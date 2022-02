Karas Ukrainoje. Žiniasklaida: Baltarusija ruošiasi pradėti karą prieš Ukrainą

Portalas tv3.lt pateikia svarbiausias naujienas apie karą Ukrainoje:

Karas Ukrainoje (140 nuotr.) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) +136 Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Žmonės kilus karui Ukrainoje Žmonės kilus karui Ukrainoje Žmonės kilus karui Ukrainoje Žmonės kilus karui Ukrainoje Žmonės kilus karui Ukrainoje Žmonės kilus karui Ukrainoje Žmonės kilus karui Ukrainoje Žmonės kilus karui Ukrainoje Sprogimai Ukrainoje Sprogimai Ukrainoje Sprogimai Ukrainoje Sprogimai Kijeve ir Charkove Sprogimai Kijeve ir Charkove Sprogimai Kijeve ir Charkove Sprogimai Kijeve Dūmai rūksta Charkove Sprogimai Kijeve Sprogimai Kijeve Apgriautas daugiabutis Kijeve Apšaudytas Luhanskas (nuotr. Twitter) Apšaudytas Luhanskas (nuotr. Twitter) Apšaudytas Starobilskas, Luhanskas (nuotr. Twitter) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Charkove nukritusi raketa (nuotr. Twitter) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

(140 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

14:50 | Kijevo meras: sostinėje nebėra rusų karių

Kijevo meras pareiškė, kad Rusijos karių mieste nėra, nes jis ir toliau ginasi nuo atakų, praneša BBC.

REKLAMA

Vitalijus Kličko sakė, kad „karinės, teisėsaugos ir teritorinės gynybos“ pareigūnai toliau „aptinka ir neutralizuoja diversantus“.

14:38 | Vokietijos kancleris sako vis dar esąs pasirengęs kalbėtis su Rusija

BVokietijos kancleris O. Scholzas sekmadienį pareiškė, jog vis dar neatmeta derybų su Rusija galimybės, tačiau įspėjo, kad Maskva turi būti pasiruošusi vesti „tikrą dialogą“.

„Neatsisakysime vesti derybų su Rusija. Net esant tokiai drastiškai padėčiai diplomatijos uždavinys yra palaikyti atvirus ryšio kanalus“, – sakė kancleris parlamente.

„Visa kita būtų neatsakinga“, – pabrėžė jis.

14:29 | JK užsienio reikalų sekretorė palaiko Ukrainą ginti norinčius britus

JK užsienio reikalų sekretorė Liz Truss palaiko britus, norinčius ginti Ukrainą.

„Palaikau tai. Žinoma, tai yra tai, ką žmonės gali nuspręsti patys. Jie, Ukrainos žmonės, kovoja už laisvę ir demokratiją ne tik dėl Ukrainos, bet ir dėl visos Europos. Jei žmonės nori prisidėti, palaikyčiau juos“, – BBC eteryje kalbėjo ji.

REKLAMA

REKLAMA

Nufilmavo, kas dėjosi naktį Kijeve: dangus – it per apokalipsę:

14:24 | Charkovas jau Ukrainos rankose

Ukrainos pajėgos atgavo Charkovo kontrolę, pranešė regiono gubernatorius.

BBC skelbia, kad „Telegram“ įraše Olehas Synyehubovas sakė taip: „Charkovo kontrolė yra visiškai mūsų! Ginkluotosios pajėgos, policija ir gynybos pajėgos dirba, o miestas visiškai išvalomas nuo priešo“.

Primename, kad į Charkovą rusų kariai įžengė naktį iš šeštadienio į sekmadienį.

14:13 | Baltarusija ruošiasi pradėti karą prieš Ukrainą

The Guardian praneša, kad Baltarusija ruošiasi paskelbti karą prieš Ukrainą. The Guardian teigia, kad taip nurodo buvęs Ukrainos gynybos ministras Andrijus Zagorodnyukas.

„Labai tikėtina, kad Baltarusija prisijungs prie Rusijos karo su Ukraina. Rusijos pusėje. Yra informacijos apie orlaivį, į lėktuvus pakrauti kariai iš Baltarusijos.

Tai baisu, nes tai susiję su šalimi, kuri iki tol visai neseniai buvo puiki Ukrainos draugė, kurios žmonės visada Ukrainą laikė broliška tauta. Ukraina ir Baltarusija per daugelį šimtų metų niekada nekariavo viena su kita“, – cituojamas A. Zagorodnyukas.

REKLAMA

REKLAMA

13:55 | Zelenskis pasikalbėjo su Lukašenka

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pranešė, kad pasikalbėjo su Baltarusijos prezidentu A. Lukašenka. Daugiau detalių nežinoma.

13:49 | Vokietija trims mėnesiams uždaro savo oro erdvę Rusijos orlaiviams

Vokietija sekmadienį nuo 14 val. Grinvičo (16 val. Lietuvos laiku) trims mėnesiams uždarys savo oro erdvę Rusijos oro bendrovių lėktuvams, pranešė šalies Susisiekimo ministerija.

Šis sprendimas priimtas dėl Maskvos vykdomos agresijos Ukrainoje.

„Susisiekimo ministerija informuoja, kad Rusijos orlaiviams ir lėktuvų operatoriams įvedamas draudimas vykdyti skrydžius Vokietijos oro erdvėje“, – nurodė ministerija.

Ji pridūrė, kad draudimas galios tris mėnesius ir nebus taikomas tik humanitariniams skrydžiams.

13:46 | Popiežius: „Širdis sudaužyta“

Popiežius pareiškė, kad jo „širdis sudaužyta“ dėl invazijos į Ukrainą.

„Dievas yra su taikdariais, o ne su tais, kurie naudoja smurtą“, – popiežių cituoja „Reuters“ žurnalistas Vatikane.

REKLAMA

REKLAMA

Popiežius Pranciškus pasmerkė žmones, kurie „pasitiki velniška ir iškreipta ginklų logika“.

Popiežius pareiškė, kad reikia skubiai atverti humanitarinius koridorius pabėgėliams ir liepė žmonėms juos priimti, nes JT perspėjo, kad jau yra 368 tūkst. pabėgėlių.

13:36 | Kijevo gyventojams liepta iki pirmadienio likti slėptuvėse

Rusijos kariams įžengiant į Charkovą, atakos tęsiasi ir aplink sostinę Kijevą. Naktį nugriaudėjo ne vienas sprogimas, buvo padegtas naftos terminalas ir dujotiekis.

Kijevo valdžia įsakė piliečiams likti patalpose iki pirmadienio ryto, nes Rusijos pajėgos artėja prie miesto. Valdžia perspėjo, kad visi išdrįsę išeiti „bus laikomi priešo grupuočių nariais“.

Naktį tūkstančiai žmonių miegojo bombų slėptuvėse ir metro stotyse. Dalis gyventojų pasiėmė valdžios išdalintus ginklus ir ėjo ginti šalies.

