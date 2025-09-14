Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kelmės rajone automobilis mirtinai sužalojo dviratininkę

2025-09-14 09:06 / šaltinis: ELTA
2025-09-14 09:06

Kelmės rajone automobilis šeštadienį mirtinai sužalojo dviračiu važiavusią moterį.

Kelmės rajone automobilis šeštadienį mirtinai sužalojo dviračiu važiavusią moterį.

0

Kaip pranešė policija, eismo nelaimė įvyko apie 20.45 val. Kelmės rajone esančiame Linkaučių kaime.

Pirminiais duomenimis, 1990 metais gimusio vyro vairuojamas automobilis „BMW“ kliudė keliu važiuojančią dviratininkę, gimusią 1983 metais.

Dėl patirtų sužalojimų moteris mirė įvykio vietoje.

„BMW“ vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino, apie įvykį nepranešęs policijai. Vyras ieškomas.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

