Karas Ukrainoje. Ukrainos kariuomenė: Rusijos pajėgos nepasiekė pagrindinio tikslo, ėmė keisti savo taktiką

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:05 | Rusija atakavo kuro atsargas Černigove: dega 5 tūkst. tonų degalų

Černigove dega naftos atsargų bazės rezervuaras su dyzeliniu kuru, skelbia „Nexta“. Informacijos apie nukentėjusiuosius kol kas nėra.

Šią naktį Černigove kelis sykius buvo skelbiamas oro pavojus, miestą bandė atakuoti ir antžeminės pajėgos.

Skelbiama, kad į rezervuarą pataikė artilerijos pabūklo sviedinys, dega 5 tūkst. tonų dyzelinio kuro.

09:42 | Užsidaro pirmoji nevalstybinė Rusijos radijo stotis „Echo Moskvy“

Pirmoji nevalstybinė TSRS radijo stotis „Echo Moskvy“ nutraukia savo veiklą. 1990 m. rugpjūčio 9 d. pradėjusi savo veiklą radijo stotis šiandien priėmė sprendimą užsidaryti.

Nutraukiama ir radijo stoties, ir naujienų portalo veikla, skelbia vadovas Aleksėjus Venediktovas. Tokių drastiškų veiksmų žiniasklaidos priemonė buvo priversta imtis po to, kai šalies cenzoriai uždraudė „Echo Moskvy“ ir „Dožd“ transliacijas šalyje.

09:41 | Rusijos užimtos vietos tampa plėšimų ir žudynių vietomis

Ukrainos prezidento patarėjas Mykhailas Podolyakas sako, kad į okupuotas šalies dalis turėtų būti įrengti „humanitariniai koridoriai“, kad jas pasiektų humanitarinė pagalba iš tarptautinių organizacijų.

„Kaimai ir miesteliai, kuriuose dislokuotos Rusijos kariuomenės kolonos, iškart virsta plėšimų, plėšimų, žudynių vietomis. Mums reikalingi humanitariniai koridoriai – maistas, vaistai, greitoji pagalba, evakuacija. Mums reikia aktyvios tarptautinių organizacijų, įskaitant ESBO, pagalbos. Užteks kalbėti“, – „Twitter“ rašė M. Podolyakas.

The villages & towns where Russian troops’ columns are stationed immediately turn into places of looting, robbery, murder. We need humanitarian corridors - food, medicine, ambulance, evacuation. We need active help of international organizations, including #OSCE. Enough talking REKLAMA REKLAMA March 3, 2022

Mychailas Podolyak taip pat kaltina Rusijos pajėgas leidus jų valdomoms Ukrainos vietovėms tapti „plėšimų, plėšimų, žudynių vietomis“.

09:23 | Rusijos ir Baltarusijos atletai išmesti iš Paralimpinų žaidynių

Tarptautinė bendruomenė sudavė dar vieną galingą smūgį Rusijos ir Baltarusijos sportininkams – nors dar trečiadienį skelbė, kad šie galės dalyvauti netrukus prasidėsiančiose Pekino paralimpinėse žaidynėse, bet galiausiai nuspręsta juos išmesti.

Tarptautinis paralimpinis komitetas (IPC) tokį sprendimą priėmė dėl šių šalių karinių veiksmų prieš Ukrainą.

Prieš mažiau nei parą buvo nuspręsta leisti rusams ir baltarusiams varžytis po neutralia vėliava, bet po kritikos lavinos IPC pakeitė sprendimą. Sprendimas priimtas nepaisant būrio šalių, tarp jų ir Lietuvos, raginimo suspenduoti Rusijos ir Baltarusijos paralimpinius komitetų narystę.

Lietuvos paralimpinis komitetas, kartu su Latvijos, Estijos ir Lenkijos nacionaliniais komitetais, šeštadienį pirmieji kreipėmės į TPK su reikalavimu suspenduoti Rusijos ir Baltarusijos komitetus.

Paralimpinės žaidynės prasidės jau šį penktadienį, kovo 4 d.

