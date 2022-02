Karo akivaizdoje prabilo Putinas: pasakė trumpą kalbą per televiziją

Portalas tv3.lt pateikia svarbiausias naujienas apie karą Ukrainoje:

10:14 | Zelenskis: tai traukia juos į tarptautinį tribunolą

„Tai, ką okupantai daro su Charkovu, Okhtyrka, Kijevu, Odesa ir kitais miestais bei miesteliais, traukia juos į tarptautinį tribunolą“, – sako V. Zelenskis.

10:11 | Zelenskis: su Rusija Baltarusijoje nesikalbėsime

Rusijai paskelbus, kad į Baltarusiją deryboms su Ukraina atvyko delegacija, Ukrainos prezidentas sako Baltarusijoje nesikalbėsiantis su Rusija.

Jis palieka atviras duris deryboms kitose vietose.

„Jei iš jūsų teritorijos nebūtų buvę agresyvių veiksmų, galėtume pasikalbėti Minske... kiti miestai gali būti naudojami kaip derybų vieta.

Žinoma, norime taikos, norime susitikti, norime, kad karas baigtųsi. Varšuva, Bratislava, Budapeštas, Stambulas, Baku – mes juos pasiūlėme rusams.

Mums tiktų ir bet kuris kitas miestas – šalyje, iš kurios teritorijos į mus raketos nepaleidžiamos. Tik taip derybos gali būti sąžiningos ir tikrai gali baigti karą“, – kalbėjo V. Zelenskis.

10:00 | Charkove prasidėjo riaušės

CNN praneša, kad rusams įsiveržus į Charkovą, miesto gatvėse prasidėjo riaušės. Tai sekmadienį pranešė Charkovo gubernatorius Olehas Synehubov.

„Rusijos priešo mašinos pajudėjo į Charkovo miestą. Įskaitant centrinę miesto dalį. Įspėjimas! Neišeikite iš savo slėptuvių!“ – „Facebook“ sekmadienį rašė gubernatorius Synehubovas.

9:53 | Rusų delegacija atvyko į Baltarusiją

Rusijos delegacija atvyko į Baltarusiją tariamoms deryboms su Ukrainos atstovais, žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra RIA-Novosti.

Peskovas sakė, kad delegacijoje yra Užsienio reikalų ministerijos, Gynybos ministerijos ir kitų departamentų, įskaitant prezidento administraciją, atstovai, rašo CNN.

9:48 | Žmonės slepiasi rūsiuose

Rusija pradėjo naują atakų prieš Ukrainą bangą, kurios taikiniais tapo aerodromai ir kuro tiekimo infrastruktūra. Išsigandę vyrai, moterys ir vaikai slepiasi namuose, rūsiuose ir metropoliteno tuneliuose, vyriausybei paskelbus 39 valandų komendanto valandą, kad gatvėse nebūtų žmonių.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nėra atskleidęs savo galutinių tikslų, tačiau Vakarų pareigūnai mano, kad jis pasiryžęs nuversti Ukrainos vyriausybę ir pakeisti ją Kremliui lojaliu režimu, perbraižyti Europos žemėlapį ir atkurti Maskvos Šaltojo karo laikų įtakos sferą.

Siekdamos padėti Ukrainai atsilaikyti, Jungtinės Valstijos pažadėjo šaliai skirti papildomą 350 mln. JAV dolerių (312 mln. eurų) vertės karinę pagalbą, įskaitant prieštankinius ginklus, neperšaunamas liemenes ir šaulių ginklus. Vokietija pareiškė apsuptai šaliai nusiųsianti raketų ir prieštankinių ginklų ir uždarysianti savo oro erdvę Rusijos lėktuvams.

9:33 | Pasisakė Putinas

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sveikina rusų karių „heroizmą“ karo Ukrainoje metu. Apie tai V. Putinas prabilo pirmą kartą nuo penktadienio.

Putinas Rusijos invaziją į Ukrainą pavadino „specialia pagalba Donbaso liaudies respublikoms“ ir pasveikino Ukrainoje kovojančių Rusijos specialiųjų pajėgų „didvyriškumą“, praneša „Agence France-Presse“.

„Reiškiu ypatingą pagarbą tiems, kurie didvyriškai atlieka savo karinę pareigą specialiosios operacijos metu, teikiant pagalbą Donbaso liaudies respublikai šiomis dienomis“, – „Interfax“ praneša V. Putino pasakytus žodžius.