13:31 | Vokietijos kancleris: Rusija mokės „didelę kainą“

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas sekmadienį pažadėjo, kad „labai greitai Rusijos vadovybė pajus, kokią didelę kainą turės sumokėti“ už invaziją į Ukrainą. Vokietija paskelbė, kad specialioje sesijoje su įstatymų leidėjais padidins Vokietijos karinį finansavimą, skelbia CNN.

REKLAMA

REKLAMA

„Vakar nusprendėme, kad Vokietija pristatys ginklus Ukrainai, kad galėtų apsiginti. Putino agresija reiškia, kad negalime duoti jokio kito atsako“, – pridūrė jis.

Scholzas taip pat atskleidė, kad padidins Vokietijos gynybai skiriamą ekonominę produkcijos dalį iki 2 proc. ir skirs 100 milijardų eurų (112 milijardų JAV dolerių) jos ginkluotosioms pajėgoms, kad būtų modernizuota ir geriau aprūpinta šalies kariuomenė

13:21 | Įspėja dėl ypatingai pavojingos kolonos

Ukrainos nacionalinė gvardija įspėja dėl itin pavojingos rusų kolonos, pažymėtos raide V.

„Tai ypač pavojingi teroristai, atvykę į Ukrainą su specialia misija. Juda Kijevo kryptimi“, – rašoma gvardijos „Facebook“ paskyroje.

„Kreipiamės į visus Kijevo srities ir Kijevo piliečius! Visi, kas matė, užfiksavo, žino šios kolonos buvimo vietą, skubiai pateikite šią informaciją Ukrainos gynėjams“, – rašoma pranešime.

13:16 | Pabėgėlių jau apie 368 tūkst.

JT pabėgėlių agentūra skelbia, kad pabėgėlių iš Ukrainos skaičius siekia apie 368 tūkst. „Reuters“ įspėja, kad skaičius gali augti iki 4 mln.

REKLAMA

REKLAMA

Žmonės bėga į Lenkiją, Vengriją, Moldovą, Slovakiją ir Rumuniją.

13:14 | Zelenskis: Ukraina pateikė ieškinį Hagos teismui

„Ukraina pateikė prašymą prieš Rusiją. Rusija turi atsakyti už manipuliavimą genocido sąvoka siekiant pateisinti agresiją. Mes prašome skubaus sprendimo, įsakančio Rusijai nutraukti karinę veiklą dabar ir tikimės, kad teismai prasidės kitą savaitę“, – „Twitter“ rašo V. Zelenskis.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

13:10 | Rusija Ukrainai nurodė terminą, iki kurio ji turi priimti sprendimą dėl derybų Baltarusijoje

Rusija Ukrainos pareigūnams davė terminą iki 15 val. vietos laiku (7 val. ET) sekmadienį nuspręsti, ar susitikti deryboms Baltarusijos mieste Gomelyje.

REKLAMA

REKLAMA

Rusijos delegacijos vadovas ir prezidento V. Putino padėjėjas Vladimiras Medinskis valstybinei naujienų agentūrai RIA Novosti sakė, kad pasiliks iki paskirto laiko ir lauks atsakymo.

Tačiau Ukrainos prezidentas V. Zelenskis sekmadienį pareiškė norįs vesti derybas su Rusija, bet atmetė jų pasiūlymą dėl susitikimo Baltarusijoje.

12:58 | Reaguodama į Rusijos išpuolius, Graikija siunčia pagalbą Ukrainai

Graikija siųs Ukrainai gynybos įrangą ir humanitarinę pagalbą, praneša The Guardian. Tai paskelbta po išpuolių, per kuriuos žuvo 10 graikų.

12:56 | „Google“ „stabdo“ Rusijos valstybinės žiniasklaidos galimybes užsidirbti jos platformose

Rusijai įsiveržus į Ukrainą, „Google“ šeštadienį pasekė kitų JAV technologijų milžinių pavyzdžiu ir blokavo Rusijos valstybinės žiniasklaidos galimybes užsidirbti jos platformose.

Anksčiau panašių priemonių ėmėsi „Google“ priklausanti vaizdo įrašų platforma „YouTube“ ir socialinis tinklas „Facebook“.

REKLAMA

REKLAMA

„Atsižvelgdami į Ukrainoje vykstantį karą, stabdome Rusijos valstybės finansuojamos žiniasklaidos galimybes užsidirbti „Google“ platformose“, – pareiškė „Google“ atstovė spaudai.

„Aktyviai stebime įvykius ir prireikus imsimės tolesnių priemonių“, – rašoma pranešime.

Apie tokį sprendimą buvo paskelbta praėjus kelioms valandoms po to, kai „YouTube“ pranešė, be kita ko, blokuosianti tam tikrų Rusijos žiniasklaidos kanalų galimybes užsidirbti iš savo vaizdo įrašų.

12:55 | Belgija uždaro savo oro erdvę Rusijos oro bendrovėms

Belgija uždaro savo oro erdvę Rusijos oro bendrovių orlaiviams, sekmadienį pareiškė šalies ministras pirmininkas.

Tokios priemonės jau ėmėsi nemažai Europos Sąjungos šalių ir jų vis daugėja.

„Belgija nusprendė uždaryti savo oro erdvę visoms Rusijos oro bendrovėms“, – tviteryje parašė ministras pirmininkas Alexander'as De Croo (Aleksandras De Kro).

„Mūsų Europos dangus yra atviras dangus. Jis yra atviras tiems, kas sujungia žmones, o ne tiems, kas siekia vykdyti brutalią agresiją.“

REKLAMA

REKLAMA

12:47 | Ukraina suskaičiavo Rusijos nuostolius

Ukraina skelbia, kad Rusija neteko 4,3 tūkst. karių. BBC praneša, kad per tris pirmas karo dienas Rusija patyrė šiuos nuostolius:

4,300 mirčių;

27 lėktuvų;

26 sraigtasparnių;

146 tankų;

706 karo automobilių;

49 patrankų;

1 Buk oro gynybos sistemos;

4 Grad raketų paleidimo sistemų;

30 automobilių;

60 tanklaivių;

2 dronų;

2 laivų.

12:40 | Vakarai paskelbė, kas laukia Rusijos

Europos Komisija išplatino bendrą valstybių vadovų pareiškimą dėl papildomų ribojamųjų ekonominių priemonių.

„Mes, Europos Komisijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Kanados ir Jungtinių Valstijų vadovai, smerkiame V. Putino pasirinktą karą ir atakas prieš suverenią Ukrainos valstybę ir jos žmones“, – rašoma pareiškime.

Vakarai palaiko Ukrainos vyriausybę ir žmones. Rusijos sukeltas karas yra laikomas išpuoliu prieš pagrindines tarptautines taisykles ir normas, galiojančias nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos.

REKLAMA

REKLAMA

„Reikalausime iš Rusijos atsakomybės ir bendromis jėgomis užtikrinsime, kad šis karas būtų strateginė V. Putino nesėkmė.

Praėjusią savaitę ne tik dėjome diplomatines pastangas ir dirbome drauge, kad apgintume savo sienas ir padėtume Ukrainos vyriausybei ir žmonėms jų kovoje.

