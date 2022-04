Karas Ukrainoje. Ukrainos premjeras perspėja, kad vaizdai iš Mariupolio šokiruos: Rusijos kariai naikina viską

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai šeštadienį:

07:33 | Chodorkovskis: naftos ir dujų embargas Rusijai būtų didelis smūgis

Vakarų embargas Rusijos naftai ir dujoms suduotų „labai rimtą smūgį“ Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, interviu BBC sakė buvęs oligarchas Michailas Chodorkovskis, dabar gyvanenatis Londone.

„Manau, kad jei Putinas turės nukreipti naftos ir dujų eksportą iš Europos į Azijos rinkas, jis neteks daugiau nei pusės savo pajamų“, – sakė M. Chodorkovskis, kadaise buvęs turtingiausiu Rusijos žmogumi.

„Ar jis galėtų tęsti karą ir kiek ilgai jis galėtų tęsti karą tokiomis aplinkybėmis? Man sunku pasakyti. Juk aš nesu karo ekspertas. Bet manau, kad tai būtų labai rimtas smūgis“.

Paklaustas, ar Vakarų sankcijos Rusijos oligarchams ką nors pakeistų, jis atsakė:

„Svarbu suprasti, kad šiuo metu žengiami teisingi žingsniai, tačiau jie pagrįsti neteisingomis prielaidomis. Oligarchai yra žmonės, turintys galią vaidinti vaidmenį politinių sprendimų priėmimo procese. Šia prasme šie žmonės nėra oligarchai. Niekada nebuvau vienu. Jie yra V. Putino agentai ir jis juos naudoja siekdamas paveikti ar bent jau bandyti paveikti Vakarų politinę sistemą.

Paklausus, ar Putinas yra karo nusikaltėlis, nė vienas iš jų nebūtų pasirengęs tiesiai šviesiai atsakyti, nors visi supranta, kad tai tiesa. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Putinas juos tvirtai laiko ir jie įvykdys bet kokį jo įsakymą. Ir šiuo požiūriu labai svarbu blokuoti jų banko sąskaitas, apriboti jų galimybes daryti įtaką Vakarų politikai ir Vakarų ekonominei sistemai.“

Paklaustas, ar jaučia atsakomybę padėjęs Putinui perimti valdžią 1990-aisiais, jis atsakė „žinoma“.

07:16 | PSO: nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios padaryti 162 išpuoliai prieš medicinos įstaigas

PSO praneša apie 162 išpuolius prieš medicinos įstaigas Ukrainoje nuo Rusijos invazijos

„Išpuoliai prieš visuomenės sveikatos įstaigas pažeidžia tarptautinę teisę ir kelia pavojų gyvybei. Sveikatos priežiūros darbuotojai, ligoninės ir greitosios pagalbos automobiliai niekada neturi būti nukreipti“, – rašė PSO.

Per vasario 24 d. iki balandžio 16 d. išpuolius buvo sužeisti 52 ir žuvo 73 žmonės.

Rusijos atakų taikiniai – medicinos įstaigos, transportas, personalas, pacientai, reikmenys ir sandėliai.

06:56 | Mykolajive – sprogimas

Maždaug po penktos ryto socialiniuose tinkluose pasirodė pranešimai, kad mieste nugriaudėjo galingas sprogimas, praneša „Unian“.

Kas tiksliai ir kur buvo susprogdinta, kol kas nepranešama. Miesto gyventojai raginami neiti iš slėptuvių.

06:43 | Moldova iškvietė Rusijos ambasadorių

Atsakydama į komentarus, Moldovos užsienio reikalų ministerija išreiškė „didelį susirūpinimą“ dėl Rusijos vado pareiškimo ir iškvietė Rusijos ambasadorių.

Pridūrė, kad Moldova yra neutrali valstybė ir kad šį principą „turi gerbti visi tarptautiniai veikėjai, įskaitant Rusijos Federaciją“.

06:36 | Zelenskis: Ukraina – tik pradžia

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atkreipė dėmesį į Rusijos vado komentarus, sakydamas, kad Maskva nori perimti Ukrainos pietų kontrolę, nes tai suteiks prieigą prie separatistinio Padniestrės regiono Moldovoje.

Zelenskis sakė, kad ši pastaba rodo, jog Rusija nori įsiveržti į kitas šalis ir kad Ukrainos puolimas būtų tik pradžia.

„Na, tai tik patvirtina tai, ką esu sakęs ne kartą: Rusijos invazija į Ukrainą buvo skirta tik pradžiai, tada norima užimti kitas šalis“, – savo naktiniame kreipimesi sakė Zelenskis.

06:21 | Perspėja dėl Mariupolio: rusai naikiną viską

Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis situaciją Mariupolyje pavadino „didžiausia humanitarine katastrofa“ nuo Rusijos invazijos – ir galbūt baisiausia šimtmečio katastrofa, nes pietryčių uostamiestį nuolatos bombarduoja Rusijos pajėgos.

Penktadienį kalbėdamas per spaudos konferenciją Vašingtone, Šmyhalis sakė, kad Mariupolyje žuvo tūkstančiai žmonių, ir pridūrė: „Baisius žiaurumus pamatysime, kai jis bus išvaduotas nuo rusų“.

Jis sakė, kad Rusijos kariai „absoliučiai naikina viską“, įskaitant vietas, kuriose gyvena civiliai.

Pasak Ukrainos pareigūnų, apie 100 000 žmonių tebėra įstrigę Mariupolyje nuo kovo 1 d., kai jį apsupo Rusijos pajėgos. Ukrainos pareigūnai tvirtina, kad per išpuolius mieste žuvo daugiau nei 20 tūkst.

06:15 | JT generalinis sekretorius vyks ir į Ukrainą, ir į Rusiją

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas ketvirtadienį vyks į Ukrainą, kur susitiks su prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba, patvirtino jo biuras.

Jis taip pat susitiks su JT agentūrų darbuotojais, kad aptartų „humanitarinės pagalbos Ukrainos žmonėms didinimą“.

Vizitas įvyks praėjus dviem dienoms po to, kai Guterresas išvyks į Maskvą susitikti su prezidentu Vladimiru Putinu.

06:11 | Ukrainiečiai grįžta į šalį

Ukrainos parlamentarė savo „Twitter“ paskyroje paskelbė nuotrauką, kurioje matyti spūstys prie Lenkijos ir Ukrainos sienos. Pasak Lesios Vasylenko, tai rodo, kad ukrainiečiai grįžta namo.

Traffic jam at Poland 🇵🇱 #Ukraine 🇺🇦 border. Ukrainians are coming home. Easter is a time to stand united and pray for Ukraine pic.twitter.com/Rs5rpikfCY

REKLAMA