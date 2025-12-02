 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra apie „droną iš Lietuvos“: tai gali būti arba provokacija, arba aktyvistų veiksmai

2025-12-02 08:45 / šaltinis: BNS
2025-12-02 08:45

Prezidento patarėjas Nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius sako neturintis tikslios informacijos apie incidentą su neva iš Lietuvos į Baltarusiją įskridusiu dronu, mėčiusiu raudonos ir baltos spalvų vėliavėles.

Marius Česnulevičius (nuotr. Elta)

Patarėjas tvirtino, kad šią istoriją Baltarusija galėjo ir išgalvoti, tačiau neatmeta ir tikimybės, jog tokį droną iš Lietuvos iš tikrųjų galėjo pasiųsti aktyvistai.

0

Patarėjas tvirtino, kad šią istoriją Baltarusija galėjo ir išgalvoti, tačiau neatmeta ir tikimybės, jog tokį droną iš Lietuvos iš tikrųjų galėjo pasiųsti aktyvistai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kol kas tikslios informacijos tikrai negaliu pasakyti, (...) galimi keli veiksmų eigos variantai“, – Žinių radijui antradienį sakė M. Česnulevičius.

„Tai pagal tą liaudies mūsų aprašyta variantą „pats muša, pats rėkia“, tai gali būti jų pačių padaryta provokacija. Gali būti kažkokie aktyvistai, to irgi negali atmesti“, – pridūrė jis.

Pareigūnas teigė, kad dėl šio incidento reikia atlikti detalų tyrimą.

BNS rašė, kad Baltarusija iškvietė Lietuvos laikinąjį reikalų patikėtinį pareikšti protesto dėl lapkričio 30 dieną galimai į šalies oro erdvę įskridusio bepiločio.

Anot Minsko, atliktas nuolaužų tyrimas prodė, kad Vakarų Europoje pagaminto bepiločio orlaivio maršrutas „numatė skrydį virš Baltarusijos teritorijos, skrydį į Lenkiją ir grįžimą tuo pačiu maršrutu į pakilimo vietą Lietuvos teritorijoje“.

BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto, o kartą – Kauno oro uosto darbą.

Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.