Mes taip pat, kaip ir kiti mūsų sąjungininkai ir partneriai visame pasaulyje, nustatėme griežtas priemones pagrindinėms Rusijos institucijoms bei bankams ir šio karo strategams, įskaitant Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną“, – rašoma pranešime.

Kadangi Rusijos pajėgos puola Kijevą ir kitus Ukrainos miestus, vadovai yra pasiryžę priversti Rusiją ir toliau už tai mokėti taikydami priemones, kurios dar labiau izoliuotų Rusiją nuo tarptautinės finansų sistemos ir ekonomikų. Šias priemones įgyvendinti planuojama artimiausiomis dienomis.

„Konkrečiai įsipareigojame imtis šių priemonių:

Pirma, įsipareigojame užtikrinti, kad tam tikri Rusijos bankai būtų pašalinti iš SWIFT pranešimų sistemos. Taip bus užtikrinta, kad šie bankai būtų atskirti nuo tarptautinės finansų sistemos ir būtų pakenkta jų galimybėms veikti pasauliniu mastu.

REKLAMA

REKLAMA

Antra, įsipareigojame nustatyti ribojamąsias priemones, kurios neleis Rusijos Centriniam bankui naudoti savo tarptautinių atsargų tokiais būdais, kuriais būtų sumažintas mūsų sankcijų poveikis.

Trečia, įsipareigojame imtis veiksmų prieš asmenis ir subjektus, kurie prisideda prie to, kad Ukrainoje vyktų karas, ir prie žalingos Rusijos vyriausybės veiklos. Konkrečiai, įsipareigojame imtis priemonių, kad būtų apribotas pilietybės – vadinamųjų auksinių pasų – pardavimas, leidžiantis turtingiems su Rusijos vyriausybe susijusiems rusams tapti mūsų šalių piliečiais ir gauti prieigą prie mūsų finansinių sistemų.

Ketvirta, įsipareigojame ateinančią savaitę įsteigti transatlantinę darbo grupę, kuri užtikrins veiksmingą mūsų finansinių sankcijų įgyvendinimą, identifikuodama ir įšaldydama mūsų jurisdikcijose esančių asmenų ir bendrovių, kurioms taikomos sankcijos, turtą. Įsipareigojame taikyti sankcijas ir kitas finansines bei vykdymo užtikrinimo priemones ir kitiems Rusijos pareigūnams ir elitui, artimam Rusijos vyriausybei, o taip pat jų šeimoms, ir imtis papildomų priemonių, kad identifikuotume ir įšaldytume mūsų jurisdikcijose laikomą jų turtą. Taip pat įtrauksime kitas vyriausybes ir dirbsime siekdami nustatyti ir sutrikdyti neteisėtai įgytų pajamų judėjimą bei atimti iš šių asmenų galimybę slėpti savo turtą jurisdikcijose visame pasaulyje.

REKLAMA

REKLAMA

Penkta, sustiprinsime kovos su dezinformacija ir kitomis hibridinio karo formomis koordinavimą“, – rašoma pareiškime.

12:32 | Žuvo bent 64 žmonės, ukrainiečiai stoja prieš įsibrovėlius

Paskelbti atnaujinti duomenys. Kaip skelbia CNN, per Rusijos pradėtą karą žuvo mažiausiai 64 civiliai, šimtai žmonių sužeisti.

Pranešime priduriama, kad dėl žalos civilinei infrastruktūrai šimtai tūkstančių žmonių neteko prieigos prie elektros ar vandens.

Buvo apgadinta arba sugriauta šimtai namų, o dėl apšaudymų apgadintų tiltų ir kelių kai kurios bendruomenės negali pasiekti parduotuvių.

Tačiau kaip matyti socialiniuose tinkluose, ukrainiečiai išlieka nusiteikę kovingai. Žmonės stoja prieš tankus.

Люди зупиняють російких фашистів і не пускають в своє місто!!! pic.twitter.com/RfrP6wSs7V — Аслан (@antiputler_news) February 27, 2022

12:26 | Ukraina: numušta sparnuotoji raketa iš Baltarusijos

Ukraina pranešė numušusi sparnuotąją raketą, kuri sekmadienį buvo paleista į Kijevą iš kaimyninės Baltarusijos, skelbia CNN.

„Ukrainos oro pajėgos numušė sparnuotąją raketą, kurią Ukrainos sostinėje Kijeve iš Baltarusijos teritorijos paleido bombonešis TU-22. Tai dar vienas karo nusikaltimas, įvykdytas prieš Ukrainą ir jos žmones“, – teigė Ukrainos ministerijos atstovas spaudai Olegas Nikolenko

12:22 | Suomija ir Danija uždarys savo oro erdvę Rusijos orlaiviams

Suomija ir Danija prisijungs prie kitų Europos šalių, kurios griežtina dėl įsiveržimo į Ukrainą Maskvai paskelbtas sankcijas, ir uždarys savo oro erdvę Rusijos orlaiviams, sekmadienį paskelbė šalių vyriausybės.

Suomija, kuri turi 1,3 tūkst. kilometrų sieną su Rusija, „rengiasi uždaryti savo oro erdvę Rusijos orlaiviams“, tviteryje parašė susisiekimo ministras Timo Harakka (Timas Haraka). Kada ši priemonė įsigalios, jis nenurodė.

Tuo tarpu Danijos užsienio reikalų Jeppe Kofodas (Jepė Kofodas) tviteryje parašė, kad jo šalis taip pat „uždarys savo oro erdvę Rusijos orlaiviams“.

„Šiandien rengiamame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikime sieksime uždraudimo visoje ES“, – pridūrė jis.

Savo oro erdvę Rusijos skrydžiams jau uždarė nemažai kitų šalių, tarp jų Baltijos šalys, Vokietija ir Lenkija. Dėl to į Vakarus skrendantiems rusų orlaiviams tenka skristi gerokai ilgesniu maršrutu aplenkiant šias šalis.

12:15 | Ekspertai: Putinas praranda partnerius

CNN straipsnis skelbia, kad V. Putinas dar šeštadienio vakarą susidūrė su augančia tarptautine izoliacija, mat ilgalaikiai sąjungininkai ėmė nuo jo nusisukti. Tuo pat metu Vakarai planuoja tolesnius ryžtingus karinius ir finansinius veiksmus prieš Maskvą.

Rusijos prezidentą paliko jo pagrindinė sąjungininkė Kinija, o V. Putino iškeltą ultimatumą dėl Kijevo V. Zelenskis atmetė.

Bene ryškiausias įvykis nutiko šeštadienį. Vokietija paskelbė, kad Ukrainai skirs 1000 prieštankinių ginklų ir 500 raketų „Stinger“.

Dar vienas smūgis V. Putinui – Vengrijos lyderis Viktoras Obanas pranešė remsiantis visas ES sankcijas Rusijai. Turkija pranešė svarstanti galimybę blokuoti Rusijos karinio jūrų laivyno įplauką į Juodąją jūrą.

