Mūšis dėl Kijevo tęsiasi: „Joks Putino kareivis nenurodys, kaip mums gyventi“

Rusijos pajėgos Kijeve bando veržtis Beresteiskaja metro stoties link, bet ukrainiečių pajėgos stengiasi juos sulaikyti. Ginklą į rankas paėmusi Ukrainos parlamento narė Kira Rudik sako, kad tokia yra nauja realybė, bet joks Vladimiro Putino kareivis nenurodys, kaip ukrainiečiams gyventi. Dom TV kanalas pranešė, kad Ukrainos prezidentas pats vadovauja Kijevo gynybai.

Kanalas „Nexta“ praneša, kad per naktį rusams nepavyko perimti jokio miesto.

06.46 | Ukrainiečiai nukovė du IL-76 karinius transportinius orlaivius

Pranešama, kad ukrainiečių pajėgos nukovė du transportinius kariniu orlaivius IL-76. Vienas jų nukautas prie Bila Cerkva miesto, Kijevo srityje. Kitas – prie Vasylkivo, taip pat Kijevo srityje. Vienas toks transportinis orlaivis gali gabenti daugiau nei 100 desantininkų, rašo „The Week“.

06.37 | Rusija turi vis mažiau palaikytojų

Gvatemala atšaukė ambasadorių iš Rusijos nepritardama ginkluotam konfliktui Ukrainoje. Kazachstanas nesutinka siųsti į Ukrainą savo pajėgų bei nepripažįsta separatistinių Donecko ir Luhansko respublikų nepriklausomybės, praneša „The Guardian“ ir NBC.

06.23 | Sutriko internetas

Pranešama, kad dėl vykstančių kovų kai kuriose šalies vietose sutriko interneto tiekimas, taip pat ir šalies sostinėje Kijeve.

06.13 JAV siūlo evakuoti V. Zelenskį, bet jis nesutinka

JAV siūlo evakuoti Rusijos taikinį Nr.1, Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, bet jis nesutiko praneša „Nexta“ remdamasi „The Washington Post“.

5.57 | Rusija vis tik gali būti atjungta nuo SWIFT

„Reuters“ naujienų agentūros turimi duomenys liudija, kad vis labiau tikėtina, jog Rusija bus atjungta nuo tarpbankinių atsiskaitymų sistemos SWIFT. Tai žingsnis, kurio nenorėjo žengt kai kurios Europos šalys. Teigiama, kad Vokietija ir Italija švelnina savo poziciją, rašo „The Guardian“.

05.51 | Ukrainos parlamento paėmė ginklą ir gina Kijevą

Ukrainos Aukščiausiosios rados narė Kira Rudik paskelbė pranešimą socialiniame tinkle Twitter pozuojanti su kalašnikovu, o vėliau davė interviu CNN. „Tiesiog imi ginklą ir mokaisi šaudyti. Tu supranti, kad turi prisijungti prie besipriešinančios grupuotės, ką mes ir padarėme, o dabar padedame kautis su Rusijos kariais, kurie kaip tik dabar bando užimti Kijevą, kai aš kalbu su jumis“, - CNN sakė K. Rudik.

Pasak moters, tokia yra naujoji realybė: „Mes nepaliksime. Tai mūsų miestas, mūsų šalis ir joks Putino kareivis nenurodys, kaip mums gyventi“.

Telling @thereidout the truth about #President #Zelenskiy, situation in #Kyiv and our #victories.



Im taking the interview on the stairs, because we hide under them during the airforce #attacks. #UkrainiansWillResist 🇺🇦 pic.twitter.com/g7bu3BgLwb

