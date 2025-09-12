Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po 2 parų užgesintas gaisras Vilniuje, bet lokalizacija nepaskelbta: dalijasi naujausia informacija

2025-09-12 16:15 / šaltinis: BNS
2025-09-12 16:15

Ugniagesiai užgesino Vilniuje degusį suskystintų dujų rezervuarą, tačiau gaisro lokalizacija dar nepaskelbta.

Para po gaisro dujų stotyje: nauji vaizdai iš drono (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
17

Ugniagesiai užgesino Vilniuje degusį suskystintų dujų rezervuarą, tačiau gaisro lokalizacija dar nepaskelbta.

2

„Prieš 16 val. numušėme liepsnas, aišku, ir besibaiginėjo degti rezervuare esančios dujos. Ir numušus liepsnas, darome suplanuotą operaciją, aušiname tą rezervuarą, stebime temperatūrą dronais, stebime aplinkinius rezervuarus“, – BNS penktadienį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktoriaus patarėjas Donatas Gurevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gaisras dujų pilstymo stotyje Vilniuje gesinamas antra para
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gaisras dujų pilstymo stotyje Vilniuje gesinamas antra para

„Kai įsitikinsime, kad jie yra ataušinti, eisime ant sumaitotos dalies, kuri degė, nes ji yra mechaniškai pažeista po sprogimų, ir reikės užsandarinti tas vietas“, – pridūrė jis.

Visgi PAGD direktoriaus patarėjas pažymėjo, kad gaisro lokalizacija dar nepaskelbta.