12:03 | ES svarsto galimybę uždrausti Rusijos skrydžius savo oro erdvėje

Europos Sąjunga svarsto galimybę uždrausti Rusijos skrydžius savo oro erdvėje, „Reuters“ pranešė ES pareigūnas. Užsienio reikalų ministrai planus aptars vėliau sekmadienį. Daugelis šalių jau priėmė sprendimą atskirai, tačiau visos ES priemonės galėtų būti naujo sankcijų paketo dalis.

12:00 | Londonas: karas Ukrainoje gali tęstis kelerius metus

Rusijos ir Ukrainos konfliktas gali tęstis „kelerius metus“ ir pasaulis turi būti pasirengęs, kad Maskva „sieks panaudoti dar baisesnius ginklus“, sekmadienį įspėjo Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė Liz Truss.

„Bijau, kad tai tęsis ilgai, galbūt kelerius metus. Rusija turi stiprias pajėgas, o mes žinome, kad ukrainiečiai drąsus, jie pasiryžę ginti savo suverenitetą ir teritorinį vientisumą, jie pasiryžę kautis“, – sakė ji televizijai „Sky News“.

11:59 | Putinas suspenduotas dziudo federacijoje

Tarptautinė dziudo federacija sustabdė Vladimiro Putino garbės prezidento ir ambasadoriaus pareigas. Rusijos prezidentas turi dziudo juodąjį diržą.

11:47 | Šovė į autobusą

The Kyiv Independent praneša, kad rusai netoli Sumų šovė į autobusą su civiliais.

Aukų skaičius dar nėra nustatytas. Pranešime teigiama, kad Rusijos kariai neleidžia greitosios medicinos pagalbos mašinoms privažiuoti prie autobuso, o apylinkės yra užminuotos.

⚡️Russians shoot at a bus with civilians in Okhtyrka district of Sumy Oblast, Suspilne Sumy reports.



The number of casualties is yet to be determined. Russian troops do not allow ambulances to go near the bus, and the surrounding area is mined, according to the media report. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

11:40 | Zelenskis: rusų pajėgos Ukrainoje apšaudo gyvenamuosius rajonus

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad Maskvos pajėgos bombarduoja gyvenamuosius rajonus, rusų kariams siekiant prasiveržti giliau į šalį.

„Praėjusi naktis Ukrainoje buvo siaubinga, vėl šaudė, bombardavo gyvenamuosius rajonus, civilinę infrastruktūrą“, – sakė V. Zelenskis internete paskelbtame kreipimesi.

„Šiandien šalyje nėra nė vieno objekto, kurio okupantai nelaikytų priimtinu taikiniu. Jie kariauja prieš visus. Jie kariauja prieš viską, kas gyva – prieš vaikų darželius, gyvenamuosius namus ir net prieš greitosios medicininės pagalbos automobilius. Jie naudoja reaktyvinę artileriją, raketas prieš miestų rajonus, kuriuose nėra ir niekada nebuvo jokios karinės infrastruktūros“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Pasak jo, daugelis šalies miestų dabar tiesiog stengiasi išgyventi.

„Vasylkivas, Kijevas, Černihivas, Sumai, Charkivas ir daugelis kitų Ukrainos miestų gyvena sąlygomis, kokių mūsų žemėje nebuvo nuo Antrojo pasaulinio karo“, – sakė V. Zelenskis.

11:38 | Į Slovakiją, Rumuniją, Lenkiją perėjo bent 200 tūkst. ukrainiečių

Mažiausiai 200 tūkst. ukrainiečių pasitraukė į tris šalis, skelbia BBC.

Slovakijos valdžia pranešė, kad per 24 val. iki šeštadienio 6 val. per tris įėjimus į šalį atvyko apie 10 tūkst. žmonių. Tai beveik dešimt kartų viršija įprastą skaičių.

Per tris dienas nuo Rusijos įsiveržimo į Rumuniją pabėgo daugiau nei 43 tūkst. ukrainiečių, o į Lenkiją pateko daugiau nei 150 tūkst. žmonių.

Ukraina ribojasi su dar keturiomis valstybėmis – Vengrija ir Moldova, kurias taip pat kirto daug tūkstančių, bei Baltarusiją ir Rusija.

Ukrainos-Lenkijos siena (25 nuotr.) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) +21 Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko) Ukrainos-Lenkijos siena (nuotr. Raimundo Maslausko)

(25 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos-Lenkijos siena

11:32 | Zelenskis: atimkite iš Rusijos pagrindines JT balsavimo galias

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina atimti iš Rusijos balsavimo teisę JT Saugumo Taryboje ir pridūrė, kad Rusijos nusikalstami veiksmai Ukrainoje artėja prie „genocido“.

11:23 | Liz Truss apie Rusijos norą derėtis: jie negali derėtis su nutaikytu ginklu į ukrainiečių galvą

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė Liz Truss pareiškė, kad nepasitiki Rusijos „derybinėmis“ pastangomis.

„Dabar, jei rusai rimtai žiūri į derybas, jie turi išvesti savo karius iš Ukrainos“, – sakė ji „Sky News“. „Jie negali derėtis su nutaikytu ginklu į ukrainiečių galvą... Taigi, atvirai kalbant, aš nepasitikiu šiomis vadinamosiomis derybų pastangomis“. L. Truss teigė, kad tai gali būti Rusijos prezidento Vladimiro Putino pabaigos pradžia. Ji pridūrė, kad artimiausiomis dienomis bus daugiau sankcijų ir kad buvo sudarytas oligarchų sąrašas.

11:18 | Zelenskis ragina „pasaulio piliečius“ stoti į kovą su Rusija

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina viso pasaulio žmones stoti į kovą su Rusija.

Sekmadienio pareiškime jis apkaltino Rusijos kariuomenę žudant civilius ir gyrė ukrainiečius už drąsą gintis.

„Ukrainiečiai pademonstravo drąsą ginti savo tėvynę ir gelbėti Europą bei jos vertybes nuo Rusijos puolimo. Tai ne tik Rusijos įsiveržimas į Ukrainą. Tai karo prieš Europą, prieš europietiškas struktūras, prieš demokratiją, prieš pagrindinius žmones pradžia. teises, prieštarauja pasaulinei įstatymų, taisyklių ir taikaus sambūvio tvarkai“, – sakė Zelenskis.

11:07 | Ukrainoje įrengiami patikros punktai

Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas išplatino pranešimą, kuriame teigia, kad visoje Ukrainoje įrenginėjami patikros punktai, kurie padės pastebėti Rusijos diversantus.

