Kijeve ir Lvove nuo ryto aidi oro pavojaus sirenos: gyventojai įspėjami skubiai slėptis

Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

07:46 | Ukrainos pajėgos susprogdino tiltą netoli Kijevo

Ukrainos karinės pajėgos susprogdino tiltą per Teterivo upę Ivankove. Jis nutolęs apie 50 km nuo Kijevo. Taip bandoma užkirsti kelią Rusijos karinėms pajėgoms pasiekti sostinę, praneša Ukrainos gynybos ministras. Jo teigimu, kol kas pajėgų veržimąsi sustabdyti pavyko.

07:46 | Kijeve ir Lvove aidi oro pavojaus sirenos

Kijevo miesto valdžia įspėja gyventojus, kad aidinčios oro pavojaus sirenos nėra pratybos, užfiksuotas oro pavojus. Gyventojai raginami slėptis.

07:32 | V. Zelenskis patvirtino rytinių atakų faktą, taikytasi ir į civilius

V. Zelenskis patvirtino, kad penktadienio rytą Ukraina buvo atakuota Rusijos pajėgų raketomis. Tai jis pasakė vaizdo įraše, iš kurio kreipėsi į tautą. V. Zelenskis sakė, kad antskrydžiai prasidėjo penktadienį 4 val. vietos laiku, ir pridūrė, kad Ukrainos pajėgos sustabdė Rusijos karių veržimąsi daugeliu krypčių.

Jis pridūrė, kad atakos buvo nutaikytos ne tik į Ukrainos karinius, bet ir civilinius taikinius.

07:28 | Macronas ieško dialogo su Putinu

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį sakė, kad naudinga palikti dialogo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, pradėjusiu didelio masto invaziją į Ukrainą, galimybę.

Po Europos Sąjungos viršūnių susitikimo E. Macronas sakė, kad „smerkiant, taikant sankcijas“ vis dėlto yra naudinga „palikti šį kelią atvirą, kad tą dieną, kai bus galima įvykdyti sąlygas, karo veiksmai galėtų liautis“.

E. Macronas vienintelis iš Vakarų lyderių ketvirtadienį kalbėjosi su V. Putinu, tos pačios dienos ankstų rytą įsakiusiu savo pajėgoms įsiveržti į provakarietišką kaimynę.

Kremlius nurodė, kad abu lyderiai „rimtai ir atvirai apsikeitė nuomonėmis“ apie Ukrainą.

E. Macronas paskambino V. Putinui, kad „pareikalautų nedelsiant sustabdyti“ Maskvos puolimą Ukrainoje, pranešė Eliziejaus rūmai.

„Pasikalbėjęs su Ukrainos prezidentu ir su juo susiderinęs, prezidentas [Macronas] paskambino Vladimirui Putinui, kad pareikalautų nedelsiant sustabdyti visas Rusijos karines operacijas, pabrėždamas, kad Rusijai gresia didžiulės sankcijos“, – nurodė prezidentūra.

07:18 | Draudžiami mokėjimai įmonėms Rusijoje ir Baltarusijoje

Ukrainos centrinis bankas uždraudė mokėjimus įmonėms Rusijoje ir Baltarusijoje bei operacijas abiejų šalių valiutomis.

06:54 | Kijeve nugriaudėjo mažiausiai 3 sprogimai

CNN skelbia, kad penktadienį ryte Ukrainos sostinėje Kijeve nugriaudėjo dar 3 sprogimai.

Ukrainos užsienio reikalų ministras tvirtina, kad Kijevas niekada nepatyrė tokios didelės katastrofos nuo 1941 m.

„Paskutinį kartą mūsų sostinė panašius išpuolius patyrė tik 1941 m., kai Ukraina buvo užpulta nacių <...> Ukraina įveikė blogį, tą patį padarys ir dabar“, – rašė ministras.

06:43 | V. Zelenskis: Ukraina „palikta viena“ kovoti su Rusija

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį sakė, kad jo šalis buvo palikta viena kovoti su Rusija, diena anksčiau pradėjusia didelio masto invaziją.

„Mes palikti vieni ginti savo valstybės“, – po vidurnakčio paskelbtame vaizdo kreipimesi į šalies gyventojus sakė V. Zelenskis.

„Kas pasirengęs kovoti drauge su mumis? Nieko nematau. Kas pasirengęs suteikti Ukrainai garantiją dėl narystės NATO? Visi bijo“, – sakė jis.

06:35 | Perspėja, kad Vladimiras Putinas mėgins nuversti Ukrainos vyriausybę

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ABC žurnalistams teigė, kad jis yra tikras, kad Rusijos prezidentas V. Putinas stengsis nuversti Ukrainos vyriausybę.

A. Blinkenas taip pat patvirtino, kad tolimesnė karinė intervencija už Ukrainos ribų taip pat neatmestina.

05:44 | Numuštas Rusijos lėktuvas įsirėžė į daugiabutį

Į Kijeve esantį 9 aukštų daugiabutį trenkėsi rusų lėktuvas, pastatas užsiliepsnojo. Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka patvirtino šią informaciją ir tikina, kad per šį įvykį galėjo nukentėti daugybė žmonių.

Vidaus reikalų ministras skelbia, kad greitoji pagalba veža sužeistuosius į ligonines.

Kijevo meras Vitalijus Klyčko sakė, kad „raketos nuolaužoms“ pataikius į gyvenamąjį namą trys žmonės buvo sužeisti ir vieno jų būklė yra kritinė.

Kijevo žiniasklaida tuo metu tvirtina, kad per karinį susirėmimą galėjo būti suniokotas ir dar vienas daugiabutis.

