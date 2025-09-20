Naktį policijos sustabdytas komikas Markas Žukauskas atsiprašo viešai: su kaltas, dėkoju pareigūnams

Policijos sustabdytas komikas M. Žukauskas atsiprašo:
„Turiu pasisakyt. Galbūt kai kurie jau matėte, galbūt kai kuriems tai bus naujiena. Bet jausdamas labai didelę gėdą ir kaltę, noriu apie viską pasisakyti pats.
Per reidą įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas(23 nuotr.)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus centre vairuodamas BMW įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Pasiteisinimų, aplinkybių tikslinimų ar dar kažkokių išsisukinėjimų tikrai nedarysiu, nes tam tiesiog nėra prasmės. Yra aiškus faktas – esu kaltas, kvailas ir neatsakingas kelių gaidelis. Parodžiau absoliučią nepagarbą taisyklėms, įstatymams ir visiems aplinkiniams, todėl tikrai galit ir net turit teisę maišyt mane su žemėm – esu pilnai to nusipelnęs.
Tikiuosi, kad būsiu pavyzdys bent keletui tokių pat erelių, kurie galvoja, kad įstatymai galioja visiem kitiem, „tik ne man“. Atsiminkit – pagaus, ankščiau ar vėliau pagaus, ir teks gailėtis bei griaužtis nagus. Taip, kaip dabar tai tenka daryti man.
Mokykitės iš svetimų klaidų ir galvokit su galva. Deja, ši naktis parodė, kad man pačiam to kartais pritrūksta.
Atsiprašau visų, kuriuos nuvyliau. Pažadu pasidaryti labai rimtas išvadas ir prisiimti visą atsakomybę, kuri man teks.
Noriu padėkot pareigūnams už profesionalų darbą ir pamoką, praktika rodo – tokių reidų, ypač Naujamiestyje ir visame mieste reikia ir jie yra labai veiksmingi.“
Naktinis reidas Vilniuje(20 nuotr.)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Kiek prieš vidurnaktį policija pradėjo tikrinti automobilius V. Kudirkos gatvėje. Policija stabdė visus abiem kryptimis važiuojančius automobilius. Sustabdžius kylantį į Tauro kalną BMW paaiškėjo, kad komikas veikiausiai vartojo alkoholio – suveikė momentinis alkoholio matuoklis. Patikrinus vairuotoją promiles rodančiu alkoholio matuokliu nustatytas lengvas girtumas.
Pirmu bandymu alkoholio matuoklis parodė 1,16 prom. Antru bandymu jis įpūtė dar daugiau – 1,31 prom.
Už lengvą girtumą gali būti skirta maždaug 1 tūkst. eurų bauda, dažniausiai metams ar net ilgesniam laikui atimama teisė vairuoti. Tačiau paaiškėjo, kad teisę vairuoti jis jau praradęs už greičio viršijimą. Nustačius net lengvą girtumą, jei vairuotojas neturi teisės vairuoti, gresia automobilio konfiskavimas. Jo vairuotas BMW išgabentas į policijos saugomų automobilių aikštelę.
Įkliuvo ir girtas paspirtukininkas
Penktadienį pavakare ir naktį policijai įkliuvo dar trys girti vairuotojai ir girtas paspirtukininkas.
Vilniaus rajone, Galinės kaime, apie 16.30 val. vienas po kito įkliuvo trys girti vairuotojai. 69-erių metų „Peugeot“ vairuotojas įpūtė 1 prom. 39-erių metų „Volvo“ vairuotojas įpūtė 0,46 prom. O štai 34-erių metų „Audi“ vairuotojas pirmu bandymu įpūtė 1,63 prom., o antru – 1,43 prom. Antras bandymas vairuotoją išgelbėjo nuo baudžiamosios bylos.
V. Kudirkos gatvėje apie vidurnaktį sustabdytas paspirtukininkas įpūtė 1,23 prom.
Naktį įkliuvo nemažai blaivių, bet teisės vairuoti neturinčių pažeidėjų.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA