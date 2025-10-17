Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija skelbia paiešką: dingo moteris

2025-10-17 09:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-17 09:22

Iš namų, Šilutės r., Vainuto sen., Girininkų k. Šūsties g., išėjo ir negrįžo Vaida Būdvytytė, gim. 1972 m. Policija prašo gyventojų pagalbos.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

0

Moteris stambaus kūno sudėjimo, apie 167 cm ūgio, rudos spalvos plaukų. Dingusi moteris turi sveikatos problemų.

 

Žinančius šiomoters buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, nedelsiant pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. Nr. +370 700 6430 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.

 

