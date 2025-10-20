Nausėda su Lenkijos prezidentu atidarys atnaujintą „Via Baltica“ ruožą

Simboliškai renginys sutampa su 234-osiomis Abiejų Tautų tarpusavio įžado paskelbimo metinėmis, pabrėžiančiomis Lietuvos ir Lenkijos istorinę draugystę bei vienybę.
Po atidarymo renginio Lietuvos ir Lenkijos vadovai dalyvaus dvišaliame susitikime. Jo metu prezidentai aptars gynybos ir saugumo klausimus, dvišalius santykius bei paramą Ukrainai.
ELTA primena, kad K. Nawrockis su pirmuoju oficialiu vizitu Lietuvoje lankėsi šių metų rugsėjo pradžioje.
