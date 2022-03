Karas Ukrainoje. Žvalgyba paaiškino, kaip Rusija ketina „įrodyti“ Ukrainą naudojant cheminius ar biologinius ginklus

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

05.33 | Černobylyje atstatytas elektros tiekimas

Ukrainos Černobylio atominėje elektrinėje buvo atkurtas išorinis elektros tiekimas, skelbia Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA).

Pirmadienį perdavimo sistemos operatorius „Ukrenergo“ skelbė, kad dėl Rusijos karinių pajėgų padarytos žalos elektrinėje vėl nutrūko elektros tiekimas. Jis prieš tai buvo atstatytas sekmadienį.

Galiausiai dar kartą nutrauktą maitinimą pavyko atstatyti.

TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi pabrėžia, kad būtina skubiai sudaryti Rusijos ir Ukrainos susitarimą dėl jos branduolinių objektų reguliavimo.

#Ukraine has informed IAEA that external power had again today been restored to the #Chornobyl Nuclear Power Plant after line had been again damaged “by the occupying forces”. Staff had restarted operations to reconnect the plant to the electricity grid. https://t.co/WIgM7U7Vmh pic.twitter.com/NnBLAVetOu