„Mieli ukrainiečiai! Visoje šalyje įrengiami patikros punktai, skirti aptikti ir neutralizuoti Rusijos diversantus, taip pat apsunkinti Rusijos okupacinių pajėgų judėjimą. Tai būtina saugumo priemonė, išgelbėsianti daugybę gyvybių. Kad kontrolės procedūrų metu nekiltų nesusipratimų, raginu laikytis kelių eismo taisyklių. Rūpinkimės vieni kitais. Ir nepalikite priešui jokių šansų! Mes nenugalimi! Šlovė Ukrainai! Šlovė Ukrainos kariams!“

10:53 | Ukraina gyventojams: darykitės bombas, imkite kelio ženklus

„Nesvarbu, ar turite ginklų, amunicijos ar ne, naudokite visus įmanomus kovos būdus ir priemones“, – rašoma pranešime.

Kaip praneša BBC, žmonių buvo paprašyta:

Išmontuoti kelio ženklus

Nuvertė medžius, kad judesiai būtų neįmanomi

Aktyviai naudokite namuose pagamintus padegamuosius prietaisus

Sunaikinkite pagrindinius transporto mazgus

Būkite aktyvesni naktį ar prieblandoje

10:48 | Raketomis atakuotas Kijevo priemiestis

BBC praneša apie raketų ataką Kijevo priemiestyje.

Pasak naujienų agentūros „Interfax“, Ukrainos sostinės Troješčinos priemiestis tapo raketų atakos taikiniu.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas programėlėje „Telegram“ tai pavadino „beprasmišku ir negailestingu smūgiu Kijevo gyvenamajam rajonui Troješčinoje“.

Російські окупати вдарили по Києву: горить на Троєщині https://t.co/Vyu6OWGdWm pic.twitter.com/v5lBTqqPXM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022

10:14 | Zelenskis: tai traukia juos į tarptautinį tribunolą

„Tai, ką okupantai daro su Charkovu, Okhtyrka, Kijevu, Odesa ir kitais miestais bei miesteliais, traukia juos į tarptautinį tribunolą“, – sako V. Zelenskis.

10:11 | Zelenskis: su Rusija Baltarusijoje nesikalbėsime

Rusijai paskelbus, kad į Baltarusiją deryboms su Ukraina atvyko delegacija, Ukrainos prezidentas sako Baltarusijoje nesikalbėsiantis su Rusija.

Jis palieka atviras duris deryboms kitose vietose.

„Jei iš jūsų teritorijos nebūtų buvę agresyvių veiksmų, galėtume pasikalbėti Minske... kiti miestai gali būti naudojami kaip derybų vieta.

Žinoma, norime taikos, norime susitikti, norime, kad karas baigtųsi. Varšuva, Bratislava, Budapeštas, Stambulas, Baku – mes juos pasiūlėme rusams.

Mums tiktų ir bet kuris kitas miestas – šalyje, iš kurios teritorijos į mus raketos nepaleidžiamos. Tik taip derybos gali būti sąžiningos ir tikrai gali baigti karą“, – kalbėjo V. Zelenskis.

10:00 | Charkove prasidėjo riaušės

CNN praneša, kad rusams įsiveržus į Charkovą, miesto gatvėse prasidėjo riaušės. Tai sekmadienį pranešė Charkovo gubernatorius Olehas Synehubov.

„Rusijos priešo mašinos pajudėjo į Charkovo miestą. Įskaitant centrinę miesto dalį. Įspėjimas! Neišeikite iš savo slėptuvių!“ – „Facebook“ sekmadienį rašė gubernatorius Synehubovas.

Širdį veriantis vaizdas: ukrainiečiai stoja priešais rusų tankus

9:53 | Rusų delegacija atvyko į Baltarusiją

Rusijos delegacija atvyko į Baltarusiją tariamoms deryboms su Ukrainos atstovais, žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra RIA-Novosti.

Peskovas sakė, kad delegacijoje yra Užsienio reikalų ministerijos, Gynybos ministerijos ir kitų departamentų, įskaitant prezidento administraciją, atstovai, rašo CNN.

9:48 | Žmonės slepiasi rūsiuose

Rusija pradėjo naują atakų prieš Ukrainą bangą, kurios taikiniais tapo aerodromai ir kuro tiekimo infrastruktūra. Išsigandę vyrai, moterys ir vaikai slepiasi namuose, rūsiuose ir metropoliteno tuneliuose, vyriausybei paskelbus 39 valandų komendanto valandą, kad gatvėse nebūtų žmonių.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nėra atskleidęs savo galutinių tikslų, tačiau Vakarų pareigūnai mano, kad jis pasiryžęs nuversti Ukrainos vyriausybę ir pakeisti ją Kremliui lojaliu režimu, perbraižyti Europos žemėlapį ir atkurti Maskvos Šaltojo karo laikų įtakos sferą.

Siekdamos padėti Ukrainai atsilaikyti, Jungtinės Valstijos pažadėjo šaliai skirti papildomą 350 mln. JAV dolerių (312 mln. eurų) vertės karinę pagalbą, įskaitant prieštankinius ginklus, neperšaunamas liemenes ir šaulių ginklus. Vokietija pareiškė apsuptai šaliai nusiųsianti raketų ir prieštankinių ginklų ir uždarysianti savo oro erdvę Rusijos lėktuvams.

Nufilmuota, kaip į gyvenamąjį pastatą Kijeve rėžiasi raketa

9:33 | Pasisakė Putinas

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sveikina rusų karių „heroizmą“ karo Ukrainoje metu. Apie tai V. Putinas prabilo pirmą kartą nuo penktadienio.

Putinas Rusijos invaziją į Ukrainą pavadino „specialia pagalba Donbaso liaudies respublikoms“ ir pasveikino Ukrainoje kovojančių Rusijos specialiųjų pajėgų „didvyriškumą“, praneša „Agence France-Presse“.

„Reiškiu ypatingą pagarbą tiems, kurie didvyriškai atlieka savo karinę pareigą specialiosios operacijos metu, teikiant pagalbą Donbaso liaudies respublikai šiomis dienomis“, – „Interfax“ praneša V. Putino pasakytus žodžius.

9:13 | Zelenskis kviečia į kovą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į visus gyventojus, kurie laiko save Ukrainos draugais, praneša Ukrianos gynybos ministerija.

Prezidentas skatina ateiti ir stoti į kovą prieš Rusiją kartu su ukrainiečiais.

8:57 | Charkove – degantys automobiliai

Charkove vyksta įnirtinga kova. Kaip praneša BBC, maždaug prieš valandą rusų pajėgos įsibrovė į miestą.

Vietinių gyventojų užfiksuoti vaizdai rodo, kad karinės transporto priemonės važiuoja per gyvenamųjų namų kiemus.

Žmonės dalijasi vaizdais, kuriuose matyti degantys kariniai automobiliai. BBC rašo, kad dega mažiausiai du rusų automobiliai.

Video of that destroyed Russian Tigr-M vehicle in Kharkiv. https://t.co/2shuctUVlg pic.twitter.com/t1TrNJE9Fx — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022

8:54 | Pranzūzija siųs paramą Ukrainai

Prancūzija siųs Ukrainai kuro atsargų ir gynybinės įrangos, praneša CNN. Pareiškime nepateikta daugiau informacijos apie gynybinę įrangą, tačiau Eliziejaus šaltinis anksčiau šeštadienį žurnalistams sakė, kad tai gali būti ir prieštankiniai ginklai.