09:02 | Rusija keičia taktiką

Okupacinės Rusijos pajėgos, patyrusios nesėkmę, ėmė keisti taktiką ir naktį apšaudyti didžiųjų Ukrainos miestų gyvenamuosius rajonus, skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

„Voluinės kryptimi priešas ir toliau rengia demonstracijas prie valstybės sienos. Polisijos kryptimi priešas bando vykdyti puolimo operacijas Kozarovičių, Vyšhorodo, Fastivo ir Obukhivo gyvenviečių srityje. Pastebėtas tolesnis dalinių stovyklų dislokavimas Borodyankos, Katjužankos ir Gavronščinos rajonuose“, – įraše „Facebook“ skelbia Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

Ukrainos kariuomenės teigimu, Rusijos pajėgos patiria nesėkmes Černigove, Nižine, Sumuose, Lebedyne ir Ochtyrkoje. Rusijos kariai vis dar bando pasiekti Kijevo šiaurinį pakraštį.

„Priešo daliniai ir padaliniai buvo sutelkti Baryshevkos, Nova Basano ir Liubecho gyvenviečių srityse. Dalis pajėgų, <...> praradusios kovinį pajėgumą, persigrupuoja ir bando atakuoti Brovarų ir Kijevo kryptimis.

Slobožanskio kryptimi priešas vykdo puolimo operaciją Zoločiovo, Charkovo ir Balaklijos srityse, bandydamas tęsti puolimą Lozovos kryptimi“, – vardijo kariuomenė.

Kartu, kaip teigia Ukrainos kariuomenė, Rusijos pajėgoms nepavyko pasiekti savo pagrindinio tikslo – užimti Mariupolio.

08:41 | Ukrainos kariuomenė: Mariupolis lieka mūsų rankose

Rusijos pajėgos tebėra „nesėkmingos“ tomis kryptimis, kuriomis veržiasi, o pietinis Ukrainos Mariupolio miestas lieka ukrainiečių rankose, skelbia Ukrainos kariuomenė.

Mariupolio uostamiestis, pastarosiomis dienomis išgyvenęs intensyvius apšaudymus, laikomas vienu pagrindinių Rusijos tikslų, nes miesto užėmimas leistų sujungti rusų pajėgas pietuose ir rytuose.

Ukrainos kariuomenės teigimu, Rusijos pajėgos tęsė atakas netoli sostinės Kijevo esančiose teritorijose – Višgorodo, Fastivo ir Obuchovo – daugiau rusų dalinių stovyklų pastebėta ir kitose vietovėse.

Pranešime priduriama, kad Rusijos desantininkai buvo pastebėti Juodosios jūros regione kartu su raketiniais kateriais, plaukiojančiais pietinio Odesos uostamiesčio kryptimi.

08:16 | Į Baltarusijos ligoninę vežami sužeisti rusų kariai

Baltarusijoje antradienio vakarą septynių autobuso dydžio Rusijos kariuomenės greitosios pagalbos automobilių kolona nusidriekė prie pagrindinės ligoninės, esančios už 48 km nuo sienos su Ukraina, galinio įėjimo.

Automobiliai, kurių langai buvo aklinai uždangstyti pilkomis užuolaidomis, atgabeno iš fronto sužeistuosius.

Vietos gyventojai ir gydytojai sakė, kad pastarosiomis dienomis čia nenutrūkstamu srautu važiuoja mašinos su rusų kariais, sužeistais per mūšius aplink Ukrainos sostinę Kijevą, kur rusų puolimas įstrigo dėl įnirtingo ukrainiečių pasipriešinimo.

Ligoninės, esančios Baltarusijos pietrytinėje Gomelio srityje, kuri tapo vienu iš Rusijos puolimo placdarmų, medikė sakė, kad sužeistus rusų karius pradėta vežti pirmadienį.

„Tikiuosi, jie manęs neuždarys į kalėjimą už tai, kad tai pasakoju“, – sakė ji.

07:52 | Didžioji dalis puolimui numatytų karių – Ukrainoje

Maždaug 80 proc. iš daugiau nei 170 000 karių, kuriais Rusija kelis mėnesius supo Ukrainą prieš įsiveržimą, dabar yra šalies viduje, nors Ukrainos pasipriešinimas, Rusijos logistikos problemos bei resursų trūkumas sulėtino jų judėjimą, sako Pentagonas.

