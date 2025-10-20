Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda su Lenkijos prezidentu atidarys atnaujintą „Via Baltica“ ruožą

2025-10-20 06:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 06:13

Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda kartu su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu pirmadienį atidarys rekonstruotą automagistralės „Via Baltica" kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožą, jungiantį Lietuvą ir Lenkiją.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda kartu su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu pirmadienį atidarys rekonstruotą automagistralės „Via Baltica“ kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožą, jungiantį Lietuvą ir Lenkiją.

0

Simboliškai renginys sutampa su 234-osiomis Abiejų Tautų tarpusavio įžado paskelbimo metinėmis, pabrėžiančiomis Lietuvos ir Lenkijos istorinę draugystę bei vienybę.

Po atidarymo renginio Lietuvos ir Lenkijos vadovai dalyvaus dvišaliame susitikime. Jo metu prezidentai aptars gynybos ir saugumo klausimus, dvišalius santykius bei paramą Ukrainai.

ELTA primena, kad K. Nawrockis su pirmuoju oficialiu vizitu Lietuvoje lankėsi šių metų rugsėjo pradžioje.

