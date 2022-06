Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

09:35 | Europos Komisija ragina ES šalis ruoštis tolesniems dujų tiekimo iš Rusijos sutrikimams

Europos Sąjungos valstybės narės, ruošdamosi artėjančiai žiemai, turėtų atsižvelgti į galimus tolesnius gamtinių dujų tiekimo iš Rusijos sutrikimus, pirmadienį pareiškė už energetiką atsakinga Europos Komisijos narė Kadri Simson.

„Gazprom“ jau paskelbė, kad liepos 11–21 dienomis sustabdys dujotiekį „Nord Stream“ techniniam aptarnavimui. Be to, negalima atmesti ir kitų nepagrįstų Rusijos sprendimų nutraukti tiekimą šalims ar bendrovėms“, – kalbėjo eurokomisarė per spaudos konferenciją Briuselyje.

K. Simson žodžiais, „tolesni trikdžiai šiuo metu atrodo tikėtini“, todėl ES narės turėtų būti pasirengusios tokiems galimiems sunkumams.

„Mums būtinos papildomos saugumo garantijos, kad artėjančią žiemą nenukentėtume net ir tuo atveju, jei Rusija visiškai nutrauktų [dujų] tiekimą“, – pabrėžė K. Simson.

Pasak jos, kad EK ragina Bendrijos nares sumažinti dujų vartojimą kiek tik įmanoma, bei pereiti prie kitų energijos šaltinių – tai taikytina pramonės įmonėms, elektros ir šilumos energijos gamybai.

K. Simson taip pat pranešė, kad EK planuoja ateinantį mėnesį paskelbti planą, kaip ES galėtų sumažinti dujų poreikį, apžvelgdama įvairias galimybes artėjančios žiemos perspektyvoje.

09:12 | Per vieną savaitgalį panaudojo visą raketų arsenalą

„Forbes“ praneša, kad savaitgalį, birželio 25–26 dienomis, Rusijos pajėgos į Ukrainą paleido nuo 60 iki 80 tolimojo nuotolio raketų, kurių bendra kaina siekė 150–220 mln. JAV dolerių (141–208 mln. eurų).

Leidinio teigimu, rusų pajėgos didžiąją dalį raketų paleido Žytomyro srityje (apie 30), dar 20 raketų Černihivo srityje. Smūgių sulaukė ir Kyjivo, Chmelnickio, Lvivo ir Dnipro sritys. Taip pat buvo užpultas Mykolajivo, Charkivo ir Kyjivo miestai.

„Forbes“ duomenimis, Rusija panaudojo visą turimą raketų arsenalą – „Tochka-U“, „X-22“, „Onyx“, „Iskander“, „Caliber ir X-101“ raketas.

08:43 | Didysis septynetas Rusijos smūgį Ukrainos prekybos centrui smerkia kaip „karo nusikaltimą“

Didžiojo septyneto (G-7) lyderiai pasmerkė kaip „karo nusikaltimą“ Rusijos pirmadienį surengtą mažiausiai 18 žmonių gyvybių pareikalavusį raketos smūgį vidurio Ukrainoje, kurio taikiniu tapo gausiai lankomas parduotuvių centras.

Vokietijoje susitikę lyderiai pažadėjo, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir kiti su šiuo incidentu Kremenčuko mieste susiję asmenys bus patraukti atsakomybėn.

„Beatodairiškos atakos prieš nekaltus civilius yra karo nusikaltimas“, – sakoma pranešime, kuriuo taip pat smerkiama ši „pasibjaurėtina ataka“.

08:22 | JT Saugumo Taryba rengia posėdį dėl Rusijos raketų smūgių

Ukraina paragino surengti skubų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį dėl Rusijos smūgių civiliniams taikiniams, pranešė organizacija.

Posėdis numatytas antradienį 19 val. Grinvičo (22 val. Lietuvos) laiku.

Susitikime daugiausiai dėmesio bus skirta pirmadienį surengtam raketų smūgiui prekybos centrui vidurio Ukrainos Kremenčuko mieste, sakė Albanijos, kuri rotacine tvarka pirmininkauja Saugumo Tarybai, misijos atstovas.

Susitikime taip pat bus aptartas sekmadienį surengtas Kyjivo bombardavimas, per kurį smogta gyvenamajam kompleksui, nurodė jis.

08:00 | Sparčiai auga Rusijos atakuoto Ukrainos prekybos centro aukų skaičius

Naujausiais duomenimis, žuvo mažiausiai 18 žmonių ir buvo sužeista dar 59, kai Rusijos karinės pajėgos pirmadienio popietę atakavo prekybos centrą Kremenčuko miestelyje, Poltavos srityje, centrinėje Ukrainoje.

Rusijos atakos prieš Kremenčuko prekybos centrą aukų skaičius išaugo iki 18, antradienio rytą paskelbė Poltavos srities administracijos vadovas Dmytro Luninas.

Pasak jo, įvykio vietoje vis dar dirba gelbėtojai.

07:41 | Bidenas pasmerkė Rusijos raketų smūgį į prekybos centrą Kremenčuke

„Rusijos puolimas prieš civilius prekybos centre yra žiaurus. Mes solidarizuojamės su Ukrainos žmonėmis“, – pirmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė JAV prezidentas Joe Bidenas.