07:46 | Oro pavojus Kijeve

Ukrainos sostinė Kijevas išgyveno nelengvą naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, mieste buvo girdėti bent keturi galingi sprogimai. Ir ketvirtadienio rytą mieste aidi oro pavojaus sirenos.

Mažiausiai keturi dideli sprogimai apie 3 val. vietos laiku nušvietė naktinį Kijevo dangų, o liudininkai juos užfiksavo vaizdo įrašuose. Kol kas neaišku, kokie buvo išpuolio tikslai ir kiek žmonių galėjo būti sužeista ar sužeista.

Žiniasklaidai pavyko tiesioginio eterio metu užfiksuoti vieną iš sprogimų Kijeve:

Sprogimai nugriaudėjo praėjus kelioms valandoms po didžiulio sprogimo netoli Kijevo centrinės geležinkelio stoties. Tai įvyko visai netoli vietos, kur šimtai evakuotųjų glaudžiasi nuo Rusijos apšaudymo.

Ukrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Geraščenka sakė, kad žalą infrastruktūrai padarė Ukrainos oro gynybos sistemos numuštos Rusijos raketos nuolaužos.

Pareigūnas pridūrė, kad buvo pažeistas pagrindinis šildymo vamzdynas. Aukų nebuvo, patvirtino Kijevo meras Vitalijus Klyčko.

07:33 | Rusijos pajėgų kolona sustingo

Į Kijevą vykstanti šimtų Rusijos šarvuočių kolona „tebėra sustingusi“, sako Pentagono atstovas Johnas Kirby, skelbia The Guardian.

„Mūsų vertinimu, jie nepadarė jokios apčiuopiamos pažangos per pastarąsias 24–36 valandas“, – trečiadienį Pentagono spaudos konferencijoje sakė J. Kirby.

Jo teigimu, pajėgos gali vėluoti dėl to, kad „persigrupuoja ir iš naujo įvertina nepadarytą pažangą ir tai, kaip kompensuoti prarastą laiką“.

Jis pridūrė, kad „logistikos ir išsilaikymo iššūkiai“ bei „ukrainiečių pasipriešinimas“ taip pat yra sustojimą lemiantys veiksniai.

07:05 | ESBO praneša apie žuvusią savo narę per bombardavimą Charkove

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) stebėjimo misijos narė ukrainietė žuvo per bombardavimą Charkove, trečiadienį pranešė tarptautinė organizacija.

„Maryna Fenina, ESBO specialiosios stebėjimo misijos Ukrainoje narė, žuvo per apšaudymą Charkove“ antradienį“, – sakoma ESBO pranešime.

Charkovas, antras didžiausias šalies miestas, intensyviai apšaudytas Rusijos pajėgų – buvo bombarduojami policijos ir universitetų pastatai, o vyriausybinių įstaigų būstinės virto griuvėsiais.

„Maryna žuvo rinkdama atsargas savo šeimai mieste, kuris tapo karo zona. Charkove ir kituose Ukrainos miestuose bei miesteliuose sviediniai ir raketos smogia gyvenamiesiems pastatams ir miestų centrams, pražudo ir sužeidžia nekaltus civilius – moteris, vyrus ir vaikus“, – sakoma ESBO pranešime.

„Griežtai smerkiame padažnėjusį apšaudymą miestų teritorijose“, – priduriama jame. Organizacija taip pat pakartojo savo raginimą „Rusijos Federacijai nedelsiant nutraukti karo veiksmus“.

06:53 | Nutekintas sąmokslas

Rusijos federalinė saugumo tarnyba nutekino informaciją, perspėjusią Ukrainą apie sąmokslą nužudyti prezidentą Volodymyrą Zelenskį, pranešė kibernetinių įsilaužimų kolektyvas „Anonymous“, praneša The Guardian.

Grupė „Twitter“ teigė: Rusijos FSB nutekino informaciją, perspėjusią Ukrainą apie prezidento Zelenskio nužudymo sąmokslą. Dabar galime tikėtis vidinės kovos dėl valdžios Kremliuje, kad būtų nuverstas Putino režimas. Tuo tarpu tęskime atakas“.

