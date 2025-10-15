Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Padėkite: Alytaus policija ieško dingusio vyro

2025-10-15 15:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 15:35

Alytaus policija ieško dingusio be žinios Algimanto Važnevičiaus (gim. 1954 m.).

Alytaus policija ieško dingusio vyro (nuotr. Policijos)

Alytaus policija ieško dingusio be žinios Algimanto Važnevičiaus (gim. 1954 m.).

0

Kaip pranešė Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), nuolatinės gyvenamosios vietos neturintis vyras spalio 10 dieną išėjo iš savarankiško gyvenimo namų, esančių Alytuje, ir iki šiol negrįžo.

Asmenis, žinančius apie vyro buvimo vietą ar jį mačiusius, policija prašo skubiai informuoti Alytaus  AVPK Veiklos skyriaus vyresnįjį tyrėją Justiną Didiką telefonu +370 700 65 732, mob. tel. +370 601 42744, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

