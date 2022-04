Karas Ukrainoje. Zelenskis: „Rusijos pajėgos sugeba būti dar ciniškesnės nei naciai“

REKLAMA

„Charkivo regione situacija yra sudėtinga, bet mūsų karinės pajėgos, mūsų žvalgyba pasiekė svarbių taktinių sėkmių. Donbase okupantai daro viską, kad sunaikintų gyvybę visoje teritorijoje. Nuolatiniai brutalūs bombardavimai, nuolatinės Rusijos atakos į infrastruktūrą ir gyvenamuosius rajonus parodo, jog Rusija nori šias teritorijas paversti negyvenamomis. Todėl mūsų šalies gynyba, mūsų žmonių apsauga yra kova už gyvybę“, - socialiniuose tinkluose išplatintame pranešime į šalies žmones kreipėsi V. Zelenskis.

„Šiame kare viskas yra nuspręsta Lysyčianskui, Severodoneckui, Popasnai, Kramatorskui, Slovjanskui, Marinkai ir kitiems miestams bei Donbaso bendruomenėms – visas jas Rusijos pajėgos siekia paversti griuvėsiais. Jie gyvuos, tik jei Ukraina laimės. Jeigu laimės Rusijos okupantai ir realizuos savo planus bent iš dalies, jie vis dar turi pakankamai artilerijos ir aviacijos, kad sunaikintų visą Donbasą. Taip, kaip sunaikino Mariupolį. Miestą, kuris buvo vienas labiausiai išsivysčiusių regione, bet tapo Rusijos koncentracijos stovykla vidury nuolaužų. Okupantų įsakymu padėtis dalyje Mariupolio, kurį iš dalies vis dar kontroliuojame, labai nedaug skiriasi nuo to, ką naciai padarė okupuotoms teritorjoms Rytų Europoje. Bet Rusijos pajėgos sugeba būti dar ciniškesnės nei naciai prieš 80 metų. Tuo metu okupantai bent nesakė, kad Mariupolio gyventojai ir miesto gynėjai patys žudosi“, - kalbėjo Ukrainos prezidentas.

REKLAMA

REKLAMA

V. Zelenskis dėkojo JAV prezidentui Joe Bidenui, Kongresui dėl neseniai patvirtintos vadinamosios lend lease programos, pagal kurią JAV galės laisviau tiekti ginkluotę Ukrainai. Pasak prezidento, tokia pati programa padėjo Europai kautis prieš nacius Antrojo pasaulinio karo metai, ji padės Ukrainai sumušti ideologinius nacių pasekėjus dabar. V. Zelenskis pavadino tai įrodymu, kad laisvasis pasaulis yra pajėgus gintis prieš tironiją.

Savo pasisakyme jis taip pat paminėjo, jog Ukrainos vyriausybė svarsto įvairius variantus, kaip pašalinti degalų trūkumą rinkoje, nes daugelyje šalies regionų žmonės stovi eilėse, siekdami įsigyti degalų, o jų kaina šoko į aukštumas. Tokia padėtis susiklostė, nes Rusijos pajėgos naikina šalies infrastruktūrą, o tai pakerta gamybą, tiekimą, sunaikina saugyklas. Be to, Rusija yra užblokavusi Ukrainos jūrų uostus, tad šalis negali degalų laisvai įsivežti. V. Zelenskis pažadėjo, kad vyriausybė šią problemą išspręs per savaitę, daugiausiai per dvi.

REKLAMA

REKLAMA

Prezidentas užsiminė ir apie tai, kad laikinai rusų okupuotame Chersono regione kalbama apie perėjimą prie rusiško rublio zonos. Jis teigia, jog tokie bandymai paversti Ukrainos teritoriją rusiška nepasiteisins, Rusija pati dėl to kentės.

07.54 | „Rosatom“ ketina perimti Zaporižios AE Ukrainoje

Ukraina informavo Tarptautinę atominės energetikos agentūrą, kad Rusijos valstybinė korporacija „Rosatom“ atsiuntė aštuonis branduolinių elektrinių specialistus į Ukrainos Zaporižios atominė jėgainę. Šie asmenys reikalavo konfidencialių duomenų apie elektrinės veikimą, jos administraciją ir bendrą būklę.

07.51 | Ore Rusija neteko vieno orlaivio ir 9 dronų

Ukrainos oro pajėgos praneša, kad per praėjusią dieną Rusija neteko vieno Su-25 kovinio orlaivio ir devynių Orlan-10 nepilotuojamų orlaivių.

07.48 | Ukrainos pajėgos atrėmė 14 atakų Donecko ir Luhansko regionuose

Remiantis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kasdiene ataskaita, per praėjusią dieną Rusijos pajėgos Donecko ir Luhansko regionuose neteko 11 tankų, 7 artilerijos pabūklų, 27 šarvuotų mašinų, vienos kovinės transporto priemonės ir 14 kitų transporto priemonių.

REKLAMA

REKLAMA

07.39 | Putinas ketina dalyvauti G20 lyderių susitikime

Jungtinės Valstijos jau yra pasmerkusios Rusijos dalyvavimą G20 valstybių susitikimuose, tačiau Vakarų šalys svarsto galimas reakcijas paaiškėjus, jog būsimame lyderių susitikime ketina dalyvauti ir Vladimiras Putinas. CNN rašo, kad penktadienį G20 rengėjai sulaukė patvirtinimo, kad po pusės metų vyksiančiame viršūnių susitikime ketina dalyvauti ir V. Putinas. Anksčiau žemesnio lygmens G20 susitikimuose kai kurių šalių atstovai boikotavo Rusijos atstovų pasisakymus, bet kaip bus elgiamasi šiuo atveju nėra susitarta. Kalbama, kad Rusija galėtų pasmerkti renginio šeimininkė Indonezija, bet kaip bus elgiamasi iš tiesų nėra aišku.

07.14 | Tariantis dėl taikos Rusija siekia sankcijų atšaukimo

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas teigia, kad derybos dėl taikos tarp Kyjivo ir Maskvos yra sunkios ir kad sankcijų Rusijai atšaukimas yra derybų dalis, pranešė „Reuters“. S. Lavrovas taip pat sako, kad abi pusės dirba ties galimo taikos susitarimo tekstu. Anksčiau Ukrainos prezidenats V. Zelenskis yra sakęs, kad sankcijų Rusijai atšaukimas negali būti derybų objektu.