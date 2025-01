Prabilo apie šokiruojančią mamos istoriją – negali patikėti, kaip sukčius susuko galvą

„Prieš kokius 4–5 metus pastebėjau, kad mano mama labai pasikeitė, pavyzdžiui, ji pradėjo slėpti savo telefoną, o to anksčiau niekada nedarydavo.

Mes patikrinome jos telefoną ir radome susirašinėjimą su kažkokiu Garetu. Jis rašė, kad yra kariškis, kuris sėdi kažkokiame kalėjime ir jam reikia pinigų, jog jį paleistų. Anot jo, kai jį išleis, jis grąžins tuos pinigus ir dar su procentais.

Kai pradėjome skaityti toliau, tai jis rašė, kad mano mamą pamilo, atsirado meilė“, – pasakojo pašnekovas Giedrius (vardas pakeistas, tikroji tapatybė redakcijai žinoma), kurio mama pakliuvo į romantinio sukčiaus pinkles.

Jis pridūrė, kad tik radus šias žinutes ir atsidarius mamos banko sąskaitą pastebėjo, kad sukčiui buvo pervesti 5 tūkstančiai eurų.

„Su mama pradėjome labai rimtai apie tai kalbėtis. Lyg ji suprato, aš jai parodžiau visokių straipsnių, kad čia yra apgaudinėjimas, sukčiai. Man pasirodė, kad ji tada suprato ir gailėjosi savo veiksmų“, – tvirtino Giedrius.

Skolinosi iš giminaičių, kad galėtų pervesti sukčiui pinigų

Per pokalbį su mama buvo išsiaiškinta, kad sukčiui pašnekovo mama pervedė 15 tūkstančių eurų. Jie buvo siunčiami į skirtingas banko sąskaitas.

„Pinigai buvo išsiųsti ir į Afriką, o tos sąskaitos iš karto buvo užblokuojamos tik pervedus pinigus.

Tada ištrynėme mamos feisbuką, tačiau po kiek laiko ji vėl pradėjo slėpti tą telefoną. Ji pati susirado tą vyrą per feisbuką, vėl siuntė pinigus ir juos pradėjo skolintis iš giminaičių <...>. Aš mamai ir pasakiau, kad žiūrėk, kiek jis laiko jau sėdi tame kalėjime, na, nesąmonė. Tada nupirkome jai kitą telefoną, paprastą, kur neįmanoma prisijungti prie interneto. Lyg ir vėl viskas gerai, bet po to ji slapta nusipirko naują telefoną.

Ji susikūrė kitą feisbuką kitu vardu, pati rašinėjo tam vyrui. Aš jau kreipiausi ir į policiją, bet man pasakė, kad be jos aš nieko negaliu padaryti. Pareigūnai tik pasiūlė man ją pačią atvesti į komisariatą, kad policininkai su ja pasikalbėtų. Aš jai pasakiau, tačiau mama atsisakė, tik atkirto, kad aš trukdau jos laimei“, – pasakojo Giedrius.

Pašnekovas pridūrė, kad skambino net savo mamos gydytojui, paaiškino situaciją, paprašė siuntimo pas psichologą, tačiau mama atsisakė ten nueiti.

„Ji mane dabar visur yra užblokavusi: ir telefono numerį, ir feisbuką <...>. Po to radome žinučių ir per elektroninį paštą, per kitas programėles“, – istorija dalijosi sūnus.

Jis pridūrė, kad sukčius moteriai rašė, kad jis ją myli, atsiskraidins ją į Jungtines Amerikos Valstijas bei grąžins pinigus.

„Paklausiau mamos, ar ji bandė jam bent paskambinti. Atsakė, kad jis nekelia. Na, tai jau keista. Ji sako, na, todėl, kad jis sėdi kažkur uždarytas.

Tai negalime niekaip įtikinti, mes negalime blokuoti jos sąskaitų“, – apgailestavo Giedrius.

Pašnekovas tikino, kad mama norėjo imti ir paskolą, tačiau, jos žiniomis, to dar nepadarė.

Giedrius atsiuntė ir susirašinėjimų kopijas. Jose matoma, kaip apsimetėlis stengiasi išvilioti pinigus, žinutes rašo naudodamasis automatinio vertėjo pagalba.

Beje, naujienų portalas tv3.lt patikrino ir įsitikino, kad tokiu pačiu vardu ir pavarde bei nuotrauka yra sukurtos keturios skirtingos anketos.