8:52 | Rusija skelbia apsupusi du didelius miestus Ukrainos pietuose ir pietryčiuose

Rusijos kariuomenei tęsiant puolimą Ukrainoje, Maskva sekmadienį paskelbė, kad jos kariai „visiškai“ apsupo Chersono miestą Ukrainos pietuose ir Berdiansko miestą provakarietiškos šalies pietryčiuose.

„Rusijos ginkluotosios pajėgos per pastarąsias 24 valandas visiškai blokavo Chersono ir Berdiansko miestus“, – nurodė kariuomenės atstovas generolas majoras Igoris Konašenkovas pranešime, kurį išplatino Rusijos naujienų agentūros.

8:49 | Rusai veržasi į Sumų miestą

Didelė rusų mašinų kolona veržiasi į Sumų miestą iš Chimprom pusės, praneša The Kyiv Independent. Civilių prašoma būti saugioje vietoje, be reikalo neišeiti ir laikytis atokiai nuo langų.

⚡️A large column of Russian vehicles is pushing into the city of Sumy from the side of Khimprom, the military administration is reporting.



Civilians are asked to be in a safe place, not to go out unnecessarily and to stay away from windows. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

8:45 | Oro pavojus Kijeve

Sekmadienį ryte Kijeve vėl paskelbtas oro pavojus, praneša The Kyiv Independent. Gyventojams nurodyta kuo greičiau vykti į artimiausią saugią vietą.

A morning howl of sirens in Kyiv



- authorities say a Russian rocket has hit an oil depot in Vasylkiv nearby



- Invading Russian troops have blown up a natural gas pipeline in Kharkiv, where there are reports they’ve entered the city. pic.twitter.com/6NNiRTvsLo — James Waterhouse (@JamWaterhouse) February 27, 2022

8:33 | Australija bendradarbiaus su NATO

Australija bendradarbiaus su NATO narėmis, kad tiektų ginklus Ukrainai, sekmadienį žurnalistams pranešė ministras pirmininkas Scottas Morrisonas.

Morrisonas taip pat sakė, kad Australija paspartino vizų išdavimą ukrainiečiams, norintiems atvykti į Australiją, ir artimiausiu metu suteiks daugiau humanitarinės pagalbos.

8:21 | Rusai užėmė Nova Kachovka

Ukrainos pietuose esantį miestą Nova Kachovka perėmė Rusija, praneša BBC.

Rusijos kariuomenė šiuo metu užima Nova Kachovką. Tai nedidelis miestas, strategiškai įsikūręs prie Dniepro upės, kuri Krymo pusiasalį tiesiogiai aprūpina vandens kanalais.

Pranešama, kad jo meras Volodymyras Kovalenko pareiškė, jog Rusijos kariuomenė užėmė miesto vykdomąjį komitetą ir pašalino visas Ukrainos vėliavas nuo pastatų.

Ukrainos gynybos ministerija savo „Facebook“ paskyroje paskelbė, kad rusai sumažino savo veržimosi tempą. Pasak ministerijos, turimi duomenys leidžia manyti, kad rusų kariai yra išsekę, turintys tiek moralinių apsvarstymų, tiek psichologinių problemų.

Pagrindinė taktika išlieka mažų miestų, kaimų ir greitkelių užėmimas. Galingo civilių gyventojų pasipriešinimo dėka Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, Krašto apsaugos ir Nacionalinės policijos bandymai perimti didžiųjų miestų kontrolę nebuvo sėkmingi.

Pagrindinis rusų tikslas – užblokuoti sostinę, Kijevo miestą, lieka neįgyvendintas.

Rusų netektys:

daugiau nei 3000 darbuotojų ir daugiau nei 200 kalinių;

16 orlaivių vienetų;

18 vienetų sraigtasparnių;

102 tankai;

Skirtingų tipų BBM virš 540 vienetų;

ZRK BUK – 1;

daugiau nei 20 vienetų automobilių.

8:12 | Išlieka stiprūs

Ukrainoje išaušo ketvirtoji karo diena. Ukrainiečiai džiaugiasi, kad Rusija vis dar nėra užėmusi Kijevo.

Socialiniouose tinkluose ukrainiečiai dalijasi raginimu ir toliau išlikti stipriems.

So what we have is:

Russia’s main forces are still failing to enter Kyiv and sustain severe casualties. Defense in the northwest is still very strong and effective. Air defense keeps strong. Small sabotage groups do enter but get destroyed.

Ukraine has full control. — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 27, 2022

8:06 | Ukraina: sulaikytiems rusų kariams leista paskambinti savo tėvams

Ukrainos generolas majoras Borysas Kremeneckis šeštadienį Vašingtone žurnalistams sakė, kad Ukraina paėmė į nelaisvę apie 200 Rusijos karių, skelbia CNN.

„Mes paėmėme į nelaisvę apie 200 Rusijos kareivių, kai kurie iš jų yra 19 metų, visiškai neapmokytų, prastai aprūpinti. Su jais elgiamės pagal Ženevos konvenciją, pagal tarptautinę humanitarinę teisę“, – sakė B. Kremeneckis.

CNN nepavyko patikrinti generolo teiginių.

8:03 | „SpaceX“ palydovai aktyvuoti virš Ukrainos

JAV ateities technologijų kūrėjas Elonas Muskas pranešė, jog virš Ukrainos, aktyviai ir vis dar sėkmingai besipriešinančios Rusijos karinei agresijai, vadovybės prašymu aktyvuoti „Spacex“ kosminio interneto ryšio tinklo palydovai.

Britų leidinys „The Independent“ skelbia, jog to imtasi po Ukrainos vicepremjero Mykolos Fiodorovo pagalbos kreipimosi į E. Muską suteikti alternatyvą Rusijos naikinamoms interneto paslaugoms.

Nuo 2018 metų E. Musko „SpaceX“ į orbitą iškėlė daugiau kaip 2 tūkst. „Starlink“ palydovų ir planuoja, kad galiausiai jų bus 12 tūkst. kaip sparčiojo interneto tinklo dalis.

7:59 | Ukrainą paliko daugiau nei 150 tūkst. žmonių

JT vyriausiasis pabėgėlių komisaras savo „Twitter“ paskyroje paskelbė, kad Ukrainą paliko apie 150 tūkst. žmonių.

Pusė jų pasitraukė į Lenkiją, o likę į Vengriją, Moldovą, Rumuniją ir už jos ribų.

More than 150,000 Ukrainian refugees have now crossed into neighbouring countries, half of them to Poland, and many to Hungary, Moldova, Romania and beyond.



Displacement in Ukraine is also growing but the military situation makes it difficult to estimate numbers and provide aid. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 26, 2022

7:53 | Rusai įžengė į Charkovą

Rusijos kariuomenė įžengė į Charkovą, praneša The Kyiv Independent.

⚡️Russian troops have entered Kharkiv.



