Karas Ukrainoje. Užfiksuota, kaip Volodymyras Zelenskis pirmąkart nuo karo pradžios lanko nuniokotą Mykolajivą

Ukrainos pareigūnas šeštadienį pranešė, kad kaimuose prie rytinio Sjevjerodonecko miesto, kurį Maskvos pajėgos jau kelias savaites bando perimti į savo rankas, vyksta „įnirtingi mūšiai“ su Rusija.

„Dabar įnirtingiausi mūšiai vyksta prie Sjevjerodonecko. Jie [rusai] visiškai nekontroliuoja šio miesto“, – platformoje „Telegram“ sakė Luhansko srities administracijos vadovas Serhijus Haidajus.

„Kaimyniniuose kaimuose – Toškivskoje, Zolotėje – vyksta labai sudėtingos kovos. Jie bando prasiveržti, bet jiems nepavyksta“, – sakė jis. „Mūsų gynėjai kovoja su rusais visomis kryptimis. Neseniai jie numušė lėktuvą ir paėmė belaisvių“, – pridūrė S. Haidajus.

Jis taip pat sakė, kad Lysyčanskas – Ukrainos kontroliuojamas miestas kitapus upės nuo apgriauto Sjevjerodonecko – yra „smarkiai apšaudomas“. „Jie negali prie jo priartėti, todėl tiesiog apšaudo miestą iš oro, – sakė S. Haidajus. – Mieste labai pavojinga.“

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

14:38 | Ukrainiečiai atsisveikina su kare žuvusiu aktyvistu R. Ratušnu

Šimtai ukrainiečių šeštadienį susirinko vienuolyne Kyjivo centre į 24 metų aktyvisto, žuvusio per kovas su Rusijos pajėgomis Rytų Ukrainoje, laidotuves. Romanas Ratušnas, gerai žinoma Ukrainos 2014 metų proeuropietiškos revoliucijos figūra, žuvo birželio 9 dieną netoli Iziumo rytiniame Charkivo regiono.

Jo laidotuvių apeigos vyksta Šv. arkangelo Mykolo vienuolyne. Keturi kariai įnešė R. Ratušno karstą, velionį pasveikino minia, kurioje buvo daug kariškių. Karstas buvo padėtas prie įėjimo į vienuolyną. Į ceremoniją susirinkę šimtai žmonių atsinešė gėlių, Ukrainos vėliavų.

14:28 | V. Zelenskis pirmąkart nuo karo pradžios apsilankė nuniokotame Mykolajivo mieste

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pirmą kartą nuo Rusijos invazijos pradžios apsilankė karo nuniokotame pietiniame Mykolajivo mieste, surengęs retą kelionę už Kyjivo ribų.

V. Zelenskio biuras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jis apžiūri smarkiai apgadintą daugiaaukštį gyvenamąjį namą ir susitinka su vietos pareigūnais.

„Prezidentas apžiūrėjo Mykolaivo regiono valstybės administracijos pastatą, kuris buvo sugriautas Rusijos pajėgų raketos smūgio metu“, – priduriama jo biuro pranešime.

13:30 | Pranešama, kad apšaudymo metu 77 kalnakasiai įstrigo anglies kasykloje

BBC skelbia, kad pranešama, kad Ukrainos apšaudymo metu 77 kalnakasiai įstrigo anglies kasykloje Donecko srityje Rytų Ukrainoje po to, kai kasykloje buvo nutrauktas elektros tiekimas, praneša „Reuters“, remdamasi Rusijos valstybine naujienų agentūra RIA.

„Dėl [Ukrainos pajėgų] apšaudymo Zasyadko kasykloje Donecke buvo nutraukta elektros tiekimas, 77 kalnakasiai liko po žeme“, – praneša separatistinio regiono teritorinės gynybos padaliniai. BBC negali patikrinti šio pranešimo, o Ukrainos valdžia nesulaukė jokios reakcijos.

12:27 | D. Arachamija: Ukraina gali atnaujinti derybas su Rusija rugpjūčio pabaigoje

Ukraina gali atnaujinti derybas su Rusija iš stipresnių pozicijų rugpjūčio pabaigoje, po Ukrainos pajėgų kontrpuolimo kai kuriuose ruožuose. Tai radijo stočiai „Amerikos balsas“ pareiškė Ukrainos derybų delegacijos vadovas, „Liaudies tarno“ frakcijos šalies parlamente pirmininkas Davidas Arachamija.

„[Derybos galėtų būti] rugpjūčio pabaigoje. Mes nenorime dalytis savo planais su rusais, nes jie gali tai pamatyti atviruose šaltiniuose, bet manau, kad mes kai kuriose vietose surengsime kontrpuolimo operaciją“, – teigė jis.

Kartu jis pabrėžė, kad minimalų susitarimą su Rusija būtų galima svarstyti, jeigu Ukrainos ginkluotosios pajėgos išvytų Rusijos kariuomenę iš šalies teritorijos arba ji pati pasitrauktų į pozicijas, kuriose buvo iki vasario 24 d.

11:55 | Rusija paleido medikę, nufilmavusią karo siaubą Mariupolyje

Rusijos pajėgos penktadienį paleido garsią ukrainiečių greitosios pagalbos medikę, kurios Mariupolyje nufilmuotą medžiagą iš apgulto miesto slapta išvežė naujienų agentūros AP komanda.

Julija Pajevska, Ukrainoje vadinama Taira, prieš tris mėnesius Mariupolio gatvėje buvo paimta į nelaisvę. Ši medikė prie kūno tvirtinama kamera įrašė 256 gigabaitus medžiagos apie savo komandos pastangas gelbėti sužeistuosius, įskaitant rusų ir ukrainiečių karius.

Dviejų savaičių medžiagą ji perdavė AP komandai – paskutiniams Mariupolyje buvusiems tarptautiniams žurnalistams. Vienas jų kovo15 dieną su medžiaga pabėgo. Kovo 16-ąją Tairą ir jos kolegą rusų pajėgos paėmė į nelaisvę. Tai nutiko tą pačią dieną, kai rusams smogus teatrui miesto centre žuvo maždaug 600 žmonių.

11:52 | Britų žvalgyba: Rusija „humanitariniais“ koridoriais deportuoja Severodonecko gyventojus

Britų žvalgyba praneša, kad Rusija vienašališkai paskelbė vadinamuosius „humanitarinius“ koridorius, neva skirtus ukrainiečių evakuacijai iš Severodonecko. Miesto gyventojai jais deportuojami gilyn į laikinai okupuotą teritoriją. O tokie veiksmai leidžia manipuliuoti kovos veiksmų zonos erdve.

„Nuo birželio 14 d. Rusijos ir separatistų pareigūnai teigia, kad bando sukurti humanitarinius koridorius civiliams gyventojams evakuoti iš Severodonecko. Rusija turi precedentą, kai tiek anksčiau per kampaniją Ukrainoje, tiek Sirijoje vienašališkai paskelbtus „humanitarinius“ koridorius naudojo kaip mechanizmą manipuliuoti kovos erdve ir prievarta perkelti gyventojus“, – teigė britų žvalgyba.

