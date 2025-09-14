Kelmės rajone automobilis mirtinai sužalojo dviratininkę

Kaip pranešė policija, eismo nelaimė įvyko apie 20.45 val. Kelmės rajone esančiame Linkaučių kaime.
Pirminiais duomenimis, 1990 metais gimusio vyro vairuojamas automobilis „BMW“ kliudė keliu važiuojančią dviratininkę, gimusią 1983 metais.
Dėl patirtų sužalojimų moteris mirė įvykio vietoje.
„BMW“ vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino, apie įvykį nepranešęs policijai. Vyras ieškomas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
