Pirmieji kadrai iš sprogimo vietos Trakų rajone: žmogus vos liko gyvas, dužo namo langai ir durys – vyksta skubi operacija

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Sonata Kukienė Eltai teigė, kad 9.24 val. gautas pranešimas apie tai, jog Lentvaryje, name, sprogo dujų balionas.
„Pranešta, kad sužalotas vienas žmogus“, – sakė PAGD atstovė.
Visgi, anot S. Kukienės, nėra aišku, ar minėtas asmuo nukentėjo dėl kilusio gaisro.
Po sprogimo dviejų aukštų name kilo didelis gaisras – baisi nelaimė apgriovė pastatą, išgriuvo mūrinis kampas. Dužo langai, durys.
Liepsnas malšina keturios ugniagesių autocisternos.
Sustabdytas gaisro plitimas
PAGD duomenimis, 11.04 val. sustabdytas gaisro plitimas, tačiau pačios liepsnos dar nėra užgesintos.
Pasak S. Kukienės, ugniagesiams lokalizavus gaisrą, apsaugoti šalia gyvenamojo namo esantys kiti pastatai.