9:13 | Zelenskis kviečia į kovą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į visus gyventojus, kurie laiko save Ukrainos draugais, praneša Ukrianos gynybos ministerija.

Prezidentas skatina ateiti ir stoti į kovą prieš Rusiją kartu su ukrainiečiais.

8:57 | Charkove – degantys automobiliai

Charkove vyksta įnirtinga kova. Kaip praneša BBC, maždaug prieš valandą rusų pajėgos įsibrovė į miestą.

Vietinių gyventojų užfiksuoti vaizdai rodo, kad karinės transporto priemonės važiuoja per gyvenamųjų namų kiemus.

Žmonės dalijasi vaizdais, kuriuose matyti degantys kariniai automobiliai. BBC rašo, kad dega mažiausiai du rusų automobiliai.

Video of that destroyed Russian Tigr-M vehicle in Kharkiv. https://t.co/2shuctUVlg pic.twitter.com/t1TrNJE9Fx — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022

8:54 | Pranzūzija siųs paramą Ukrainai

Prancūzija siųs Ukrainai kuro atsargų ir gynybinės įrangos, praneša CNN. Pareiškime nepateikta daugiau informacijos apie gynybinę įrangą, tačiau Eliziejaus šaltinis anksčiau šeštadienį žurnalistams sakė, kad tai gali būti ir prieštankiniai ginklai.

8:52 | Rusija skelbia apsupusi du didelius miestus Ukrainos pietuose ir pietryčiuose

Rusijos kariuomenei tęsiant puolimą Ukrainoje, Maskva sekmadienį paskelbė, kad jos kariai „visiškai“ apsupo Chersono miestą Ukrainos pietuose ir Berdiansko miestą provakarietiškos šalies pietryčiuose.

„Rusijos ginkluotosios pajėgos per pastarąsias 24 valandas visiškai blokavo Chersono ir Berdiansko miestus“, – nurodė kariuomenės atstovas generolas majoras Igoris Konašenkovas pranešime, kurį išplatino Rusijos naujienų agentūros.

8:49 | Rusai veržasi į Sumų miestą

Didelė rusų mašinų kolona veržiasi į Sumų miestą iš Chimprom pusės, praneša The Kyiv Independent. Civilių prašoma būti saugioje vietoje, be reikalo neišeiti ir laikytis atokiai nuo langų.

⚡️A large column of Russian vehicles is pushing into the city of Sumy from the side of Khimprom, the military administration is reporting.



Civilians are asked to be in a safe place, not to go out unnecessarily and to stay away from windows. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

8:45 | Oro pavojus Kijeve

Sekmadienį ryte Kijeve vėl paskelbtas oro pavojus, praneša The Kyiv Independent. Gyventojams nurodyta kuo greičiau vykti į artimiausią saugią vietą.

A morning howl of sirens in Kyiv



- authorities say a Russian rocket has hit an oil depot in Vasylkiv nearby



- Invading Russian troops have blown up a natural gas pipeline in Kharkiv, where there are reports they’ve entered the city. pic.twitter.com/6NNiRTvsLo REKLAMA REKLAMA February 27, 2022

8:33 | Australija bendradarbiaus su NATO

Australija bendradarbiaus su NATO narėmis, kad tiektų ginklus Ukrainai, sekmadienį žurnalistams pranešė ministras pirmininkas Scottas Morrisonas.

Morrisonas taip pat sakė, kad Australija paspartino vizų išdavimą ukrainiečiams, norintiems atvykti į Australiją, ir artimiausiu metu suteiks daugiau humanitarinės pagalbos.

8:21 | Rusai užėmė Nova Kachovka

Ukrainos pietuose esantį miestą Nova Kachovka perėmė Rusija, praneša BBC.

Rusijos kariuomenė šiuo metu užima Nova Kachovką. Tai nedidelis miestas, strategiškai įsikūręs prie Dniepro upės, kuri Krymo pusiasalį tiesiogiai aprūpina vandens kanalais.

Pranešama, kad jo meras Volodymyras Kovalenko pareiškė, jog Rusijos kariuomenė užėmė miesto vykdomąjį komitetą ir pašalino visas Ukrainos vėliavas nuo pastatų.

Ukrainos gynybos ministerija savo „Facebook“ paskyroje paskelbė, kad rusai sumažino savo veržimosi tempą. Pasak ministerijos, turimi duomenys leidžia manyti, kad rusų kariai yra išsekę, turintys tiek moralinių apsvarstymų, tiek psichologinių problemų.

