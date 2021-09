Oficialu: nuo antradienio Kaunas pradeda šildymo sezoną

Šią žinią TV3 žinioms patvirtino Kauno miesto savivaldybė. Anot jų, pirmiausia šildymas bus įjungtas darželiuose, mokyklose ir gydymo įstaigose.

Kada radiatoriai pradės šilti ir namuose – kol kas nėra aišku.

Naujienų portalas tv3.lt kiek anksčiau kreipėsi į didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybes su klausimu, ar šios jau planuoja pradėti šildymo sezoną. Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas tikino, kad tokių planų dar nėra:

„Nors šildymo sezono pradžią nustato savivaldybės, atsižvelgdamos į faktinę lauko oro temperatūrą, šilumos vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos.“

Pateiktas ir pavyzdys, kad praėjusiais metais šildymo sezono pradžia buvo spalio 15 diena.

Nei Kauno, nei Klaipėdos mieste apie sezono pradžią taip pat dar negalvojo.

Kainos bus didesnės

Su naujienų portalu tv3.lt bendravęs Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vyriausiasis specialistas Mantas Paulauskas atkreipė dėmesį ir į tai, kad šiemet šildymo kainos bus didesnės nei pernai. Esą praėjęs šildymo sezonas buvo rekordiškai pigus:

„Šį šildymo sezoną prognozuojama apie 30 proc. aukštesnė šilumos kaina, lyginant su pernai metais buvusiu rekordiškai pigiu šildymo sezonu. Tai lemia jau šiuo metu beveik 25 proc. pabrangęs biokuras ir daugiau nei dvigubai pabrangusios gamtinės dujos.“

Specialistas pateikė ir šilumos kainų palyginimą bei prognozuojamas artėjančio šildymo sezono kainas. Pavyzdžiui, 2020-2021 m. vidutinė šilumos kaina siekė 4,6 euro centus už kilovatvalandę. Tai reiškia, kad sovietinės statybos nerenovuotame daugiabutyje 60-ies kvadratinių metrų butui per mėnesį kainuodavo apie 52 eurus.

Šiemet prognozuojama kilovatvalandės kaina sieks apie 5,75 euro centus, o tokiam pačiam butui per mėnesį teks sumokėti apie 65 eurus.

Specialistai prognozuoja, kad itin prastos būklės senos statybos name, tokio pat dydžio butui šilumos kaina šiemet gali siekti net apie 120 eurų per mėnesį. O naujos statybos ar renovuotuose namuose tokio pat ploto butus turintys savininkai už šilumą vidutiniškai turėtų sumokėti po 31 eurą per mėnesį.

