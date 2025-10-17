Padegimas Zarasų rajone: liepsnojo namas

Anot jo, ketvirtadienį, tuoj po vidurnakčio, Dusetose esančiame negyvenamame name kilo gaisras.
Per jį sudegė namo stogas, apdegė sienos bei lubos.
Įtariamas padegimas. Sulaikyta ir į areštinę uždaryta 1960 metais gimusi įtariamoji, ji buvo neblaivi – nustatytas 1,34 promilės girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