Pagrindinė taktika išlieka mažų miestų, kaimų ir greitkelių užėmimas. Galingo civilių gyventojų pasipriešinimo dėka Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, Krašto apsaugos ir Nacionalinės policijos bandymai perimti didžiųjų miestų kontrolę nebuvo sėkmingi.

Pagrindinis rusų tikslas – užblokuoti sostinę, Kijevo miestą, lieka neįgyvendintas.

Rusų netektys:

daugiau nei 3000 darbuotojų ir daugiau nei 200 kalinių;

16 orlaivių vienetų;

18 vienetų sraigtasparnių;

102 tankai;

Skirtingų tipų BBM virš 540 vienetų;

ZRK BUK – 1;

daugiau nei 20 vienetų automobilių.

8:12 | Išlieka stiprūs

Ukrainoje išaušo ketvirtoji karo diena. Ukrainiečiai džiaugiasi, kad Rusija vis dar nėra užėmusi Kijevo.

Socialiniouose tinkluose ukrainiečiai dalijasi raginimu ir toliau išlikti stipriems.

So what we have is:

Russia’s main forces are still failing to enter Kyiv and sustain severe casualties. Defense in the northwest is still very strong and effective. Air defense keeps strong. Small sabotage groups do enter but get destroyed.

Ukraine has full control. REKLAMA REKLAMA February 27, 2022

8:06 | Ukraina: sulaikytiems rusų kariams leista paskambinti savo tėvams

Ukrainos generolas majoras Borysas Kremeneckis šeštadienį Vašingtone žurnalistams sakė, kad Ukraina paėmė į nelaisvę apie 200 Rusijos karių, skelbia CNN.

„Mes paėmėme į nelaisvę apie 200 Rusijos kareivių, kai kurie iš jų yra 19 metų, visiškai neapmokytų, prastai aprūpinti. Su jais elgiamės pagal Ženevos konvenciją, pagal tarptautinę humanitarinę teisę“, – sakė B. Kremeneckis.

CNN nepavyko patikrinti generolo teiginių.

8:03 | „SpaceX“ palydovai aktyvuoti virš Ukrainos

JAV ateities technologijų kūrėjas Elonas Muskas pranešė, jog virš Ukrainos, aktyviai ir vis dar sėkmingai besipriešinančios Rusijos karinei agresijai, vadovybės prašymu aktyvuoti „Spacex“ kosminio interneto ryšio tinklo palydovai.

Britų leidinys „The Independent“ skelbia, jog to imtasi po Ukrainos vicepremjero Mykolos Fiodorovo pagalbos kreipimosi į E. Muską suteikti alternatyvą Rusijos naikinamoms interneto paslaugoms.

Nuo 2018 metų E. Musko „SpaceX“ į orbitą iškėlė daugiau kaip 2 tūkst. „Starlink“ palydovų ir planuoja, kad galiausiai jų bus 12 tūkst. kaip sparčiojo interneto tinklo dalis.

7:59 | Ukrainą paliko daugiau nei 150 tūkst. žmonių

JT vyriausiasis pabėgėlių komisaras savo „Twitter“ paskyroje paskelbė, kad Ukrainą paliko apie 150 tūkst. žmonių.

Pusė jų pasitraukė į Lenkiją, o likę į Vengriją, Moldovą, Rumuniją ir už jos ribų.

More than 150,000 Ukrainian refugees have now crossed into neighbouring countries, half of them to Poland, and many to Hungary, Moldova, Romania and beyond.



Displacement in Ukraine is also growing but the military situation makes it difficult to estimate numbers and provide aid. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 26, 2022

7:53 | Rusai įžengė į Charkovą

Rusijos kariuomenė įžengė į Charkovą, praneša The Kyiv Independent.

⚡️Russian troops have entered Kharkiv.



“There has been a breakthrough in light equipment including in the central part of the city,” Chairman of the Kharkiv Regional State Administration Oleg Sinegubov announced.



He urged local residents to remain in shelters. REKLAMA REKLAMA February 27, 2022

„Įvyko proveržis lengvosios įrangos srityje, taip pat ir centrinėje miesto dalyje“, – cituojamas Charkovo regiono valstybės administracijos pirmininkas Olegas Sinegubovas.

Jis paragino vietos gyventojus likti saugiose vietose.

One RU vehicle out! Good job, Kharkiv! pic.twitter.com/crivP0pmEh — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 27, 2022

Savo oficialioje „Telegram“ paskyroje Antonas Geraščenka sakė, kad miesto centre ir Hidroparko teritorijoje vyksta mūšiai.

