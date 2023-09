Per parą į Lietuvą neįleista 19 automobilių su rusiškais numeriais

„Iš jų – 17 – per Kybartų kelio postą, vienas – per Medininkų kelio postą, vienas – per Lavoriškių kelių postą. Muitinė ir toliau neįleidžia automobilių su rusiškais numeriais“, – BNS trečiadienį sakė Muitinės departamento atstovė Irmina Frolova-Milašienė.

Pagal praėjusios savaitės pabaigoje pateiktą EK išaiškinimą, į Europos Sąjungą negali būti įleisti Rusijoje įsigyti ar registruoti automobiliai. Be kita ko, dokumente nurodoma, kad draudimas apima ir asmeninius daiktus – Lietuvos politikai teigia dėl pastarųjų draudimų prašantys papildomų EK išaiškinimų.

Į Lietuvos teritoriją automobilių su rusiškais registracijos numeriais muitinė neįleidžia nuo pirmadienio, išskyrus tranzito į ar iš Kaliningrado atvejus.

Muitinės departamento generalinis direktorius Darius Žvironas trečiadienį LRT radijui teigė, kad jeigu automobilių su rusiškais numeriais vairuotojai nepaklustų teisėtiems pareigūnų nurodymams, būtų pradėta administracinė teisena ir tie automobiliai būtų sulaikyti bei teismo sprendimu tikriausiai konfiskuoti.

Pasak jo, kol kas apie šį naują reglamentavimą dalis Rusijos piliečių nėra girdėję, todėl prognozuoja, kad bandymų vykti su automobiliais kas dieną bus vis mažiau.

D. Žvirono teigimu, Lietuva yra „vienu žingsniu priekyje“ lyginant su kitomis šalimis. Antradienį, pasak jo, buvo kalbamasi su Latvijos, Estijos, Suomijos ir Lenkijos muitininkais.

Nuo pernai rugsėjo 19 dienos į Baltijos valstybes ir Lenkiją įleidžiami tik Vyriausybės patvirtintus kriterijus atitinkantys asmenys: Rusijos diplomatai, disidentai, pervežimo bendrovių darbuotojai, ES piliečių šeimų nariai, taip pat Šengeno zonos valstybių leidimus gyventi ar ilgalaikes nacionalines vizas turintys rusai.

Taip pat Rusijos piliečiai toliau gali per Lietuvą tranzitu traukiniais keliauti į Kaliningrado sritį ir iš jos.

Draudimas įleisti Rusijos piliečius numatytas Seimo priimtame nutarime dėl nepaprastosios padėties paskelbimo Rusijos ir Baltarusijos pasienyje. Jis galios mažiausiai iki gruodžio 16 dienos imtinai.