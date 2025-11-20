Lietuvoje gimsta vis mažiau vaikų – štai ką siūlo valdžia

Pernai Lietuvoje gimė apie 19 tūkst. naujgaimių. Panašu, kad šiemet skaičius gali būti dar mažesnis.
Išankstiniais Valstybės duomenų agentūros duomenimis, šių metų sausio–spalio mėnesiais gimė 14 762 naujgaimiai. Pernai tokiu pat laikotarpiu – 16 214.
Atsakė, kodėl žmonės nenori susilaukti vaikų
52 proc. Lietuvos gyventojų demografinę padėtį vertina blogai, rodo naujausia eprezentatyvi apklausa, kurią asociacijos „Auginu Lietuvą“ užsakymu atliko „Spinter tyrimai“.
„Tai rodo ne tik kylantį nerimą, bet ir tai, kad šeimos nesijaučia saugios kurti šeimų“, – nurodė „Auginu Lietuvą“ įkūrėja Asta Speičytė-Radzevičienė.
Ji įvardijo priežastis, kodėl lietuviai pasirenka neturėti vaikų arba atidėti šeimos planavimą.
„Pagrindinė priežastis – finansinio stabilumo trūkumas, partnerio ir santykių stabilumo stoka, noras turėti daugiau laisvės: keliauti, siekti asmeninių tikslų. Apskritai žmonės bijo daryti pokytį gyvenime ir įvardijo sunkumus derinant šeimą su savo karjera“, – teigė ji.
Tyrimo rezultatai, anot A. Speičytės-Radzevičienės, atskleidė, kad sprendimo susilaukti vaikų lemia ne tik asmeninės aplinkybės, bet ir tai, kiek valstybė investuoja į šeimas ir kuria joms palankią aplinką.
Valstybės duomenų agentūros duomenimis, pernai Lietuvoje gimė rekordiškai mažas skaičius vaikų – tik apie 19 tūkst. Išankstiniai šių metų rodikliai rodo, kad 2025 m. situacija bus ne geresnė.
Visgi sociologai ragina atkreipti dėmesį į kitus rodiklius. Pirmiausia, vaikus gimdo moterys, kurios pačios gimė mažėjant gyventojų skaičiui, antra – tos moterys per gyvenimą pagimdo vidutiniškai tik po vieną vaiką.
Finansinis nestabilumas, globalios grėsmės (pandemija, karas, klimato kaita) ir pasikeitęs požiūris į šeimą lemia, kad moterys nenori turėti daugiau nei vieną vaiką, gimdo vėliau, o dalis iš jų pasirenka visai neturėti atžalų.
Lapkričio 17 d. Prezidentūroje vyko Europos pirmųjų ponių suvažiavimas, kuriame kalbėta apie prastėjančią demografinę padėtį, neišnešiotų naujagimių priežiūrą.