„Pro Aleksejevką į miestą ką tik įsiveržė Rusijos Federacijos specialiųjų pajėgų grupė. Gatvėje“, – sakė A. Geraščenka.

7:47 | Ukrainos gynybos ministras: jūsų saugumas priklauso nuo mūsų

„72 valandos pasipriešinimo! Pasaulis netikėjo. Pasaulis abejojo. Tačiau mes ne tik stovėjome, bet ir toliau užtikrintai kovojame su okupantu!

Mes parodėme pasauliui – nebijok Rusijos, būk stiprus ir atlaikyk tai! Ukrainos palaikymas turi būti stipresnis! Jūsų saugumas priklauso nuo mūsų!“ – „Twitter“ rašo Ukrainos gynybos ministras Oleksii Reznikov.

72 hours of resistance! The world didn’t believe. The world doubted. But we did not just stand, we confidently continue to fight with russian occupant!We showed the world - don’t be afraid 🇷🇺, be strong & repel it! Support of 🇺🇦 must be more stronger! Your safety depends on us! pic.twitter.com/SlHhv6tGuz — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 27, 2022

7:40 | Legendiniai salos gynėjai gali būti gyvi

Legendine tapusios Gyvatės salos gynėjai, pasiuntę rusų laivą n****, gali būti gyvi, skelbia The Guardian.

Tai The Guardian nurodė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Manoma, kad Ukrainos kariai, gynę salą Juodojoje jūroje nuo oro ir jūros bombardavimo, vis dar gyvi. Tuo metu kai Rusijos kariai sumombardavo salą, joje buvo dislokuota 13 pasieniečių.

Buvo manoma, kad visi 13 karių žuvo atsisakę pasiduoti, paskelbė Ukrainos pareigūnai. Tačiau neseniai paskelbtame Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos pranešime sakoma kitaip.

„Mes tvirtai tikime, kad visi Zmiini (Gyvatės) salos gynėjai ukrainiečiai gali būti gyvi. Gavusi informaciją apie galimą jų buvimo vietą, DPKP kartu su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis atlieka mūsų karių atpažinimo darbus“, – rašoma pranešime.

7:24 | Ukrainą pasiekė Lietuvos ginkluotė

Kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys naktį paskelbė, kad Lietuvos ginkluotė pasiekė Ukrainą. Ukrainos kariuomenei perduotas didelis kiekis automatinių šautuvų, šovinių, šalmų ir neperšaunamų liemenių.

7:03 | Žuvo septynerių mergaitė

Rusams apšaudžius Achtyrką, žuvo šeši žmonės. Tarp jų – septynerių metų mergaitė, praneša The Kyiv Independent.

⚡️Six people, including a seven-year-old girl, killed in Russian shelling of Okhtyrka, in Sumy Oblast the Governor Dmitry Zhivitsky said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

6:52 | Oro pavojus

Ankstyvą šeštadienio rytą, apie 6:00 vietiniu laiku, dviejuose Ukainos miestuose paskelbtas oro pavojus, praneša BBC.

Oro pavojaus perspėjimai buvo paskelbti Rivnėje ir Lucke.

6:48 | Programišiai įsilaužė į Čečėnijos vyriausybės puslapį

Programišių grupė „Anonymous“ skelbia įsilaužusi į Čečėnijos vyriausybės puslapį ir jį išjungusi, praneša BBC.

Čečėnija yra Rusijos respublika. Jos lyderis Ramzanas Kadyrovas yra artimas Vladimiro Putino sąjungininkas.

„Anonymous“ penktadienį paskelbė „kibernetinį karą“ Rusijai ir surengė keletą kibernetinių atakų Rusijos vyriausybės tinklalapiuose, įskaitant Rusijos gynybos ministerijos interneto svetainės panaikinimą kelioms valandoms.

6:42 | Ukraina dėkoja dėl SWIFT

Ukrainos ministras pirmininkas dėkoja Vakarams priėmus sprendimą pašalinti Rusiją iš SWIFT.

„Ukrainos žmonės to niekada nepamirš“, – rašo jis.