Russian FSB leaked information alerted Ukraine to assassination plot against President @ZelenskyyUa. Now, we can expect an internal power struggle within the Kremlin to overthrow the Putin regime. In the meantime, let's continue with the attacks. — Anonymous (@LatestAnonPress) March 3, 2022

06:42 | Zelenskis: Ukraina sužlugdė „niekšiškus“ Rusijos planus

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad jo šalis sužlugdė „niekšiškus“ Rusijos planus, ir sakė besididžiuojantis „herojišku“ pasipriešinimu Maskvos invazijai.

„Esame tauta, kuri per savaitę sulaužė priešo planus. Ilgus metus kurtus planus – niekšiškai, su neapykanta mūsų šaliai, mūsų žmonėms“, – sakė V. Zelenskis vaizdo įraše, paskelbtame „Telegram“ platformoje.

Prezidentas sakė, kad „nuoširdžiai žavisi didvyriškais miestų gyventojais“, kurie priešinasi Rusijos pajėgų veržimuisi.

Jis pridūrė, kad nuo invazijos pradžios prieš savaitę žuvo apie 9 000 Rusijos karių, nors šio teiginio kol kas neįmanoma patikrinti. Rusija trečiadienį pranešė, kad 498 jos kariai žuvo per jau beveik savaitę besitęsiančią invaziją į Ukrainą.

V. Zelenskis socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad kalbėjosi su Kanados ministru pirmininku Justinu Trudeau ir padėkojo jam už „lyderystę įvedant sankcijas Rusijai“.

„Pabrėžiau būtinybę plėsti ribojančias priemones, – pridūrė jis. – Civilių gyventojų bombardavimas Ukrainoje turi būti nedelsiant sustabdytas.“

06:09 | Oro atakos pražudė civilius

Aštuoni civiliai, tarp kurių ir du vaikai, žuvo per Rusijos pajėgų įvykdytas oro atakas Iziumo mieste. Jis nutolęs maždaug per dvi valandas į pietryčius nuo Charkovo, kurį Rusijos pajėgos bombarduoja kasdien.

Iziumo vicemeras Volodymyras Matsokinas sakė, kad miesto centras patyrė didelę žalą, o raketai pataikius į vyriausybės pastatą, nukentėjo ir policijos pareigūnai.

Anksčiau V. Matsokinas savo feisbuko puslapyje rašė, kad gyventojai žuvo, kai bomba pataikė į jų daugiabutį.

05:53 | Palydovų nuotraukose matyti nusiaubtos teritorijos

Naujos Ukrainos teritorijų, nukentėjusių nuo Rusijos karinių smūgių, palydovinės nuotraukos rodo per pirmąsias penkias invazijos dienas patirtą žalos mastą.

Vaizdus palydovu vasario 28 d. užfiksavo JAV įmonė „Maxar Technologies“. Nuo tada dėl tankios debesų dangos dauguma palydovų negalėjo stebėti nieko ant žemės visoje šalyje, praneša CNN.

Nuotraukose rodomi degantys namai Rivnopiljos kaime Černigovo regione, maždaug už 80 kilometrų į šiaurę nuo Kijevo. Kaimą supančiuose laukuose galima pamatyti dešimtis smūginių kraterių.

Panašu, kad Černigove buvo sunaikintas tiltas per Stryženo upę, o netoliese esantys gyvenamieji pastatai ir gamykla patyrė žalą. Netoliese esančiame kelyje buvo pastebėta ir Rusijos karinė kolona.

Palydovinėse nuotraukose taip pat matyti sudegusios Rusijos karinių transporto priemonių liekanos gyvenamajame Bučos miestelyje, esančiame už Kijevo. Sekmadienį Ukrainos pareigūnai tvirtino sutrukdę rusų kolonos veržimąsi į Bučą.

Sukačyje, mažame miestelyje, esančiame už 70 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Kijevo, kelio viduryje matomas didelis smūginis krateris, o netoliese esantys namai atrodo smarkiai apgadinti.

05:43 | Bidenas: Putinas klydo

„Putinas manė, kad Vakarai ir NATO nereaguos – jis galvojo, kad sugebės mus suskaldyti. Jis klydo. Praleidau nesuskaičiuojamas valandas vienydamas mūsų Europos sąjungininkus. Mes atrėmėme Rusijos melus tiesa. Ir dabar laisvas pasaulis laiko jį atsakingu“, – savo „Twitter“ paskyroje rašė JAV prezidentas Joe Bidenas.

