Nemenčinėje rastas negyvas paauglys: „Man atrodo, kažkokie nesutarimai galėjo būti tarp jų“

Nemenčinėje, netoli Pakrantės gatvės, apylinkėse, visai šalia upės vietiniai rado negyvą nepilnametį. 16-metis gyveno globos namuose ir buvo dingęs dieną prieš.
„Šeštadienį vakare jis negrįžo į centrą – pagal mūsų nustatytą tvarką turėjo sugrįžti iki 22 valandos. Tad buvo kreiptąsi pagalbos į 112. Ryte paieška buvo sustiprinta – ir darbuotojai, ir vaikai, ir policijos pareigūnai kartu ieškojo – buvo intensyvi paieška“, – komentavo Vaikų ir paauglių socialinio centro direktorė Jurgita Pukienė.
„Buvo pasitelkti kinologai su šunimis, pakeltas dronas, apklausti vaikino draugai, pažįstami, tačiau vaikinuko buvimo vietos nustatyti taip ir nepavyko. Jau sekmadienį po 15 valandos pareigūnai gavo pranešimą, kad buvo surastas minėto jaunuolio kūnas“, – pasakojo policijos atstovas Tomas Bražėnas.
Liudininkai papasakojo, kaip matė pasikorusį vaikiną
Su „TV3 Žiniomis“ susisiekė žuvusiojo kūną radęs jaunuolis. Jis pasakojo, kad pamatė pakaruoklį vedžiodamas šunį – mat šuo šeimininką tempė į tą pusę. Išsigandęs vaikinas iš tolo įžiūrėjo jo siluetą, artintis nedrįso ir, nubėgęs į šalia esančius namus, su kaimyne iškvietė policiją. Vietiniai pakraupę, sako, vis dar sunkiai galintys patikėti tuo, kas įvyko šioje ramioje, gamtos apsuptoje vietoje, šalia teniso aikštyno, kur dažniausiai sutiksi šunis vedžiojančius miestelėnus ar žvejus, kurie traukia prie upės.
„Čia mano sesės bendraamžis. Sesė nebendravo su juo tarpusavy, bet turėjo bendrų draugų ratą. Vieni sakė, kad buvo sumušimai, kiti – kad sumušimų nėra, kiti, kad pats nusižudė, kiti sakė, kad kažkas kitas nužudė. Dar girdėjau, kad jau buvo nužudytas ir tuomet pakartas“, – sakė miestelio gyventojas Edgaras.
Viena moteris tragišką įvykį pamatė begrįždama iš pasideginimo prie upės:
„Mano bendradarbė deginosi prie upės, laiko tiksliai pasakyti negaliu, bet, eidama iš tos vietos, pamatė policiją ir matė iš tolo pakaruoklį. Ji arti nepriėjo, kadangi bijojo, baimės buvo jai, bet matė, kad berniukas ne kabėjo, o klūpėjo. Buvo lyg su šviesia maikute ar marškiniais, neatsimena gerai. Tik, kad girdėjau, jog šitas berniukas iš vaikų namų.“
Kai kurie gyventojai, neturėdami informacijos apie įvykį, kelia skirtingas versijas.
„Aš, kai pirmą kartą išgirdau apie šitą situaciją, buvo taip, jog sakė, kad rankos buvo pamėlynavusios, buvo sumuštas ir jį rado pakartą. Ir neaišku, ar pats pasikorė, ar ne. Tada dar sužinojau, kad jis iš vaikų globos namų. Nenoriu nieko spręsti – nesu nei ekspertas, nei psichologas, bet man atrodo, kažkokie nesutarimai galėjo būti tarp jų“, – atviravo miestelio gyventojas Edgaras.
Policija aiškina, kad smurto žymių ant kūno nerasta, tačiau mirties priežastis esą paaiškės atlikus tyrimą.
„Bus nustatyta ikiteisminio tyrimo metu. Šiuo metu jokių įtariamųjų nėra nustatyta“, – teigė policijos atstovas T. Bražėnas.
„TV3 Žinios“ primena, kad patiriant emocinius sunkumus, negatyvias mintis, išgyvenant krizę – vertėtų kreiptis nemokamos psichologinės pagalbos. Psichologinę pagalbą visą parą teikia „Jaunimo linija“, „Pagalbos moterims linija“, „Vilties linija“.
