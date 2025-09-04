Netoli Kauno – juodas dūmų debesis: užsidegė Lapių sąvartynas

Rugsėjo 4 d. apie 16 val. 30 min. gautas pranešimas, kad kilo gaisras Kauno rajone, Lapėse, VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje atliekų aikštelėje. Gaisras apima maždaug 50 kv. m plotą. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuvyko į įvykio vietą, iškviesta Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija.
Kauno regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas yra Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 20 km nutolęs nuo Kauno miesto centro. Sąvartyno teritorija užima 37,4 ha plotą.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite, kad vėjas neneštų dūmų į jus. Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojame sistemas išjungti. Jei turite šulinius, juos uždenkite ir nenaudokite jų vandens maistui. Nepalikite lauke gyvūnų. Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
Primename – teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