Putin thought the West and NATO wouldn’t respond — and he thought he could divide us at home.



He was wrong.



I spent countless hours unifying our European Allies. We countered Russia’s lies with truth. And now, the free world is holding him accountable. — President Biden (@POTUS) March 2, 2022

05:23 | Chersono kontrolę perėmė Rusijos pajėgos

Pietinio Ukrainos miesto Chersono kontrolę perėmė Rusijos karinės pajėgos, vėlų trečiadienio vakarą pranešė miesto meras Igoris Kolychajevas.

„Šiandien miesto taryboje buvo ginkluotų lankytojų. Mes su komanda esame taikūs žmonės, savo pusėje neturėjome nei ginklų, nei agresijos. Mes neturime Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mieste, čia tik civiliai ir žmonės, kurie nori čia GYVENTI!“ – trečiadienį apie 22 val. parašytame „Facebook“ įraše sakė Chersono meras.

Trečiadienį skambėjo prieštaringi teiginiai dėl Chersono kontrolės – vienu metu Rusija skelbė perėmusi jo kontrolę, tačiau Ukraina tai paneigė. I. Kolichajevas nurodė, kad derėjosi su įsiveržusia kariuomene.

„Aš jiems nieko nežadėjau. Tiesiog neturiu ką pažadėti. Mane domina tik normalus mūsų miesto gyvenimas! Tiesiog paprašiau nešaudyti žmonių“, – pridūrė jis.

Kartu I. Kolichajevas paskelbė, kokių taisyklių nuo šiol bus laikomasi mieste. Mieste galima pasirodyti tik dienos metu, 20 val. iki 6 val. galioja komendanto valanda. Į miestą leidžiama atvykti automobiliams, gabenantiems maistą, vaistą ir kitus būtinus dalykus. Mašinos turi važinėti minimaliu greičiu.

Teigiama, kad netrukus veiklą atnaujins viešasis transportas, o pėstiesiems bus liepiama „vaikščioti po vieną, daugiausiai – du“.

„Kariškiai nebus provokuojami. Sustokite pareikalavus. Jie nekonfliktuoja. Mes parodėme, kad stengiamės apsaugoti miestą ir bandome pašalinti invazijos pasekmes. Kol kas taip yra. Ukrainos vėliava virš mūsų. O kad miestas liktų toks pat, turi būti laikomasi šių reikalavimų“, – akcentavo meras.

04:57 | Kieve girdėti sprogimai

Ankstyvomis ketvirtadienio valandomis Kijeve po Rusijos aviacijos antskrydžių įvyko sprogimai. Apie 3 val. nakties nugriaudėjo mažiausiai keturi sprogimai.

Ukrainos valstybinė specialioji ryšių tarnyba taip pat paskelbė pavojaus signalą prieš pat 3 valandą nakties ir parašė: „Oro pavojus Kijeve!“

04:40 | Tragiškas incidentas

Septyni kariškiai žuvo nukritus sraigtasparniui rytinėje Rumunijos dalyje prie Juodosios jūros, beieškant dingusio naikintuvo ir jo piloto, praneša Ukrainos gynybos ministerija.

Sraigtasparnis IAR 330-Puma trečiadienį sudužo Gura Dobrogei rajone, 11 km nuo aerodromo, ir žuvo visi septyni juo skridę žmonės, praneša AFP.

Jis ieškojo naikintuvo MiG 21 LanceR, netrukus po to, kai šis per oro patruliavimo misiją prarado radijo ryšį su valdymo bokštu ir dingo iš radaro.

„MiG 21 LanceR lėktuvo piloto paieškos ir gelbėjimo operacijos vis dar vyksta“, – sakoma Gynybos ministerijos pranešime.

Pareigūnai vis dar tiria sraigtasparnio katastrofos priežastis.

Pasak ministerijos, sraigtasparnio pilotas pranešė apie nepalankias oro sąlygas ir jam buvo liepta grįžti į bazę.

„Dar anksti įvardinti galimas nelaimės priežastis. Žinoma, buvo nepalankios oro sąlygos, bet dabar negalime komentuoti“, – vietos televizijai sakė generolas Konstantinas Spanu.

