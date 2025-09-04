Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Netoli Kauno – juodas dūmų debesis: užsidegė Lapių sąvartynas

Į įvykio vietą išvyko aplinkosaugininkai
2025-09-04 17:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 17:12

Ketvirtadienio popietę Kauno rajono savivaldybėje iškilo didelis dūmų debesis – užsidegė Lapių sąvartynas.

Gaisras Lapių sąvartyne (nuotr. Aplinkos apsaugos departamentas)

Ketvirtadienio popietę Kauno rajono savivaldybėje iškilo didelis dūmų debesis – užsidegė Lapių sąvartynas.

REKLAMA
6

Rugsėjo 4 d. apie 16 val. 30 min. gautas pranešimas, kad kilo gaisras Kauno rajone, Lapėse, VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje atliekų aikštelėje. Gaisras apima maždaug 50 kv. m plotą. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuvyko į įvykio vietą, iškviesta Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kauno regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas yra Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 20 km nutolęs nuo Kauno miesto centro. Sąvartyno teritorija užima 37,4 ha plotą.

REKLAMA
REKLAMA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite, kad vėjas neneštų dūmų į jus.  Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojame sistemas išjungti. Jei turite šulinius, juos uždenkite ir nenaudokite jų vandens maistui. Nepalikite lauke gyvūnų. Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.

REKLAMA

Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.

Primename – teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
jo
jo
2025-09-04 17:26
rusai nahuj monyjas....cia ju stilius :D..siukslyno zmones...
Atsakyti
Rusijos diversijos
Rusijos diversijos
2025-09-04 17:20
Įtartinai paskutini metu užsidega šiukšlių perdirbimo įmonės, sąvartynai, šiukšlių deginimo jėgainės... Tai Rusijos diversijos, sutrikdžius šiukšlių perdirbimą ir išvežimą, mus užversti šiukšlėmis.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų