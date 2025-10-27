Pradedamas asfaltuoti kelio ruožas Prienų rajone

Bendrovės teigimu, išasfaltavus prastos būklės kelią, vietiniams gyventojams pagerės susisiekimas ne tik su didesniais miestais, bet patogiau bus pasiekti ugdymo įstaigas Plutiškėse.
„Įgyvendinus projektą, vietoje prastos kokybės žvyrkelio, bus patogus dviejų eismo juostų kelias, važiuojamosios dalies plotis sieks 6 metrus. Abiejose kelio pusėse bus įrengti 1–1,30 m pločio kelkraščiai ir vandens nuvedimo grioviai“, – pranešime nurodė „Via Lietuva“.
Kelio rekonstrukcijos darbai kainuos apie 1,4 mln. eurų su PVM.
Praėjusią savaitę taip pat buvo pradėtas Šakių rajone esančio kelio Kiduliai–Gerdžiūnai ruožo žvyro danga kapitalinis remontas. Bendra tvarkomo kelio atkarpa siekia daugiau nei 11 kilometrų.
Pagrindinius statybos darbus planuojama užbaigti iki 2026 metų liepos pabaigos, o viso projekto pabaiga numatoma iki kitų metų rudens pradžios.