“There has been a breakthrough in light equipment including in the central part of the city,” Chairman of the Kharkiv Regional State Administration Oleg Sinegubov announced.



He urged local residents to remain in shelters. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

„Įvyko proveržis lengvosios įrangos srityje, taip pat ir centrinėje miesto dalyje“, – cituojamas Charkovo regiono valstybės administracijos pirmininkas Olegas Sinegubovas.

Jis paragino vietos gyventojus likti saugiose vietose.

One RU vehicle out! Good job, Kharkiv! pic.twitter.com/crivP0pmEh — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 27, 2022

Savo oficialioje „Telegram“ paskyroje Antonas Geraščenka sakė, kad miesto centre ir Hidroparko teritorijoje vyksta mūšiai.

„Pro Aleksejevką į miestą ką tik įsiveržė Rusijos Federacijos specialiųjų pajėgų grupė. Gatvėje“, – sakė A. Geraščenka.

7:47 | Ukrainos gynybos ministras: jūsų saugumas priklauso nuo mūsų

„72 valandos pasipriešinimo! Pasaulis netikėjo. Pasaulis abejojo. Tačiau mes ne tik stovėjome, bet ir toliau užtikrintai kovojame su okupantu!

Mes parodėme pasauliui – nebijok Rusijos, būk stiprus ir atlaikyk tai! Ukrainos palaikymas turi būti stipresnis! Jūsų saugumas priklauso nuo mūsų!“ – „Twitter“ rašo Ukrainos gynybos ministras Oleksii Reznikov.

72 hours of resistance! The world didn’t believe. The world doubted. But we did not just stand, we confidently continue to fight with russian occupant!We showed the world - don’t be afraid 🇷🇺, be strong & repel it! Support of 🇺🇦 must be more stronger! Your safety depends on us! pic.twitter.com/SlHhv6tGuz — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 27, 2022

7:40 | Legendiniai salos gynėjai gali būti gyvi

Legendine tapusios Gyvatės salos gynėjai, pasiuntę rusų laivą n****, gali būti gyvi, skelbia The Guardian.

Tai The Guardian nurodė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Manoma, kad Ukrainos kariai, gynę salą Juodojoje jūroje nuo oro ir jūros bombardavimo, vis dar gyvi. Tuo metu kai Rusijos kariai sumombardavo salą, joje buvo dislokuota 13 pasieniečių.

Buvo manoma, kad visi 13 karių žuvo atsisakę pasiduoti, paskelbė Ukrainos pareigūnai. Tačiau neseniai paskelbtame Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos pranešime sakoma kitaip.

„Mes tvirtai tikime, kad visi Zmiini (Gyvatės) salos gynėjai ukrainiečiai gali būti gyvi. Gavusi informaciją apie galimą jų buvimo vietą, DPKP kartu su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis atlieka mūsų karių atpažinimo darbus“, – rašoma pranešime.

7:24 | Ukrainą pasiekė Lietuvos ginkluotė

Kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys naktį paskelbė, kad Lietuvos ginkluotė pasiekė Ukrainą. Ukrainos kariuomenei perduotas didelis kiekis automatinių šautuvų, šovinių, šalmų ir neperšaunamų liemenių.

7:03 | Žuvo septynerių mergaitė

Rusams apšaudžius Achtyrką, žuvo šeši žmonės. Tarp jų – septynerių metų mergaitė, praneša The Kyiv Independent.

⚡️Six people, including a seven-year-old girl, killed in Russian shelling of Okhtyrka, in Sumy Oblast the Governor Dmitry Zhivitsky said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

6:52 | Oro pavojus

Ankstyvą šeštadienio rytą, apie 6:00 vietiniu laiku, dviejuose Ukainos miestuose paskelbtas oro pavojus, praneša BBC.

Oro pavojaus perspėjimai buvo paskelbti Rivnėje ir Lucke.

6:48 | Programišiai įsilaužė į Čečėnijos vyriausybės puslapį

Programišių grupė „Anonymous“ skelbia įsilaužusi į Čečėnijos vyriausybės puslapį ir jį išjungusi, praneša BBC.

Čečėnija yra Rusijos respublika. Jos lyderis Ramzanas Kadyrovas yra artimas Vladimiro Putino sąjungininkas.

„Anonymous“ penktadienį paskelbė „kibernetinį karą“ Rusijai ir surengė keletą kibernetinių atakų Rusijos vyriausybės tinklalapiuose, įskaitant Rusijos gynybos ministerijos interneto svetainės panaikinimą kelioms valandoms.

6:42 | Ukraina dėkoja dėl SWIFT

Ukrainos ministras pirmininkas dėkoja Vakarams priėmus sprendimą pašalinti Rusiją iš SWIFT.

„Ukrainos žmonės to niekada nepamirš“, – rašo jis.

Grateful to all our partners I talked today - 🇨🇦, 🇵🇱, 🇱🇹, 🇱🇻, 🇪🇪, 🇳🇱, 🇨🇿, 🇸🇰, 🇸🇮, 🇹🇩, 🇸🇪, 🇨🇭, 🇱🇺, @EU_Commission 🇪🇺! Appreciate your support and real help in this dark time. Ukrainian people will never forget this! Keep holding the line! We are on our land! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 26, 2022

6:40 | Pavojingi dūmai

BBC skelbia, kad Vasylkiv sprogus naftos saugyklai, vietiniai gyventojai yra raginami saugotis pavojingų dūmų. Gyventojams nurodoma užsidaryti langus.

6:29 | Pietų Korėja: raketos paleidimas yra „nepageidautinas“

Pietų Korėjos Nacionalinė saugumo taryba pareiškė, kad Šiaurės Korėjos raketos paleidimas sekmadienį yra „nepageidautinas“, praneša CNN.

Sekmadienio rytą vietos laiku Šiaurės Korėjai paleidus balistinę raketą, taryba surengė nepaprastąjį posėdį, kuriame išreiškė „didelį susirūpinimą ir didelį apgailestavimą“.

6:14 | nukentėjo dujotiekis

Pranešama, kad Charkove nuo sprogimo nukentėjo dujotiekis.

Charkove po Rusijos atakos susprogdintas gamtinių dujų vamzdynas:

The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack.



Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

6:08 | Apšaudyta radioatyviųjų atliekų saugojimo aikštelė

Pranešama, kad naktį apie 1:20 masiškai bombarduojant Kijevą, sviediniai pataikė į Radono sąjungos radioaktyviųjų atliekų laidojimo aikštelę.

Apie tai telefonu pranešė įmonės darbuotojai. Šiuo metu žalos dydžio įvertinti neįmanoma.

4:52 | Charkove žuvo civilis

Charkove artilerijai smogus į devynių aukštų gyvenamąjį namą žuvo moteris, skelbia CNN.

4:23 | Kijeve žuvo šešerių berniukas

Per susirėmimus Kijeve žuvo šešerių merų berniukas, praneša CNN televizija. Dar keli civiliai buvo sužaloti.

