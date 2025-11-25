 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė: Anykščių rajone apsivertėsi mokyklinis autobusas su vaikais

2025-11-25 08:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 08:41

Anykščių rajone pirmadienį apsivertė mokyklinis autobusas su keturiais vaikais, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Policija BNS Foto

Anykščių rajone pirmadienį apsivertė mokyklinis autobusas su keturiais vaikais, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

1

Anot PAGD, 15.18 val. gautas pranešimas, kad Kurklių seniūnijoje, Paulinavos kaime, apsivertė mokyklinis mikroautobusas, viduje yra vaikų. 

Atvykus į įvykio vietą, mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“ buvo nuvažiavęs nuo kelio ir nuslydęs į kelkraštį. 

Mikroautobusu važiavo keturi vaikai (10–15 metų amžiaus) ir vairuotojas, nukentėjusių nebuvo.

Vaikai policijos automobilyje sulaukė kito mokyklos mikroautobuso. Ugniagesiai stabilizavo nuslydusį mikroautobusą.

