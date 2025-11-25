Nelaimė: Anykščių rajone apsivertėsi mokyklinis autobusas su vaikais

Anot PAGD, 15.18 val. gautas pranešimas, kad Kurklių seniūnijoje, Paulinavos kaime, apsivertė mokyklinis mikroautobusas, viduje yra vaikų.
Atvykus į įvykio vietą, mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“ buvo nuvažiavęs nuo kelio ir nuslydęs į kelkraštį.
Mikroautobusu važiavo keturi vaikai (10–15 metų amžiaus) ir vairuotojas, nukentėjusių nebuvo.
Vaikai policijos automobilyje sulaukė kito mokyklos mikroautobuso. Ugniagesiai stabilizavo nuslydusį mikroautobusą.