Kaip atpažinti romantinį sukčių?

Atlikite atvirą paiešką internete: įveskite asmens vardą ir pavardę kartu su kitais identifikavimo duomenimis (pvz., miesto pavadinimu, darbo vieta) į paieškos sistemas, socialinius tinklus (Facebook, LinkedIn, Instagram), kad patikrintumėte, ar informacija atitinka tai, ką jie jums pasakojo.

Jei asmuo nuolat siunčia nuotraukas ar vaizdo įrašus, bet atsisako susiskambinti vaizdo skambučiu ar susitikti, tai gali būti įtartina. Naudokite "Google Images" atpažinimo įrankį, kad patikrintumėte, ar nuotraukos nėra pasiskolintos iš kitų šaltinių.

Sukčiai dažnai naudoja įvairias taktikas, kad priverstų jus priimti greitus sprendimus (pvz., „Jei nepadėsi dabar, galiu prarasti darbą / gyvenimą / pinigus“). Jei jaučiate, kad esate spaudžiami elgtis greitai, tai yra aiškus ženklas, kad galite būti manipuliuojami.

Lietuvos banko viešai paskelbtoje informacijoje rašoma, kad dažniausiai užsimezgus simpatijai planuojamas susitikimas, tačiau visada atsitinka kokia nors nelaimė, pritrūksta pinigų kelionei ar panašiai. Dėl to susitikti tampa neįmanoma ir sukčiui prireikia papildomų lėšų. Beje, verta patikrinti, ar sukčiaus profilyje yra informacijos, neatitinkančios jo pasakojimų, arba apie asmenį pateikiama labai skurdi informacija.

Kiek anksčiau ekspertai naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad vadinamieji romantiniai sukčiai daug pinigų per pažinčių programėles ar socialinius tinklus dažniausiai išvilioja panašiais būdais.

„Pavyzdžiui, žmogus, su kuriuo susirašinėji, teigia, kad pateko į bėdą, prašo pinigų. Kartais būna, kad atsiunčia kokią interaktyvią nuorodą, aišku, labai priklauso nuo situacijos, apie ką kalbama, bet tai gali būti kokios nors niekur nematytos ir nežinomos internetinės parduotuvės nuoroda. Sukčiai siūlo ten įsigyti prekių, o auka ten suveda banko kortelės duomenis“, – sakė ESET specialistas Lukas Apynis.

Jis pridūrė, kad tokių situacijų daugėja ir jos yra gan dažnos.

Telefonas BNS Foto

„Apsimetama, kad sukčius aukai jaučia romantinius jausmus, ir tada prasideda įvairios situacijos. Dažniausiai subjektas apsimeta piliečiu iš kitos šalies, jog yra karininkas, daktaras ar susigalvoja kokią kitą profesiją, kuri reikalauja daug keliauti.

Po kažkiek laiko bendravimo prasideda tokia situacija, kad sukčius aukai tvirtina, jog nori susitikti, bet pavėlavo atlyginimas, o kadangi jis „yra tolimoje šalyje“, neturi prieigos prie finansinių instrumentų, tačiau nori parvykti į savo šalį ir tada aukos paprašo atsiųsti kelis tūkstančius eurų“, – kalbėjo „SK ID Solution“ verslo vadovas Lietuvoje Viktoras Kamarevcevas.

Paklausus, kaip atpažinti romantinį sukčių, ekspertas išvardijo keletą būdų.

„Vienas paprastesnių dalykų yra pasižiūrėti, ar tas žmogus tik pažinčių programėlėje egzistuoja, ar turi ir kitus socialinius tinklus, įsivesti į „Google“ vardą pavardę, pasižiūrėti, ar su ta pačia nuotrauka tas pats asmuo yra ir kituose tinkluose“, – sakė jis.

Jis pridūrė, kad taip pat pat galima asmens nuotraukos paieškoti per „Google“ nuotraukų paieškos sistemą.

Ekspertas akcentavo, kad dabar nuotraukos dažnai sukuriamos pasitelkiant dirbtinį intelektą, todėl tokių nuotraukų paieškos sistemoje surasti galimybės nebus. Anot specialisto, jei nuotraukos ir nepavyks rasti, tai irgi gali būti vienas iš ženklų, kad asmens anketa – netikra.