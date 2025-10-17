Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Padegimas Zarasų rajone: liepsnojo namas

2025-10-17 07:57 / šaltinis: BNS
2025-10-17 07:57

Zarasų rajone degė negyvenamas namas, įtariamas padegimas, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

Vilniuje užsiliepsnojo planetariumo stogas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Anot jo, ketvirtadienį, tuoj po vidurnakčio, Dusetose esančiame negyvenamame name kilo gaisras.

Per jį sudegė namo stogas, apdegė sienos bei lubos.

Įtariamas padegimas. Sulaikyta ir į areštinę uždaryta 1960 metais gimusi įtariamoji, ji buvo neblaivi – nustatytas 1,34 promilės girtumas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

