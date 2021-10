Pasaulinis „Facebook“ lūžis: specialistas pasidalino, kad tai galėjo lemti vieno darbuotojo klaida

Pirmadienį prieš 19 val. visame pasaulyje sutriko „Facebook“ veikla. Neveikė ir kitos tiems patiems savininkams priklausančios platformos.

Spėjama, kad sistema sutriko dėl netinkamo konfigūracijos pakeitimo. Problema buvo išspręsta tik po maždaug septynių valandų – apie 1 val. nakties.

Skaičiuojama, kad apie 3,5 mlrd. gyventojų negalėjo pasiekti savo paskyrų socialiniuose tinkluose.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.