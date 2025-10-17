Policija skelbia paiešką: dingo moteris

Moteris stambaus kūno sudėjimo, apie 167 cm ūgio, rudos spalvos plaukų. Dingusi moteris turi sveikatos problemų.
Žinančius šios moters buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, nedelsiant pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. Nr. +370 700 6430 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
