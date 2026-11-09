Policija ieško 3 vyrų – paviešino veidus: reikalinga reikšminga informacija

Tyrimas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 str. 2 d.
Vilniaus apskr. policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, žinančius nuotraukose užfiksuotų vyrų buvimo vietą ar galinčių suteikti tyrimui reikšmingos informacijos, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus tyrėją Gabrielę Bugaitę, tel. Nr. +370 700 56283, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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