Grateful to all our partners I talked today - 🇨🇦, 🇵🇱, 🇱🇹, 🇱🇻, 🇪🇪, 🇳🇱, 🇨🇿, 🇸🇰, 🇸🇮, 🇹🇩, 🇸🇪, 🇨🇭, 🇱🇺, @EU_Commission 🇪🇺! Appreciate your support and real help in this dark time. Ukrainian people will never forget this! Keep holding the line! We are on our land! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 26, 2022

6:40 | Pavojingi dūmai

BBC skelbia, kad Vasylkiv sprogus naftos saugyklai, vietiniai gyventojai yra raginami saugotis pavojingų dūmų. Gyventojams nurodoma užsidaryti langus.

6:29 | Pietų Korėja: raketos paleidimas yra „nepageidautinas“

Pietų Korėjos Nacionalinė saugumo taryba pareiškė, kad Šiaurės Korėjos raketos paleidimas sekmadienį yra „nepageidautinas“, praneša CNN.

Sekmadienio rytą vietos laiku Šiaurės Korėjai paleidus balistinę raketą, taryba surengė nepaprastąjį posėdį, kuriame išreiškė „didelį susirūpinimą ir didelį apgailestavimą“.

6:14 | nukentėjo dujotiekis

Pranešama, kad Charkove nuo sprogimo nukentėjo dujotiekis.

The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack.



Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

6:08 | Apšaudyta radioatyviųjų atliekų saugojimo aikštelė

Pranešama, kad naktį apie 1:20 masiškai bombarduojant Kijevą, sviediniai pataikė į Radono sąjungos radioaktyviųjų atliekų laidojimo aikštelę.

Apie tai telefonu pranešė įmonės darbuotojai. Šiuo metu žalos dydžio įvertinti neįmanoma.

4:52 | Charkove žuvo civilis

Charkove artilerijai smogus į devynių aukštų gyvenamąjį namą žuvo moteris, skelbia CNN.

4:23 | Kijeve žuvo šešerių berniukas

Per susirėmimus Kijeve žuvo šešerių merų berniukas, praneša CNN televizija. Dar keli civiliai buvo sužaloti.

Kijevo ligoninės gydytojas teigė, kad tarp sužeistųjų yra du paaugliai ir trys suaugusieji.

3:45 | Rusijos lėktuvams uždrausta skristi per Vokietiją

Vokietija uždraudė Rusijos lėktuvams skristi per savo oro erdvę, praneša CNN. Ruošiamasi šį apribojimą įgyvendinti.

3:40 | Rusijai nesiseka taip, kaip ji norėtų

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Jungtinės Karalystės gynybos ministerija paskelbė, kad Rusijos pajėgos kenčia nuo logistikos iššūkių ir stipraus Ukrainos pasipriešinimo. Todėl Rusijai nesiseka taip, kaip ji norėtų, skelbia CNN.

Nurodoma, kad Rusijos pajėgos patiria daug nuostolių, o daug karių Ukrainoje pateko į nelaisvę.

„Pranešama, kad Rusijos vyriausybė apribojo prieigą prie keleto socialinių tinklų platformų, tikriausiai bandydama nuo savo žmonių nuslėpti detales, susijusias su padėtimi Ukrainoje“, – pridūrė ji.

Ketvirtadienis

Dar ketvirtadienį Rusija užpuolė Ukrainą, autoritarinis prezidentas Vladimiras Putinas anksti ryte paskelbė pradedantis „karinę operaciją“.

Karinės Rusijos pajėgos Ukrainą užpuolė iš Baltarusijos pusės.

Ukrainos prezidentas Volodymiras Zelenskis šalyje įvedė karo padėtį ir paskelbė visuotinę mobilizaciją. Netrukus Ukraina su Rusija nutraukė diplomatinius santykius.

Ketvirtadienį Rusijai pavyko į šalį įsiveržti iš Krymo, sudėtinga padėtis buvo aplink Chersoną, Mariupolį ir Charkovą. Rusų pajėgos užėmė Černobylio atominės elektrinės teritoriją, taip pat įvyko kova dėl Gostomelio oro uosto, esančio vos 27 kilometrai nuo Kijevo.

Plačiau apie ketvirtadienio įvykius Ukrainoje galite paskaityti tv3.lt straipsnyje .

Penktadienis

Penktadienį nuo pat ryto buvo puolamas Kijevas, Rusijos sausumos pajėgos pradėjo veržtis į Ukrainos sostinę. Vyko kova prie Ivano-Frankivsko miesto Vakaruose bei ties Sumų miestu, kuris yra pakeliui į Kijevą iš Rytų.