04:33 | Milijonas pabėgėlių

Nuo karo pradžios Ukrainą paliko milijonas pabėgėlių, praneša Jungtinės Tautos.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.



For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022

04:31 | Rusijos naikintuvai Švedijos teritorijoje

Keturi Rusijos naikintuvai trečiadienį trumpam įskrido į Švedijos teritoriją virš Baltijos jūros, pranešė Švedijos ginkluotosios pajėgos.

„Kovo 2 d. keturi Rusijos naikintuvai pažeidė Švedijos oro erdvę. Švedijos oro pajėgos atliko operaciją su greitosios parengties padalinio lėktuvu JAS 39 Gripen, kuris dokumentavo ir nufotografavo incidentą“, – rašoma kariuomenės pareiškime.

Du Rusijos naikintuvai SU27 ir du SU24 trumpam įskrido į Švedijos oro erdvę į rytus nuo Švedijai priklausančios Gotlando salos Baltijos jūroje, pranešė kariškiai.

Oro pajėgų vadas Edströmas sakė:

„Atsižvelgdami į dabartinę situaciją, į šį incidentą žiūrime labai rimtai. Rusijos elgesys yra neprofesionalus ir neatsakingas“.

Svarbiausi trečiadienio įvykiai

► Ukrainos žvalgyba praneša, kad Putinas kovo 4 dieną Rusijoje įves karo padėtį.

► Milijardierius Romanas Abramovičius nusprendė parduoti Londono „Chelsea“ futbolo klubą. Teigiama, kad bus įkurtas specialus paramos fondas, į kurį pateks visos už klubo pardavimą gautos „grynosios pajamos“. Priduriama, kad jos bus skirtos „karo Ukrainoje aukoms“.

► Rusijos verslininkas Alexanderis Konanykhinas už Vladimiro Putino mirtį dėl sukelto karo Ukrainoje pasiūlė 1 mln. JAV dolerių premiją.

► Rusija trečiadienį pirmą kartą pranešė, kad esą 498 jos kariai žuvo per jau beveik savaitę besitęsiančią invaziją į Ukrainą.

► Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas trečiadienį perspėjo, kad jei prasidės Trečiasis pasaulinis karas, jis bus „branduolinis ir viską naikinantis“.

► Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, kalbėdamas trečiadienį vizito Izraelyje metu pažymėjo, kad NATO karine prasme nesikiš į karą Ukrainoje, nes „tai būtų klaida“.

► Per visą karo eigą žuvo daugiau nei 2000 Ukrainos civilių gyventojų, skelbia Ukrainos Valstybinė pagalbos tarnyba.

► Europos Sąjunga trečiadienį atjungė septynis Rusijos bankus nuo pasaulinio SWIFT tinklo, įgyvendindama sankcijas, paskelbtas dėl Maskvos invazijos į Ukrainą.

► Europos Sąjungos diplomatai patvirtino naujas sankcijas Baltarusijai. Jos bus nukreiptos prieš pareigūnus, vaidinančius svarbų vaidmenį puolime prieš Ukrainą. Sankcijos taip pat turėtų kirsti medienos, plieno ir kalio sektoriams.

► Tęsiasi aršios kovos dėl Mariupolio. Rusijos pajėgos apsupo pietinį Ukrainos miestą su 400 tūkst. gyventojų iš trijų pusių.

► Nuo Rusijos invazijos pradžios praėjusį ketvirtadienį į Lenkiją iš Ukrainos atvyko daugiau nei 500 000 žmonių.

► Mažiausiai 29 žmonės žuvo ir 130 buvo sužeisti per apšaudymą Charkove, pranešė miesto meras.

► Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 5840 Rusijos kareivių, skelbia Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

► Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įsakymą, draudžiantį rusams išvykti iš šalies su daugiau nei 10 000 JAV dolerių užsienio valiuta.

► Rusijos kariai nusileido Charkove, antrame pagal gyventojų skaičių Ukrainos mieste, pranešė Ukrainos saugumo tarnyba. Maždaug 3 valandą nakties Rusijos oro desantininkai nusileido ir pradėjo intensyvias kautynes su Ukrainos pajėgomis.

► JAV uždaro oro erdvę Rusijai, pareiškė JAV prezidentas Joe Bidenas.