Kijevo ligoninės gydytojas teigė, kad tarp sužeistųjų yra du paaugliai ir trys suaugusieji.

3:45 | Rusijos lėktuvams uždrausta skristi per Vokietiją

Vokietija uždraudė Rusijos lėktuvams skristi per savo oro erdvę, praneša CNN. Ruošiamasi šį apribojimą įgyvendinti.

3:40 | Rusijai nesiseka taip, kaip ji norėtų

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Jungtinės Karalystės gynybos ministerija paskelbė, kad Rusijos pajėgos kenčia nuo logistikos iššūkių ir stipraus Ukrainos pasipriešinimo. Todėl Rusijai nesiseka taip, kaip ji norėtų, skelbia CNN.

Nurodoma, kad Rusijos pajėgos patiria daug nuostolių, o daug karių Ukrainoje pateko į nelaisvę.

„Pranešama, kad Rusijos vyriausybė apribojo prieigą prie keleto socialinių tinklų platformų, tikriausiai bandydama nuo savo žmonių nuslėpti detales, susijusias su padėtimi Ukrainoje“, – pridūrė ji.

Ketvirtadienis

Dar ketvirtadienį Rusija užpuolė Ukrainą, autoritarinis prezidentas Vladimiras Putinas anksti ryte paskelbė pradedantis „karinę operaciją“.

Karinės Rusijos pajėgos Ukrainą užpuolė iš Baltarusijos pusės.

Ukrainos prezidentas Volodymiras Zelenskis šalyje įvedė karo padėtį ir paskelbė visuotinę mobilizaciją. Netrukus Ukraina su Rusija nutraukė diplomatinius santykius.

Ketvirtadienį Rusijai pavyko į šalį įsiveržti iš Krymo, sudėtinga padėtis buvo aplink Chersoną, Mariupolį ir Charkovą. Rusų pajėgos užėmė Černobylio atominės elektrinės teritoriją, taip pat įvyko kova dėl Gostomelio oro uosto, esančio vos 27 kilometrai nuo Kijevo.

Plačiau apie ketvirtadienio įvykius Ukrainoje galite paskaityti tv3.lt straipsnyje .

Penktadienis

Penktadienį nuo pat ryto buvo puolamas Kijevas, Rusijos sausumos pajėgos pradėjo veržtis į Ukrainos sostinę. Vyko kova prie Ivano-Frankivsko miesto Vakaruose bei ties Sumų miestu, kuris yra pakeliui į Kijevą iš Rytų.

Vaizdo įrašas, kaip į Ivano-Frankivsko oro uostą smogia raketa:

Bandydami patekti į KIjevą Rusijos kariai užgrobė kelias sunkiąsias ukrainiečių kovines mašinas ir apsimetę ukrainiečių kariais vyko į sostinės centrą, bet vėliau buvo neutralizuoti. Mūšiai vyko visą dieną miesto šiaurės vakarų dalyje. Netoli Mariupolio išsilaipino tūkstančiai Rusijos jūrų pėstininkų.

Ukrainos valdžia penktadienį ėmė į kovą kviesti visus žmones, pradėjo masiškai dalinti ginklus savanoriams. Ginti Kijevo su ginklu stojo ir buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka.

Dabartinis prezidentas V. Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą iš Kijevo ir užtikrino esantis kartu su Kijevo gynėjais.

Ukrainos atstovai antrą kartą užsiminė apie tai, kad galėtų derėtis dėl Ukrainos, kaip neutralios šalies statuso, bet Maskva pareikalavo atsisakyti pretenzijų į 2014 m. atplėštą Krymą bei nebesiekti tapti NATO nare.

Vėliau per televiziją V. Putinas paragino Ukrainos ginkluotąsias pajėgas sukilti bei nuversti savo šalies vadovybę, kurios narius pavadino „teroristais“ ir „narkomanų ir neonacių šutve“.

Vakarai į Rusijos agresiją reagavo sankcijomis, tačiau tarp jų nėra Rusijos atjungimo nuo tarpbankinių atsiskaitymų sistemos SWIFT, nes tam nepritarė kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Vokietija, perkanti iš Rusijos gamtines dujas. ES pritaikė sankcijas autoritariniam Rusijos prezidentui V. Putinui ir užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui.

Kitos sankcijos nukreiptos prieš Rusijos finansų, energetikos ir transporto sektorius, ribojama rusų galimybė laikyti dideles grynųjų pinigų sumas Europos sąjungos bankuose, taip pat gerokai išplečiamas rusų, kuriems įšaldomas turtas Bendrijoje ir draudžiama įvažiuoti į bloko teritoriją, sąrašas.

JAV įvedė blokuojančias sankcijas Rusijos bankams bei užkardė Rusijos organizacijų skolinimąsi ir akcinio kapitalo finansavimą iš JAV investuotojų.

Savo ruožtu NATO ne tik aktyvavo gynybos planus, bet ir stiprina atgrasymą ir siunčią į Rytines Aljanso valstybes greitojo reagavimo pajėgas.

Plačiau apie penktadienio įvykius Ukrainoje galite paskaityti tv3.lt.

Šeštadienis

Šeštadienį Rusija ir toliau vykdė karinę agresiją. Vis dėlto režimas sulaukė atsako. Į Rusijos vyriausybės svetaines šeštadienį įsilaužė „Anonymous“. Vengrija ir Vokietija pakeitė savo nuomonę dėl SWIFT ir paskelbė remiančios Rusijos atjungimą nuo sistemos. Vokietija į Ukrainą taip pat siunčia ginkluotės.

O Lietuva šeštadienį vakare uždarė oro erdvę Rusijos lėktuvams. Taip pasielgė ir kitos Baltijos šalys – Estija bei Latvija.

„The Guardian“ pranešė, kad Rusija apribojo socialinio tinklo „Twitter“ veikimą šalyje. Prieš tai žiniasklaidos priemonės šioje šalyje įspėtos nevadinti karo Ukrainoje karu arba invazija.

Taip pat šeštadienį Rytų Europoje buvo dislokuoti Karališkojo karinio jūrų laivyno laivai, Didžiosios Britanijos armijos kariai ir Karališkųjų oro pajėgų naikintuvai.

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad jo šalies pajėgos atrėmė Kremliaus pastangas užimti Kijevą ir nuversti provakarietišką vyriausybę, taip pat paragino Rusijos žmones spausti savo lyderį V. Putiną sustabdyti invaziją.

„Mes sulaužėme jų užmojus. Jie neįgijo jokio pranašumo prieš mus“, – 44 metų lyderis sakė naujame vaizdo kreipimesi ir pabrėžė, kad Ukrainos kariuomenė kontroliuoja sostinę Kijevą ir kitus pagrindinius miestus aplink jį.

Šeštadienio vidurdienio duomenimis, Ukrainą paliko daugiau nei 120 tūkst. žmonių.

Vaizdai, kaip ukrainiečiai plūsta į Lenkiją:

Daugiau apie šeštadienio įvykius Ukrainoje galite paskaityti tv3.lt.