną dieną fiksuojami sergamumo ir mirštamumo antirekordai.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 36 339 naujus COVID-19 atvejus ir mirusius 1 036 pacientus.

Maskvoje per pastarąją parą buvo patvirtinti 7 803 nauji COVID-19 atvejai, o Sankt Peterburge – 3 360. Be to, sostinėje mirė 82 anksčiau užsikrėtę žmonės, o Sankt Peterburge liga pareikalavo dar 67 pacientų gyvybių.

Sergamumas koronavirusu Rusijoje ėmė augti rugsėjo antroje pusėje, o spalį augimas dar labiau intensyvėjo. Nustatomų COVID-19 atvejų daugėja beveik visuose šalies regionuose.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruoti iš viso 8 205 983 COVID-19 atvejai, 229 528 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 7 143 137 pacientai, iš jų 26 077 – per praėjusią parą.

Anksčiau šį mėnesį Rusijos statistikos agentūros „Rosstat“ paskelbti duomenys piešia kur kas niūresnį vaizdą: jie rodo, kad koronavirusas šalyje galėjo pareikalauti jau daugiau nei 400 tūkst. gyvybių.

Kremlius penktadienį pripažino, kad Rusijoje stringa skiepijimo nuo koronaviruso kampanija, o dėl rekordinių užsikrėtimo ir mirties atvejų skaičių apkaltino nesiskiepijančius rusus.

Rusijoje oficialus mirčių nuo COVID-19 skaičius yra didžiausias Europoje.

„Kalbant apie skiepijimą, mūsų padėtis yra blogesnė nei ištisoje virtinėje Europos šalių“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

„Staiga atsiradus agresyvesnėms atmainoms, serga daugiau žmonių. Tokia yra realybė“, – pridūrė jis.

Pareigūnai perspėja, kad Rusijai, kur visiškai paskiepyta tik 35 proc. gyventojų, blogiausia dar ateityje.

„Problema yra piliečių sąmoningumas“, – pabrėžė D. Peskovas, neseniai prisipažinęs, kad jis yra vienas iš nepaskiepytų rusų. Jis pareiškė turįs daug antikūnų po užsikrėtimo infekcija pernai gegužę.

Valdžia ne kartą ragino gyventojus pasiskiepyti viena iš šalyje sukurtų vakcinų, kurios siūlomos nemokamai jau ne vieną mėnesį.

Tuo metu prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį tvirtino, kad žmonės iš Europos šalių plūsta į Rusiją pasiskiepyti rusiška vakcina „Sputnik V“ vietoje Europos vaistų agentūros (EVA) patvirtintų vakcinų.

„Žmonės iš Europos šalių atvyksta čia, gauna „Sputnik“, o paskui grįžta namo ir įsigyja „Pfizer“ vakcinos sertifikatą“, – pareiškė V. Putinas.

Trečiadienį jis nurodė Rusijoje nuo spalio 30 dienos paskelbti vieną mokamų atostogų savaitę, o Maskva ateinančią savaitę ketina uždrausti teikti nebūtinas paslaugas 11 dienų.