Vaizdo įrašas, kaip į Ivano-Frankivsko oro uostą smogia raketa:

Bandydami patekti į KIjevą Rusijos kariai užgrobė kelias sunkiąsias ukrainiečių kovines mašinas ir apsimetę ukrainiečių kariais vyko į sostinės centrą, bet vėliau buvo neutralizuoti. Mūšiai vyko visą dieną miesto šiaurės vakarų dalyje. Netoli Mariupolio išsilaipino tūkstančiai Rusijos jūrų pėstininkų.

Ukrainos valdžia penktadienį ėmė į kovą kviesti visus žmones, pradėjo masiškai dalinti ginklus savanoriams. Ginti Kijevo su ginklu stojo ir buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka.

Dabartinis prezidentas V. Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą iš Kijevo ir užtikrino esantis kartu su Kijevo gynėjais.

Ukrainos atstovai antrą kartą užsiminė apie tai, kad galėtų derėtis dėl Ukrainos, kaip neutralios šalies statuso, bet Maskva pareikalavo atsisakyti pretenzijų į 2014 m. atplėštą Krymą bei nebesiekti tapti NATO nare.

Vėliau per televiziją V. Putinas paragino Ukrainos ginkluotąsias pajėgas sukilti bei nuversti savo šalies vadovybę, kurios narius pavadino „teroristais“ ir „narkomanų ir neonacių šutve“.

Vakarai į Rusijos agresiją reagavo sankcijomis, tačiau tarp jų nėra Rusijos atjungimo nuo tarpbankinių atsiskaitymų sistemos SWIFT, nes tam nepritarė kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Vokietija, perkanti iš Rusijos gamtines dujas. ES pritaikė sankcijas autoritariniam Rusijos prezidentui V. Putinui ir užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui.

Kitos sankcijos nukreiptos prieš Rusijos finansų, energetikos ir transporto sektorius, ribojama rusų galimybė laikyti dideles grynųjų pinigų sumas Europos sąjungos bankuose, taip pat gerokai išplečiamas rusų, kuriems įšaldomas turtas Bendrijoje ir draudžiama įvažiuoti į bloko teritoriją, sąrašas.

JAV įvedė blokuojančias sankcijas Rusijos bankams bei užkardė Rusijos organizacijų skolinimąsi ir akcinio kapitalo finansavimą iš JAV investuotojų.

Savo ruožtu NATO ne tik aktyvavo gynybos planus, bet ir stiprina atgrasymą ir siunčią į Rytines Aljanso valstybes greitojo reagavimo pajėgas.

Plačiau apie penktadienio įvykius Ukrainoje galite paskaityti tv3.lt.

Šeštadienis

Šeštadienį Rusija ir toliau vykdė karinę agresiją. Vis dėlto režimas sulaukė atsako. Į Rusijos vyriausybės svetaines šeštadienį įsilaužė „Anonymous“. Vengrija ir Vokietija pakeitė savo nuomonę dėl SWIFT ir paskelbė remiančios Rusijos atjungimą nuo sistemos. Vokietija į Ukrainą taip pat siunčia ginkluotės.

O Lietuva šeštadienį vakare uždarė oro erdvę Rusijos lėktuvams. Taip pasielgė ir kitos Baltijos šalys – Estija bei Latvija.

„The Guardian“ pranešė, kad Rusija apribojo socialinio tinklo „Twitter“ veikimą šalyje. Prieš tai žiniasklaidos priemonės šioje šalyje įspėtos nevadinti karo Ukrainoje karu arba invazija.

Taip pat šeštadienį Rytų Europoje buvo dislokuoti Karališkojo karinio jūrų laivyno laivai, Didžiosios Britanijos armijos kariai ir Karališkųjų oro pajėgų naikintuvai.

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad jo šalies pajėgos atrėmė Kremliaus pastangas užimti Kijevą ir nuversti provakarietišką vyriausybę, taip pat paragino Rusijos žmones spausti savo lyderį V. Putiną sustabdyti invaziją.

„Mes sulaužėme jų užmojus. Jie neįgijo jokio pranašumo prieš mus“, – 44 metų lyderis sakė naujame vaizdo kreipimesi ir pabrėžė, kad Ukrainos kariuomenė kontroliuoja sostinę Kijevą ir kitus pagrindinius miestus aplink jį.

Šeštadienio vidurdienio duomenimis, Ukrainą paliko daugiau nei 120 tūkst. žmonių.

Vaizdai, kaip ukrainiečiai plūsta į Lenkiją:

Daugiau apie šeštadienio įvykius Ukrainoje galite paskaityti tv3.lt.