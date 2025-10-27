Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pradedamas asfaltuoti kelio ruožas Prienų rajone

2025-10-27 12:58 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 12:58

Prienų rajone pradedamas asfaltuoti kelio Balbieriškis–Plutiškės ruožas. Planuojama, kad beveik 3,4 km ilgio kelio atkarpa bus išasfaltuota kitų metų rudenį,  pirmadienį pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“

Kelio darbai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Prienų rajone pradedamas asfaltuoti kelio Balbieriškis–Plutiškės ruožas. Planuojama, kad beveik 3,4 km ilgio kelio atkarpa bus išasfaltuota kitų metų rudenį,  pirmadienį pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“

REKLAMA
1

Bendrovės teigimu, išasfaltavus prastos būklės kelią, vietiniams gyventojams pagerės susisiekimas ne tik su didesniais miestais, bet patogiau bus pasiekti ugdymo įstaigas Plutiškėse.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Įgyvendinus projektą, vietoje prastos kokybės žvyrkelio, bus patogus dviejų eismo juostų kelias, važiuojamosios dalies plotis sieks 6 metrus. Abiejose kelio pusėse bus įrengti 1–1,30 m pločio kelkraščiai ir vandens nuvedimo grioviai“, – pranešime nurodė „Via Lietuva“.

REKLAMA
REKLAMA

Kelio rekonstrukcijos darbai kainuos apie 1,4 mln. eurų su PVM.

Praėjusią savaitę taip pat buvo pradėtas Šakių rajone esančio kelio Kiduliai–Gerdžiūnai ruožo žvyro danga kapitalinis remontas. Bendra tvarkomo kelio atkarpa siekia daugiau nei 11 kilometrų.

Pagrindinius statybos darbus planuojama užbaigti iki 2026 metų liepos pabaigos, o viso projekto pabaiga numatoma iki kitų metų rudens pradžios.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų